Το παρασκήνιο της παραίτησης Φάμελλου, μάχη Πολάκη, Παππά, Δούρου για την διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ

Το βαρύ κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, η αδυναμία υλοποίησης της γραμμής στήριξης της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η στάση βουλευτών και οι πιέσεις από Πολάκη, Παππά και Δούρου οδήγησαν τον Σωκράτη Φάμελλο στην παραίτηση