Το καλοκαιρινό φλερτ σε ένα βίντεο της Φίνος Φιλμ με τον Κώστα Βουτσά
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Φίνος Φιλμ Finos Film Κώστας Βουτσάς Φλερτ

Το καλοκαιρινό φλερτ σε ένα βίντεο της Φίνος Φιλμ με τον Κώστα Βουτσά

Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στο Instagram ένα απόσπασμα από την ταινία «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη

Το καλοκαιρινό φλερτ σε ένα βίντεο της Φίνος Φιλμ με τον Κώστα Βουτσά
Ένα βίντεο αφιερωμένο στο καλοκαιρινό φλερτ δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Φίνος Φιλμ στο Instagram.

Πρόκειται για ένα απόσπασμα από την ταινία «Κάτι να καίει» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη που κυκλοφόρησε το 1964. Σε μία από τις σκηνές, ο Κώστας Βουτσάς επιχειρεί να φλερτάρει τη Ρένα Βλαχοπούλου για να εισπράξει τις ατάκες: «Είπες τίποτα, χοντρούλη;» και «Α, να χαθείς, ρε κρύε!».

Στη συνέχεια, ο αείμνηστος ηθοποιός θα κάνει άλλη μία απόπειρα, αυτή τη φορά με την Έλενα Ναθαναήλ. «Θαυμάζω το μαγιό σας. Ξέρετε, θέλω να αγοράσω ένα της μαμάς μου», θα της πει, με την ηθοποιό να του απαντά: «Αν έλεγες κάτι πιο έξυπνο, ίσως να σου απαντούσα. Τώρα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις δρόμο». Στην τελευταία σκηνή, ο Κώστας Βουτσάς στρέφεται προς τη Χλόη Λιάσκου.

«Καλοκαιρινό φλερτάκι. Τι μπορεί να πάει στραβά;», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ.

Δείτε το βίντεο

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