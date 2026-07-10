Μητσοτάκης στη Βουλή: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου μετά από συνεννόηση με τα διυλιστήρια

Μείωση στην τιμή της βενζίνης

«Είναι αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, ενοικιαστές και γονείς η πίεση είναι εντονότερη και έχουν δίκαιο να αντιδρούν. Πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα. Νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους ή νέα ζευγάρια να προχωρήσουν σε 2ο παιδί. Δεν κλείνουμε τα μάτια. Όμως η δύσκολη εξίσωση δεν έχει μαγική λύση. Το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα. Γίνεται και νέο μέτωπο αναμέτρησης με λαϊκισμό που επιστρέφει για να υποσχεθεί εύκολες λύσεις. Ευτυχώς η Ελλάδα του 2026 είναι διαφορετική χώρα από του 2019. Έκανε ο κ. Ανδορυλάκης μιας αναφορά στον απολογισμό 7ετίας. Αν δει κανείς τα στοιχεία διαπιστώνει ότι η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη χώρα και έχει κυβέρνηση που τήρησε τις δεσμεύσεις. Της. Το 2019 η πρώτη δέσμευση ήταν η δημιουργία πολλών καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας και η ανεργία πήγε από το 18% στο 8%» συνέχισε ο πρωθυπουργός.Όπως σημείωσε «οι νέοι επιστρέφουν στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση μείωσε ή κατάργησε 83 φόρους. Αναφερθήκατε στα στοιχεία του σωρευτικού πληθωρισμού. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχω τα στοιχεία έως 2025, για την περίοδο 2019 - 25 κατα την Eurostat. Ο σωρευτικής πληθωρισμός 19,8 % έναντι 26,5% στην ευρωζώνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε λοιπόν μια μεγάλη αλήθεια: βεβαίως ο πληθωρισμός είναι μεγάλο πρόβλημα αλλά η Ελλάδα είχε μικρότερο από την ευρωζώνη. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 41,5%. Παραλάβαμε κατώτατο 650 ευρώ και σήμερα είναι 920 ευρώ. Ο συμπολίτης μας είδε σωρευτική αύξηση - χωρίς να υπολογίζω την μείωση φόρων - 40% του μισθού του. Προσθέστε και ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών που ήταν άνεργοι το 2019 και σήμερα έχουν απασχόληση. Για ένα σημαντικό κομμματι κοινωνίας όχι για όλους η κατάσταση έγινε πολύ καλύτερη. Το ΑΕΠ μεγάλωσε κατά 11% και η αύξηση είναι μεγαλύτερη στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα»«Για να στηρίξουμε την κοινωνία από τη μια πρέπει να αυξάνονται οι μισθοί αλλά και να αυξάνεται το εισόδημα από πολιτική μείωσης φόρων. Και όλα αυτά έγιναν έχοντας πετύχει την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το παραλάβαμε στο 182% και είναι στο 146% του ΑΕΠ και θα κινηθεί ταχύτατα κάτω από 130% ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ευρώπη. Έχουμε χρέος ως πολιτικό σύστημα να μην φορτώσουμε χρέος στις επόμενες γενιές όπως κανείς δεν θέλει να φορτώνει χρέη στα παιδιά του» ανέφερε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.Επισημαίνοντας, δε, ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου» θύμισε ότι «η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν καθώς αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία μαζί με το 15% της τιμής των λιπασμάτων, με το fuell pass με το οποίο 2,5 εκατ. οδηγοί αντιμετώπισαν την αύξηση στη βενζίνη με όφελος 36 λεπτών» και ανακοίνωσε ότι «η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα 2 διυλιστηρία απαντά στην πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύθηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά στη στηρίξη της οικονομίας με μείωση 10 λεπτών στη Βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Οι εξαγγελίες για την εφαρμογή θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα».Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμα πως «το ότι είχαμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μας επέτρεψε να δώσουμε και να καταβάλουμε εφάπαξ 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες και αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση ακούει το πρόβλημα. Αυξήσαμε στα 400 ευρώ το ετήσιο βοήθημα στους συνταξιούχους και στα ΑμΕΑ. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή 1 ή 2 ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαική χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια. Επειδή κάνατε αναφορά στο ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, παραλάβαμε μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στήριξε. Προς τους ιδιοκτήτες λέω εμείς σας στηρίξαμε και αυτό που ζητάμε είναι το στοιχειώδες να μην υπάρχει φοροδιαφυγή».«Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας, κάτι που πολλοί προσπάθησαν αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. «Σε ποια ; Από πού και σε ποιο ποσοστό για πόσο καιρό και πόσο θα στοιχίσει; Στα νησιά το μειώσαμε κατά 30% για λόγους ισότητας γιατί θα ‘ήταν άδικο κάποια να έχουν μειωμένο ΦΠΑ και άλλα όχι. Όπου δοκιμάστηκε η μείωση του ΦΠΑ το πήραν πίσω. Δείτε στην Ισπανία. Ο μειωμένος ΦΠΑ ωφελεί τους πάντες και όχι μόνο τους αδύναμους αλλά και εκείνους που έχουν δυνατότητα. Όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και τους ξένους. Εμείς επιλέγουμε να στηρίξουμε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη. Παρακαλώ, όταν έρχεστε στην Βουλή να έρχεστε με έν μικρό χαρτάκι και να μας λέτε ότι θέλετε να πάτε το ΦΠΑ στο συγκεκριμένο προϊόν καίτε κόστος θα είναι πχ 1 δισ. ευρώ και θα το βρείτε το 1 δισ. ευρώ αυξάνοντας συγκεκριμένους φόρους».«Είπατε για επιστροφή 13ης σύνταξης. Πόσο στοιχίζει; Θέλω ένα νούμερο, όχι χαρτιά. Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε; Εγώ ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο, φαντάζομαι το εμπιστευόμαστε, πόσο στοιχίζει αυτή η 13η σύνταξη. Διαβάζω: η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026 εκτιμάται σε 35,4 δισ. ευρώ ετησίως. Είναι 2,96 δισ. ευρώ μηνιαίως αλλά αν βγάλεις δαπάνες εφάπαξ και λοιπά το μηνιαίο κόστος για τις συντάξεις είναι 2,5 δισ. ευρώ. Άρα η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισ. ευρώ μηνιαίως». Με αφορμή, μάλιστα, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης φώναξε «μπακάλικα», ο πρωθυπουργός σχολίασε «α καλά! Το ΓΛΚ μας έχει επιτρέψει να πηγαίνουμε στην ΕΕ και κανείς να μην αμφισβητεί την αξιοπιστία μας. Η εκτίμηση του ΓΛΚ είναι μπακάλικα και η δική σας επιστημονική. Μάλιστα».«Αναφέρεστε συνεχώς στην ανάγκη για μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Αυτό έχει γίνει και την ψηφίσατε. Αυτό που ζητάτε είναι κάτι που έχει γίνει και το ψηφίσατε, δεν θα πω κάτι παραπάνω αλλά πείτε σε αυτόν που σας γράφει τους λόγους να μην σας γράφει πράγματα που έχουν γίνει και ψηφίσατε» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουν γίνει 18.000 έλεγχοι με πρόστιμα 25 εκατ. ευρώ και ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων αυτής της ανεξάρτητης αρχής έχουμε περάσει μήνυμα ότι ελέγχουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο τηρείται».«Μας είπατε για τον πληθωρισμό ότι είναι στον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ποια είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη; Αν είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο γιατί καταλογίζετε στην κυβέρνηση ότι είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια;» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.«Εσείς δεν συναντιέστε με παράγοντες της αγοράς; Μας κατηγορήσατε ότι συνομιλούμε με τα καρτέλ. Εμείς κάναμε μια συνεννόηση με την αγορά και είπαμε μπορούμε να βάλουμε όλοι μαζί πλάτη να στηρίξουμε τον καταναλωτή; Αυτή η συναντίληψη οδηγεί σε μια σταθεροποίηση των τιμών τους επόμενους μήνες. Αυτό γίνεται με έναν τρόπου που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του καταναλωτή. Εσείς τι θα κάνατε; Θα βγάζατε φετβά σε μια αγορά που λειτουργεί με τους δικούς τους κανόνες. Και αυτό κάναμε με τα διυλιστήρια για να βάλουν πλάτη και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές. Εμείς έχουμε μια πολιτική: Αυξάνουμε τους μέσους μισθούς. Εκτιμώ ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ο νέος μέχρι 23 ετών δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Αυτό δεν είναι μια βοήθεια. Η χώρα πλήρωσε τον λαϊκισμό πολύ ακριβά εδώ και 10ετιες. Αυτό που βλέπω είναι ότι αναπαράγετε τις χειρότερες εκφάνσεις του αντιπολιτευτικού λόγου. Δεν ξέρατε πόσο στοιχίζει η επιστροφή της 13ης σύνταξης. Και μετά απορείτε γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να συγκροτήσετε αξιόπιστο πολιτικό λόγο και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους που δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον ρόλο του πολιτικού Λαζάρου».