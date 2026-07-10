Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό στη Marfin με τους τρεις νεκρούς το 2010, αναζητείται μία 46χρονη
Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό στη Marfin με τους τρεις νεκρούς το 2010, αναζητείται μία 46χρονη
Η γυναίκα που αναζητείται σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Βρετανία - Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ)
Στη σύλληψη δύο 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.
Οι συλλήψεις έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρι κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μία γυναίκα, 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε είχε φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.
Και οι τρεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο ένας 42χρονος έμενε το τελευταίο εξάμηνο μαζί με μία γυναίκα σε ισόγειο σπίτι στα Άνω Λιόσια.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.
Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.
Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.
Οι συλλήψεις έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρι κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μία γυναίκα, 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε είχε φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.
Και οι τρεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο ένας 42χρονος έμενε το τελευταίο εξάμηνο μαζί με μία γυναίκα σε ισόγειο σπίτι στα Άνω Λιόσια.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.
Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.
Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.
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