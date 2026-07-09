Χριστίνα Λαμπίρη: Ο τελευταίος μου χρόνος στην τηλεόραση ήταν εξαιρετικά πιεστικός και έξω εντελώς από τη δική μου ιδιοσυγκρασία
Χριστίνα Λαμπίρη: Ο τελευταίος μου χρόνος στην τηλεόραση ήταν εξαιρετικά πιεστικός και έξω εντελώς από τη δική μου ιδιοσυγκρασία
Ήταν έξω από αυτό που ήθελα να κάνω στην τηλεόραση, δεν ήμουν εγώ, επισήμανε η παρουσιάστρια
Μεγάλη πίεση ένιωθε η Χριστίνα Λαμπίρη τον τελευταίο χρόνο της παρουσίας της στην τηλεόραση. Η παρουσιάστρια, η οποία εδώ και μερικά χρόνια απέχει τηλεοπτικά, διευκρίνισε ότι βρέθηκε σε μια συνθήκη που δεν ταίριαζε ούτε με τον χαρακτήρα του ούτε με τον τρόπο που ήθελε να λειτουργεί. Την ίδια στιγμή, εξήγησε ότι δεν ήταν ο εαυτός της.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η Χριστίνα Λαμπίρη είπε αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έλεγα σχεδόν κάθε μέρα τον τελευταίο χρόνο, για να είμαι ειλικρινής. Ο τελευταίος ενάμισης χρόνος ήταν εξαιρετικά πιεστικός και έξω εντελώς από τη δική μου ιδιοσυγκρασία και χαρακτήρα. Και το σημαντικότερο ήταν πως ήταν έξω από αυτό που ήθελα να κάνω στην τηλεόραση. Δεν ήμουν εγώ. Πάντα είχα τον φόβο του όχι, για να μη χάσω τη δουλειά μου, επειδή την είχα ανάγκη. Μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί και όχι».
Συνεχίζοντας, μοιράστηκε τον φόβο που είχε να μείνει χωρίς δουλειά, ο οποίος την έκανε να δέχεται τις προτάσεις που της γίνονταν και να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ό,τι της ανέθεταν. «Έτρεμα στην ιδέα να μείνω χωρίς δουλειά και πάντα έλεγα ναι προσπαθώντας να προσαρμοστώ στο ό,τι μου έδιναν να φέρω εις πέρας. Όμως δεν αρκεί μόνο να σου πει κάποιος να κάνεις κάτι, αλλά να σε στηρίξει και να μπορεί να είσαι σίγουρος ότι σου ταιριάζει το προϊόν που σου προτείνει. Αλλιώς καίγονται και οι δυο. Και ο παρουσιαστής και αυτός που τον έβαλε εκεί, ο ιθύνων νους», εξομολογήθηκε.
Επίσης, εξέφρασε την απορία και την πικρία του για το γεγονός ότι, όταν ένα τηλεοπτικό project δεν πηγαίνει καλά, την αποτυχία χρεώνεται μόνο ο παρουσιαστής, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές μένουν στο απυρόβλητο. «Τώρα, γιατί την πληρώνει μόνο ο παρουσιαστής και όλοι οι άλλοι βγαίνουν ατσαλάκωτοι, αυτό είναι κάτι που δεν θα το καταλάβω ποτέ. Πως μπορεί να κάνει ένας παρουσιαστής σωστά τη δουλειά του, όταν καθημερινά βλέπει δημοσιεύματα ότι κόβεται ή όταν γίνονται κρυφά δοκιμαστικά στο πλατό του», κατέληξε.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η Χριστίνα Λαμπίρη είπε αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έλεγα σχεδόν κάθε μέρα τον τελευταίο χρόνο, για να είμαι ειλικρινής. Ο τελευταίος ενάμισης χρόνος ήταν εξαιρετικά πιεστικός και έξω εντελώς από τη δική μου ιδιοσυγκρασία και χαρακτήρα. Και το σημαντικότερο ήταν πως ήταν έξω από αυτό που ήθελα να κάνω στην τηλεόραση. Δεν ήμουν εγώ. Πάντα είχα τον φόβο του όχι, για να μη χάσω τη δουλειά μου, επειδή την είχα ανάγκη. Μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί και όχι».
Συνεχίζοντας, μοιράστηκε τον φόβο που είχε να μείνει χωρίς δουλειά, ο οποίος την έκανε να δέχεται τις προτάσεις που της γίνονταν και να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ό,τι της ανέθεταν. «Έτρεμα στην ιδέα να μείνω χωρίς δουλειά και πάντα έλεγα ναι προσπαθώντας να προσαρμοστώ στο ό,τι μου έδιναν να φέρω εις πέρας. Όμως δεν αρκεί μόνο να σου πει κάποιος να κάνεις κάτι, αλλά να σε στηρίξει και να μπορεί να είσαι σίγουρος ότι σου ταιριάζει το προϊόν που σου προτείνει. Αλλιώς καίγονται και οι δυο. Και ο παρουσιαστής και αυτός που τον έβαλε εκεί, ο ιθύνων νους», εξομολογήθηκε.
Επίσης, εξέφρασε την απορία και την πικρία του για το γεγονός ότι, όταν ένα τηλεοπτικό project δεν πηγαίνει καλά, την αποτυχία χρεώνεται μόνο ο παρουσιαστής, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές μένουν στο απυρόβλητο. «Τώρα, γιατί την πληρώνει μόνο ο παρουσιαστής και όλοι οι άλλοι βγαίνουν ατσαλάκωτοι, αυτό είναι κάτι που δεν θα το καταλάβω ποτέ. Πως μπορεί να κάνει ένας παρουσιαστής σωστά τη δουλειά του, όταν καθημερινά βλέπει δημοσιεύματα ότι κόβεται ή όταν γίνονται κρυφά δοκιμαστικά στο πλατό του», κατέληξε.
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