Το παρασκήνιο της παραίτησης Φάμελλου, μάχη Πολάκη, Παππά, Δούρου για την διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ
Το παρασκήνιο της παραίτησης Φάμελλου, μάχη Πολάκη, Παππά, Δούρου για την διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ
Το βαρύ κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, η αδυναμία υλοποίησης της γραμμής στήριξης της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η στάση βουλευτών και οι πιέσεις από Πολάκη, Παππά και Δούρου οδήγησαν τον Σωκράτη Φάμελλο στην παραίτηση
Το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά για την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματος.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο, καθώς η γραμμή στήριξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί.
Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εισηγηθεί και η Κεντρική Επιτροπή είχε εγκρίνει τη στήριξη της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συντεταγμένης μετάβασης και συνεργασίας. Ωστόσο, η Κουμουνδούρου είδε τον πρώην πρωθυπουργό να περιγράφει δύο φορές ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει κλείσει, δημιουργώντας βαθιά αμηχανία στο εσωτερικό του κόμματος και αποδυναμώνοντας την πολιτική βάση πάνω στην οποία είχε στηριχθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Την ίδια ώρα, η εικόνα φυλλορροής προς την ΕΛ.Α.Σ. επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μέλη, κομματικά στελέχη και βουλευτές κινούνται καθημερινά προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση εσωτερικής αποσυσπείρωσης. Κρίσιμη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν και η απόφαση πολλών εν ενεργεία βουλευτών να μην παραστούν στη συνεδρίαση του Σαββάτου, γεγονός που άφηνε τον κ. Φάμελλο να σηκώνει σχεδόν μόνος το βάρος της υπεράσπισης της γραμμής του.
Η πολιτική πίεση προς τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν προερχόταν μόνο από τη δυναμική αποχώρησης στελεχών προς την ΕΛ.Α.Σ. Το «σφυροκόπημα» του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είχε ζητήσει προχθές την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, όξυνε περαιτέρω την εσωκομματική κρίση και έφερε στην επιφάνεια τις διαφορετικές στρατηγικές που συγκρούονται στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.
Παράλληλα, το μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας» που προκρίνει το δίδυμο του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου δημιούργησε νέα δεδομένα, καθώς ουσιαστικά άνοιγε συζήτηση για τη μετάβαση σε διαφορετική μορφή καθοδήγησης του κόμματος. Σε αυτό το περιβάλλον, το αδιέξοδο για τον κ. Φάμελλο έγινε ακόμη πιο δραματικό, καθώς η ηγεσία του δεχόταν πίεση ταυτόχρονα από διαφορετικές πλευρές: από όσους κινούνται προς τον Αλέξη Τσίπρα, από όσους ζητούσαν ευθέως την αποχώρησή του και από όσους πρότειναν ένα νέο σχήμα συλλογικής διαχείρισης.
Το κλίμα στην Κουμουνδούρου ήταν βαρύ από νωρίς το πρωί. Στον 7ο όροφο, μεταξύ των στενών συνεργατών του Σωκράτη Φάμελλου, επικρατούσε έντονη αμηχανία, καθώς οι πρώτες φήμες περί παραίτησης του προέδρου του κόμματος άρχισαν να διαρρέουν προς τα έξω. Ο ίδιος βρισκόταν από πολύ νωρίς στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου, με τις διεργασίες να κορυφώνονται όσο πλησίαζε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση Φάμελλου:
Η παραίτηση Φάμελλου ανοίγει πλέον νέο κύκλο πυκνών εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σε μια στιγμή που το κόμμα βρίσκεται μπροστά σε υπαρξιακό σταυροδρόμι. Οι δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η καθημερινή μετακίνηση στελεχών, η αμφισβήτηση της μέχρι τώρα γραμμής και οι διαφορετικές προτάσεις για το μοντέλο ηγεσίας διαμορφώνουν ένα σκηνικό βαθιάς αναδιάταξης στον χώρο της Αριστεράς.
Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διατηρήσει αυτοτελή πολιτικό ρόλο μετά την παραδοχή, από την πλευρά Τσίπρα, ότι ο ιστορικός κύκλος του κόμματος έχει κλείσει, ή αν η παραίτηση Φάμελλου θα λειτουργήσει ως επιταχυντής για ακόμη μεγαλύτερη μετακίνηση δυνάμεων προς την ΕΛ.Α.Σ. Σε κάθε περίπτωση, η Κουμουνδούρου εισέρχεται σε μια νέα φάση αβεβαιότητας. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, ενώ ερωτηματικό παραμένει αν θα εκδηλώσουν αντίστοιχες αρχηγικές φιλοδοξίες η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς.
Είναι χαρακτηριστικό της ρευστότητας πάντως που επικρατεί είναι ότι υπάρχει έντονη αντιπαράθεση ακόμη και για την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οι προσκείμενοι στον Φάμελλο μιλούν για ανάγκη να αναβληθεί η συνεδρίαση της Κ.Ε., ενώ Παππάς και Πολάκης θέλουν να συνεδριάσει κανονικά το Σάββατο.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο, καθώς η γραμμή στήριξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί.
Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εισηγηθεί και η Κεντρική Επιτροπή είχε εγκρίνει τη στήριξη της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συντεταγμένης μετάβασης και συνεργασίας. Ωστόσο, η Κουμουνδούρου είδε τον πρώην πρωθυπουργό να περιγράφει δύο φορές ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει κλείσει, δημιουργώντας βαθιά αμηχανία στο εσωτερικό του κόμματος και αποδυναμώνοντας την πολιτική βάση πάνω στην οποία είχε στηριχθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Την ίδια ώρα, η εικόνα φυλλορροής προς την ΕΛ.Α.Σ. επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μέλη, κομματικά στελέχη και βουλευτές κινούνται καθημερινά προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση εσωτερικής αποσυσπείρωσης. Κρίσιμη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν και η απόφαση πολλών εν ενεργεία βουλευτών να μην παραστούν στη συνεδρίαση του Σαββάτου, γεγονός που άφηνε τον κ. Φάμελλο να σηκώνει σχεδόν μόνος το βάρος της υπεράσπισης της γραμμής του.
Η πολιτική πίεση προς τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν προερχόταν μόνο από τη δυναμική αποχώρησης στελεχών προς την ΕΛ.Α.Σ. Το «σφυροκόπημα» του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είχε ζητήσει προχθές την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, όξυνε περαιτέρω την εσωκομματική κρίση και έφερε στην επιφάνεια τις διαφορετικές στρατηγικές που συγκρούονται στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.
Παράλληλα, το μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας» που προκρίνει το δίδυμο του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου δημιούργησε νέα δεδομένα, καθώς ουσιαστικά άνοιγε συζήτηση για τη μετάβαση σε διαφορετική μορφή καθοδήγησης του κόμματος. Σε αυτό το περιβάλλον, το αδιέξοδο για τον κ. Φάμελλο έγινε ακόμη πιο δραματικό, καθώς η ηγεσία του δεχόταν πίεση ταυτόχρονα από διαφορετικές πλευρές: από όσους κινούνται προς τον Αλέξη Τσίπρα, από όσους ζητούσαν ευθέως την αποχώρησή του και από όσους πρότειναν ένα νέο σχήμα συλλογικής διαχείρισης.
Το κλίμα στην Κουμουνδούρου ήταν βαρύ από νωρίς το πρωί. Στον 7ο όροφο, μεταξύ των στενών συνεργατών του Σωκράτη Φάμελλου, επικρατούσε έντονη αμηχανία, καθώς οι πρώτες φήμες περί παραίτησης του προέδρου του κόμματος άρχισαν να διαρρέουν προς τα έξω. Ο ίδιος βρισκόταν από πολύ νωρίς στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου, με τις διεργασίες να κορυφώνονται όσο πλησίαζε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση Φάμελλου:
Η παραίτηση Φάμελλου ανοίγει πλέον νέο κύκλο πυκνών εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σε μια στιγμή που το κόμμα βρίσκεται μπροστά σε υπαρξιακό σταυροδρόμι. Οι δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η καθημερινή μετακίνηση στελεχών, η αμφισβήτηση της μέχρι τώρα γραμμής και οι διαφορετικές προτάσεις για το μοντέλο ηγεσίας διαμορφώνουν ένα σκηνικό βαθιάς αναδιάταξης στον χώρο της Αριστεράς.
Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διατηρήσει αυτοτελή πολιτικό ρόλο μετά την παραδοχή, από την πλευρά Τσίπρα, ότι ο ιστορικός κύκλος του κόμματος έχει κλείσει, ή αν η παραίτηση Φάμελλου θα λειτουργήσει ως επιταχυντής για ακόμη μεγαλύτερη μετακίνηση δυνάμεων προς την ΕΛ.Α.Σ. Σε κάθε περίπτωση, η Κουμουνδούρου εισέρχεται σε μια νέα φάση αβεβαιότητας. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, ενώ ερωτηματικό παραμένει αν θα εκδηλώσουν αντίστοιχες αρχηγικές φιλοδοξίες η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς.
Είναι χαρακτηριστικό της ρευστότητας πάντως που επικρατεί είναι ότι υπάρχει έντονη αντιπαράθεση ακόμη και για την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οι προσκείμενοι στον Φάμελλο μιλούν για ανάγκη να αναβληθεί η συνεδρίαση της Κ.Ε., ενώ Παππάς και Πολάκης θέλουν να συνεδριάσει κανονικά το Σάββατο.
Μάλιστα στα μέλη του οργάνου εστάλη μήνυμα περί αναβολής της έκτακτης σύγκλησης της ΚΕ του κόμματος, σε συνέχεια της παραίτησης Φάμελλου.
Αυτό, ωστόσο, «πυροδότησε» νέα αντιπαράθεση, καθώς οι προσκείμενοι στον Σωκράτη Φάμελλο μιλούν για αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς θέλουν να συνεδριάσει κανονικά το Σάββατο.
Ο Παύλος Πολάκης έγραψε σχετικά στο Facebook: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!! Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος ,οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!! Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ. Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη !!».
«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» έγραψε με τη σειρά του ο Νίκος Παππάς.
«Η προβλεπόμενη, από το καταστατικό, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρέπει και θα διεξαχθεί κανονικά εντός της καταστατικής προθεσμίας. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΦΙΜΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! Το καταστατικό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ κάθε άλλη εξέλιξη. Ανυπόστατες οι δηλώσεις περί αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής» γράφει σε ανάρτηση του ο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
Ο Παύλος Πολάκης με νέα του ανάρτηση του βράδυ της Πέμπτης αναφέρει ότι έχει ζητήσει την σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και ότι κανείς δεν θα αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
Η ανάρτηση του
Αυριο Παρασκευη 10/7 στις 12.00 το μεσημερι εχουμε ζητησει τη συγκληση της Πολιτικης Γραμματειας.
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 11/7!!!! Καλουνται όλα τα μελη της ΠΓ να παραστουν στη συνεδριαση καθως και οσοι συντροφοι θελουν να ερθουν αυριο στην Κουμουνδουρου για να κατοχυρωσουμε μια άλλη πορεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απο την απαξιωτική εικονα του τελευταιου διαστήματος!!
Αυτό, ωστόσο, «πυροδότησε» νέα αντιπαράθεση, καθώς οι προσκείμενοι στον Σωκράτη Φάμελλο μιλούν για αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς θέλουν να συνεδριάσει κανονικά το Σάββατο.
Ο Παύλος Πολάκης έγραψε σχετικά στο Facebook: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!! Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος ,οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!! Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ. Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη !!».
«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» έγραψε με τη σειρά του ο Νίκος Παππάς.
«Η προβλεπόμενη, από το καταστατικό, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρέπει και θα διεξαχθεί κανονικά εντός της καταστατικής προθεσμίας. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΦΙΜΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! Το καταστατικό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ κάθε άλλη εξέλιξη. Ανυπόστατες οι δηλώσεις περί αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής» γράφει σε ανάρτηση του ο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
Ο Παύλος Πολάκης με νέα του ανάρτηση του βράδυ της Πέμπτης αναφέρει ότι έχει ζητήσει την σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και ότι κανείς δεν θα αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
Η ανάρτηση του
Αυριο Παρασκευη 10/7 στις 12.00 το μεσημερι εχουμε ζητησει τη συγκληση της Πολιτικης Γραμματειας.
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 11/7!!!! Καλουνται όλα τα μελη της ΠΓ να παραστουν στη συνεδριαση καθως και οσοι συντροφοι θελουν να ερθουν αυριο στην Κουμουνδουρου για να κατοχυρωσουμε μια άλλη πορεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απο την απαξιωτική εικονα του τελευταιου διαστήματος!!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα