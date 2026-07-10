Ελεύθερος με όρους ο 19χρονος που τραυμάτισε ανήλικους με μαχαίρι στη Λάρισα
Ελεύθερος με όρους ο 19χρονος που τραυμάτισε ανήλικους με μαχαίρι στη Λάρισα
Από την εισαγγελία είχε ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης
Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 19χρονος που συνελήφθη τη νύχτα της περασμένης Τρίτης στη Λάρισα για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο όπου δέχθηκαν επίθεση από ομάδα δέκα νεαρών ατόμων με ρόπαλα και μαχαίρια, δύο ανήλικοι Αιγύπτιοι 17 και 16 ετών, με τον έναν να δέχεται τρεις μαχαιριές και να μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Από την εισαγγελία είχε ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 19χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (του απαγορεύτηκε να προσεγγίσει τους δύο ανήλικους Αιγύπτιους) με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφού πρώτα απολογήθηκε στον ανακριτή.
Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν οι δύο έφηβοι που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας.
Διερχόμενοι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο ανήλικο που κατά την μαρτυρία του Λαρισαίου που βρήκε τα παιδιά και τα βοήθησε, έφερε 3 μαχαιριές στο πόδι και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατέφτασε στο σημείο, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 17χρονος έλαβε άμεσα εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Οι δράστες που αναζητούνται χτύπησαν τα θύματα στα πόδια με αιχμηρά αντικείμενα και ρόπαλα.
Μάλιστα είναι συγκλονιστική η περιγραφή του Δημήτρη Παπαστυλιανου που έσπευσε στο σημείο της συμπλοκής και βρήκε τον 16χρον να αιμορραγεί. Μέχρι να καταφτάσει το ΕΚΑΒ έδεσε τη ζώνη του στο πόδι του παιδιού και κατάφερε να σταματήσει την μεγάλη ροή του αίματος, καθώς θα μπορούσε ακόμη και να πεθάνει από την αιμορραγία, όπως ο ίδιος τόνισε, βάσει της εκτίμησής του.
Συγκεκριμένα είπε: «Ήμασταν σε έναν φίλο, ο οποίος είχε ένα καφέ και έκανε εγκαίνια και είχε κόσμο μαζεμένο. Και εκεί που είναι το μαγαζί, ακριβώς δίπλα, κολλητά, είναι και μια παιδική χαρά. Τις καινούργιες, με πάρα πολλά παιδιά και κόσμο. Γύρω στις 11:30 ήρθε ο γιος μου και με φωνάζει και μου λέει: «Μπαμπά, μια παρέα ατόμων μπήκε μέσα στην παιδική χαρά και αρχίζει να χτυπάει κάποια άλλα παιδιά». Κατευθείαν τρέχω, πάω εκεί να δω τι έγινε με το συμβάν, να βοηθήσω, να δω τι γίνεται, και βλέπω 4 παιδιά ήταν ξαπλωμένα κάτω. Δεν είδα κανέναν από τους δράστες αυτοί, προφανώς είχαν φύγει πιο νωρίς. Με το που πάω εκεί και βλέπω ένα παιδί κάτω, νεαρής ηλικίας, είδα ότι ήταν μέσα στο αίμα.
Ήταν χτυπημένος με μαχαίρι. Τα παιδιά δεν ήταν Έλληνες, ήταν Αιγύπτιοι, από ό,τι κατάλαβα. Προσπαθούσα να τους μιλήσω στα αγγλικά για να τους βοηθήσω. Το ένα παιδί ήταν στο δεξί του πόδι μαχαιρωμένο σε 3 σημεία. Και το ένα από τα 3 σημεία, προφανώς, του είχε κόψει την αρτηρία. Και έχανε πάρα πολύ αίμα. Δηλαδή, η αιμορραγία ήταν πολύ μεγάλη. Και κατευθείαν, εφόσον είμαι και κυνηγός και ξέρω από πρώτες βοήθειες, βγάζω τη ζώνη μου και προσπαθούσα να σταματήσω την αιμορραγία. Με το σφίξιμο με τη ζώνη, του μείωσα πάρα πολύ τη ροή. Εκείνη την ώρα είχε έρθει και μια ομάδα ΔΙΑΣ. Κάποιος από τους αστυνομικούς και αυτός έβγαλε τη ζώνη, βοήθησε το παιδί και αυτός, βάζοντας μια δεύτερη ζώνη για να σταματήσουμε το αίμα.
Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, δεν άφηνα τη ζώνη γιατί έχανε αίμα πάρα πολύ το παιδί. Εκείνη τη στιγμή, πιστεύω ότι αν δεν έβαζα τη ζώνη, η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να είχε φύγει».
Για το περιστατικό σημείωσε: «Ο γιος μου μου είπε για τα παιδιά που είχαν μπει στην παιδική, ότι οι πιο πολλοί φορούσαν κουκούλες. Δηλαδή, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους».
Από την εισαγγελία είχε ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 19χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (του απαγορεύτηκε να προσεγγίσει τους δύο ανήλικους Αιγύπτιους) με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφού πρώτα απολογήθηκε στον ανακριτή.
Το χρονικό της υπόθεσηςΗ αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών καταγράφηκε αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην οδό Αιόλου κοντά στο 2ο Γενικό Λύκειο.
Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν οι δύο έφηβοι που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας.
Διερχόμενοι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο ανήλικο που κατά την μαρτυρία του Λαρισαίου που βρήκε τα παιδιά και τα βοήθησε, έφερε 3 μαχαιριές στο πόδι και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατέφτασε στο σημείο, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 17χρονος έλαβε άμεσα εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Οι δράστες που αναζητούνται χτύπησαν τα θύματα στα πόδια με αιχμηρά αντικείμενα και ρόπαλα.
Μάλιστα είναι συγκλονιστική η περιγραφή του Δημήτρη Παπαστυλιανου που έσπευσε στο σημείο της συμπλοκής και βρήκε τον 16χρον να αιμορραγεί. Μέχρι να καταφτάσει το ΕΚΑΒ έδεσε τη ζώνη του στο πόδι του παιδιού και κατάφερε να σταματήσει την μεγάλη ροή του αίματος, καθώς θα μπορούσε ακόμη και να πεθάνει από την αιμορραγία, όπως ο ίδιος τόνισε, βάσει της εκτίμησής του.
Συγκεκριμένα είπε: «Ήμασταν σε έναν φίλο, ο οποίος είχε ένα καφέ και έκανε εγκαίνια και είχε κόσμο μαζεμένο. Και εκεί που είναι το μαγαζί, ακριβώς δίπλα, κολλητά, είναι και μια παιδική χαρά. Τις καινούργιες, με πάρα πολλά παιδιά και κόσμο. Γύρω στις 11:30 ήρθε ο γιος μου και με φωνάζει και μου λέει: «Μπαμπά, μια παρέα ατόμων μπήκε μέσα στην παιδική χαρά και αρχίζει να χτυπάει κάποια άλλα παιδιά». Κατευθείαν τρέχω, πάω εκεί να δω τι έγινε με το συμβάν, να βοηθήσω, να δω τι γίνεται, και βλέπω 4 παιδιά ήταν ξαπλωμένα κάτω. Δεν είδα κανέναν από τους δράστες αυτοί, προφανώς είχαν φύγει πιο νωρίς. Με το που πάω εκεί και βλέπω ένα παιδί κάτω, νεαρής ηλικίας, είδα ότι ήταν μέσα στο αίμα.
Ήταν χτυπημένος με μαχαίρι. Τα παιδιά δεν ήταν Έλληνες, ήταν Αιγύπτιοι, από ό,τι κατάλαβα. Προσπαθούσα να τους μιλήσω στα αγγλικά για να τους βοηθήσω. Το ένα παιδί ήταν στο δεξί του πόδι μαχαιρωμένο σε 3 σημεία. Και το ένα από τα 3 σημεία, προφανώς, του είχε κόψει την αρτηρία. Και έχανε πάρα πολύ αίμα. Δηλαδή, η αιμορραγία ήταν πολύ μεγάλη. Και κατευθείαν, εφόσον είμαι και κυνηγός και ξέρω από πρώτες βοήθειες, βγάζω τη ζώνη μου και προσπαθούσα να σταματήσω την αιμορραγία. Με το σφίξιμο με τη ζώνη, του μείωσα πάρα πολύ τη ροή. Εκείνη την ώρα είχε έρθει και μια ομάδα ΔΙΑΣ. Κάποιος από τους αστυνομικούς και αυτός έβγαλε τη ζώνη, βοήθησε το παιδί και αυτός, βάζοντας μια δεύτερη ζώνη για να σταματήσουμε το αίμα.
Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, δεν άφηνα τη ζώνη γιατί έχανε αίμα πάρα πολύ το παιδί. Εκείνη τη στιγμή, πιστεύω ότι αν δεν έβαζα τη ζώνη, η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να είχε φύγει».
Για το περιστατικό σημείωσε: «Ο γιος μου μου είπε για τα παιδιά που είχαν μπει στην παιδική, ότι οι πιο πολλοί φορούσαν κουκούλες. Δηλαδή, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους».
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