Ένοχοι κατά πλειοψηφία οι δυο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας
Ένοχοι κατά πλειοψηφία οι δυο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας
Εντός της ημέρας η απόφαση για τις ποινές - Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις της σεξουαλικής κακοποίησης
Την ενοχή των δυο αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας αποφάσισε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.
Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση. Επιπλέον, ο ένας εκ των δύο καταδικασθέντων αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις της σεξουαλικής κακοποίησης. Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών που θα επιβληθούν στους δυο καταδικασθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή των δυο αστυνομικών από το αδίκημα του βιασμού αναφέροντας ότι από την αποδεικτική διαδικασία «δεν προέκυψε με βεβαιότητα η έλλειψη συναίνεσης εκ μέρους της καταγγέλλουσας».
«Κατακριτέα και άκρως αντιυπηρεσιακή η συμπεριφορά των κατηγορουμένων, όμως εδώ δεν είμαστε δικαστήριο ήθους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, τονίζοντας ότι οι ποινικές ευθύνες πρέπει να θεμελιώνονται αποκλειστικά στα αποδεικτικά στοιχεία και όχι στην ηθική αξιολόγηση της συμπεριφοράς των κατηγορουμένων.
Όπως είχε υποστηρίξει ο εισαγγελέας τα στοιχεία της δικογραφίας δεν οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι υπήρξε βιασμός, αλλά αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο συναινετικής σεξουαλικής συνεύρεσης, για την οποία η καταγγέλλουσα ενδέχεται να μετάνιωσε εκ των υστέρων.
Ωστόσο, κατά τις απολογίες τους οι δυο πρώτοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το αδίκημα του βιασμού και έκαναν λόγο για συναινετική σεξουαλική πράξη με την νεαρή γυναίκα, για «λάθος» και για «επιπολαιότητα» για την οποία μετάνιωσαν, όπως ισχυρίστηκαν, την ίδια ημέρα. Ο τρίτος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι οι δυο υφιστάμενοί του θα προχωρούσαν σε τέτοιες πράξεις και δη μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα και πως αν το γνώριζε- όπως κατηγορείται- όχι μόνο δεν θα το επέτρεπε αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας.
Από την πλευρά της η νεαρή γυναίκα έχει υποστηρίξει κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο ότι πριν από τον βιασμό της το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022 είχε απευθυνθεί στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, που έκαναν περιπολία στο Θησείο, προκειμένου να τους ρωτήσει για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης που δούλευε. Εκείνοι, σύμφωνα με την κατάθεσή της δήλωσαν άγνοια και της πρότειναν να πάει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας. Όταν έφτασαν εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δύο εξ αυτών την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, με τον έναν να την βιντεοσκοπεί.
Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση. Επιπλέον, ο ένας εκ των δύο καταδικασθέντων αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις της σεξουαλικής κακοποίησης. Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών που θα επιβληθούν στους δυο καταδικασθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή των δυο αστυνομικών από το αδίκημα του βιασμού αναφέροντας ότι από την αποδεικτική διαδικασία «δεν προέκυψε με βεβαιότητα η έλλειψη συναίνεσης εκ μέρους της καταγγέλλουσας».
«Κατακριτέα και άκρως αντιυπηρεσιακή η συμπεριφορά των κατηγορουμένων, όμως εδώ δεν είμαστε δικαστήριο ήθους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, τονίζοντας ότι οι ποινικές ευθύνες πρέπει να θεμελιώνονται αποκλειστικά στα αποδεικτικά στοιχεία και όχι στην ηθική αξιολόγηση της συμπεριφοράς των κατηγορουμένων.
Όπως είχε υποστηρίξει ο εισαγγελέας τα στοιχεία της δικογραφίας δεν οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι υπήρξε βιασμός, αλλά αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο συναινετικής σεξουαλικής συνεύρεσης, για την οποία η καταγγέλλουσα ενδέχεται να μετάνιωσε εκ των υστέρων.
Ωστόσο, κατά τις απολογίες τους οι δυο πρώτοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το αδίκημα του βιασμού και έκαναν λόγο για συναινετική σεξουαλική πράξη με την νεαρή γυναίκα, για «λάθος» και για «επιπολαιότητα» για την οποία μετάνιωσαν, όπως ισχυρίστηκαν, την ίδια ημέρα. Ο τρίτος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι οι δυο υφιστάμενοί του θα προχωρούσαν σε τέτοιες πράξεις και δη μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα και πως αν το γνώριζε- όπως κατηγορείται- όχι μόνο δεν θα το επέτρεπε αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας.
Από την πλευρά της η νεαρή γυναίκα έχει υποστηρίξει κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο ότι πριν από τον βιασμό της το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022 είχε απευθυνθεί στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, που έκαναν περιπολία στο Θησείο, προκειμένου να τους ρωτήσει για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης που δούλευε. Εκείνοι, σύμφωνα με την κατάθεσή της δήλωσαν άγνοια και της πρότειναν να πάει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας. Όταν έφτασαν εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δύο εξ αυτών την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, με τον έναν να την βιντεοσκοπεί.
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