Δείτε βίντεο με την στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του F-16 στην Ζάκυνθο - Άδειασε τις δεξαμενές καυσίμου, δεν χρησιμοποίησε τις ρόδες
Δείτε βίντεο με την στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του F-16 στην Ζάκυνθο - Άδειασε τις δεξαμενές καυσίμου, δεν χρησιμοποίησε τις ρόδες
Η αντίδραση του πιλότου μετά τη βλάβη στο F-16 - Αναμένεται να τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας προκειμένου να τον συγχαρεί
Υποδειγματική κρίνεται από την Πολεμική Αεροπορία η αντίδραση του χειριστή πιλότου του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε και τη φωτιά που προκλήθηκε στη συνέχεια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πιλότος ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ειδικότερα, ο χειριστής άδειασε τις δεξαμενές καυσίμων, προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες. Σε κάθε περίπτωση η αντίδρασή του θεωρείται άψογη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας.
Την ίδια ώρα βίντεο δείχνει τη στιγμή που το μαχητικό αεροσκάφος που παρουσίασε βλάβη προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.
Δείτε το βίντεο:
Σημειώνεται ότι ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστός έως τις 19:00 προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις.
Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.
Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.
Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.
Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης:
Δείτε φωτογραφία:
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πιλότος ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ειδικότερα, ο χειριστής άδειασε τις δεξαμενές καυσίμων, προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες. Σε κάθε περίπτωση η αντίδρασή του θεωρείται άψογη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας.
Την ίδια ώρα βίντεο δείχνει τη στιγμή που το μαχητικό αεροσκάφος που παρουσίασε βλάβη προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.
Δείτε το βίντεο:
Όλα πήγαν καλά. Η επιτροπή διερεύνησης που συστήνεται αυτή την ώρα θα βρει τα υπόλοιπα. pic.twitter.com/ywy12QOFgj— Red Nik (@nik_red) July 9, 2026
Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.
Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.
Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.
Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης:
Δείτε φωτογραφία:
Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε.
Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:
«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.
Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»
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