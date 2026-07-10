Η Στεφανία Γουλιώτη στην κορυφή «Στεφάνι» του Ολύμπου: Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει, γράφει
Η Στεφανία Γουλιώτη στην κορυφή «Στεφάνι» του Ολύμπου: Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει, γράφει
Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την απαιτητική διαδρομή
Την εμπειρία της ανάβασης στον Όλυμπο θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Στεφανία Γουλιώτη, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την πορεία της μέχρι την κορυφή «Στεφάνι» του βουνού, γράφοντας χαρακτηριστικά «το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει».
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την απαιτητική διαδρομή, από τα βραχώδη σημεία και τα δύσκολα περάσματα μέχρι το ορεινό τοπίο που συνάντησε κατά την ανάβασή της. Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την εξόρμηση, η Στεφανία Γουλιώτη έγραψε χαρακτηριστικά: «Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει». Σε άλλη φωτογραφία σημείωσε «καλωσήρθατε στον Όλυμπο».
Η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπο από την αναρρίχηση και φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας, έγραψε για την τρίτη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου: «Ναι κορυφή “Στεφάνι”».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την απαιτητική διαδρομή, από τα βραχώδη σημεία και τα δύσκολα περάσματα μέχρι το ορεινό τοπίο που συνάντησε κατά την ανάβασή της. Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την εξόρμηση, η Στεφανία Γουλιώτη έγραψε χαρακτηριστικά: «Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει». Σε άλλη φωτογραφία σημείωσε «καλωσήρθατε στον Όλυμπο».
Η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπο από την αναρρίχηση και φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας, έγραψε για την τρίτη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου: «Ναι κορυφή “Στεφάνι”».
Δείτε τις φωτογραφίες
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