Δείτε βίντεο με την στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του F-16 στην Ζάκυνθο - Άδειασε τις δεξαμενές καυσίμου, δεν χρησιμοποίησε τις ρόδες







Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:



«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.



Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.



Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν επεισόδιο μεενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε.