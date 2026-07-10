Πώς έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της Νέστορα: Η προετοιμασία, το κοντινό κρησφύγετο και τα βίντεο που «έδειξαν» τους δράστες

Γνωστοί του αναρχικού χώρου οι συλληφθέντες

Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές, οι δύο φερόμενοι ως δράστες είχαν σχεδιάσει λεπτομερώς τις κινήσεις τους καθώς, τις προηγούμενες μέρες, είχαν πάει στο σημείο και είχαν κάνει κατόπτευση.Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη τους έπαιξε η έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σε μία «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και η ανάλυση των εικόνων από κάμερες της περιοχής.Οι αστυνομικοί «ξεδιάλεξαν» τους πιο πιθανούς υπόπτους και, σε συνδυασμό με τα βίντεο από την ημέρα της επίθεσης, κατάφεραν να φθάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει πως την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από τον άνδρα και τη γυναίκα που συνελήφθησαν, η δεύτερη από μέλη της ίδιας οργάνωσης που πραγματοποίησαν τα υπόλοιπα χτυπήματα.Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.