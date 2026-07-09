Η NASA αποκαλύπτει ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO, ο επικεφαλής της αναγνωρίζει ότι «υπάρχει ζωή παντού»



Η νέα εποχή της NASA και η αναζήτηση απάντησης στο ερώτημα «είμαστε μόνοι;»



Οι παλιές καταγγελίες και οι θεωρίες συνωμοσίας



Κάμερες υψηλής ανάλυσης στις νέες αποστολές στη Σελήνη

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της NASA έρχονται μετά την πολιτική πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα αρχεία που αφορούν τα UFO, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τη δημοσιοποίηση σχετικών εγγράφων.Παρά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων αρχείων, φωτογραφιών και καταγραφών, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί επίσημη απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.Ο Τζάρετ Άιζακμαν, επιχειρηματίας, πιλότος και μη στρατιωτικός αστροναύτης που ταξίδεψε στο διάστημα με αποστολή της SpaceX, ανέλαβε την ηγεσία της NASA με βασικό στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Σελήνη και την προετοιμασία για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.Ο ίδιος τόνισε ότι η αναζήτηση ζωής αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της υπηρεσίας.«Δεν μπορώ να αντιπαθήσω αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα, με συναρπάζει απίστευτα, γιατί βρίσκεται στην καρδιά αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε στη NASA: να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είμαστε μόνοι», ανέφερε.Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι η εξερεύνηση του διαστήματος σημαίνει απαραίτητα ανθρώπινη «εισβολή» σε άλλους κόσμους.«Δεν πιστεύω ότι είναι το πεπρωμένο μας να παραμείνουμε σε έναν μόνο πλανήτη», είπε, υποστηρίζοντας ότι η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να εξερευνά το Σύμπαν.Οι δηλώσεις του Άιζακμαν αναζωπύρωσαν και παλαιότερες συζητήσεις σχετικά με ισχυρισμούς πρώην εργαζομένων της NASA, αστροναυτών και ερευνητών που υποστηρίζουν ότι έχουν αποκρυφτεί στοιχεία για εξωγήινη ζωή.Μεταξύ αυτών ήταν ο αστροναύτης Έντγκαρ Μίτσελ, ο έκτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι κατά τη διάρκεια διαστημικών αποστολών είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα με χαρακτηριστικά που ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες τεχνολογικές δυνατότητες.Επίσης, η πρώην συνεργάτιδα της NASA Ντόνα Χέαρ είχε ισχυριστεί ότι φωτογραφίες που φέρεται να απεικόνιζαν UFO είχαν υποστεί επεξεργασία πριν δοθούν στη δημοσιότητα. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τη NASA.Στη συνέντευξή του, ο επικεφαλής τηςαναφέρθηκε επίσης στις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την πρώτη προσελήνωση το 1969, λέγοντας ότι κατανοεί γιατί κάποιοι άνθρωποι αμφισβητούν το ιστορικό γεγονός, λόγω της χαμηλής ποιότητας του παλιού οπτικού υλικού.Όπως ανέφερε, οι επόμενες αποστολές «Άρτεμις» θα διαθέτουν σύγχρονες κάμερες υψηλής ευκρίνειας σε σκάφη προσεδάφισης και ρομπότ, ώστε να μεταδίδουν στη Γη λεπτομερείς εικόνες από τη νέα εποχή της σεληνιακής εξερεύνησης.Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό: