Ιωάννα Παλιοσπύρου: Είμαι συνταξιούχος ανάπηρη, απάντησε σε ερώτηση για το πώς βιοπορίζεται
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Ιωάννα Παλιοσπύρου Σύνταξη αναπηρίας

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Είμαι συνταξιούχος ανάπηρη, απάντησε σε ερώτηση για το πώς βιοπορίζεται

Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, πρόσθεσε

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Είμαι συνταξιούχος ανάπηρη, απάντησε σε ερώτηση για το πώς βιοπορίζεται
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Μία ερώτηση για το πώς βιοπορίζεται μετά την επίθεση με βιτριόλι, τον Μάιο του 2020, δέχτηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η ίδια κάλεσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και ένας από αυτούς αναρωτήθηκε πώς καλύπτει τις ανάγκες και τα έξοδά της.

Τότε, εκείνη εξήγησε πως έχει κριθεί ότι δεν είναι σε θέση να δουλέψει και γι' αυτόν τον λόγο της χορηγείται σύνταξη αναπηρίας. «Πώς βιοπορίζεται;», τη ρώτησαν χαρακτηριστικά. «Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά… λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητας μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη», διευκρίνισε με τη σειρά της η Ιωάννα Παλιοσπύρου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ερώτηση που δέχτηκε και η απάντηση που έδωσε

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Είμαι συνταξιούχος ανάπηρη, απάντησε σε ερώτηση για το πώς βιοπορίζεται

Φωτογραφία: NDPPHOTO
148 ΣΧΟΛΙΑ

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