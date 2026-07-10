Πώς έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της Νέστορα: Η προετοιμασία, το κοντινό κρησφύγετο και τα βίντεο που «έδειξαν» τους δράστες
Πώς έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της Νέστορα: Η προετοιμασία, το κοντινό κρησφύγετο και τα βίντεο που «έδειξαν» τους δράστες
Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη τους έπαιξε η έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σε μία «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και η ανάλυση των εικόνων από κάμερες της περιοχής
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο που έδρασαν ο άνδρας και η γυναίκα που συνελήφθησαν από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και στον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το «επιχειρησιακό» ζευγάρι, μία ημέρα πριν το χτύπημα, πήγε στο σπίτι ενός άνδρα (τρίτος συλληφθείς) που βρίσκεται περίπου 200 μέρα από την πολυκατοικία που κατοικεί η οικογένεια Νέστορα και κρύφτηκε εκεί.
Μάλιστα, σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής οι έρευνες στο σπίτι που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμάντη.
Βίντεο από τις έρευνες της Αστυνομίας στην πολυκατοικία που κρύφτηκε το «επιχειρησιακό» ζευγάρι:
Άλλαξαν ρούχα, ετοιμάστηκαν και την επόμενη ημέρα, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα, πραγματοποίησαν το χτύπημα.
Ταυτόχρονα, δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε επιθέσεις στα σπίτια των δύο άλλων στελεχών της ΝΔ (Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη).
Μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο άνδρας και η γυναίκα επέστρεψαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα και παρέμειναν εκεί μέχρι και την επόμενη το βράδυ. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στα Χανιά, ενώ ο άνδρας συνέχισε να κρύβεται στο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το «επιχειρησιακό» ζευγάρι, μία ημέρα πριν το χτύπημα, πήγε στο σπίτι ενός άνδρα (τρίτος συλληφθείς) που βρίσκεται περίπου 200 μέρα από την πολυκατοικία που κατοικεί η οικογένεια Νέστορα και κρύφτηκε εκεί.
Μάλιστα, σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής οι έρευνες στο σπίτι που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμάντη.
Βίντεο από τις έρευνες της Αστυνομίας στην πολυκατοικία που κρύφτηκε το «επιχειρησιακό» ζευγάρι:
Άλλαξαν ρούχα, ετοιμάστηκαν και την επόμενη ημέρα, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα, πραγματοποίησαν το χτύπημα.
Ταυτόχρονα, δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε επιθέσεις στα σπίτια των δύο άλλων στελεχών της ΝΔ (Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη).
Μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο άνδρας και η γυναίκα επέστρεψαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα και παρέμειναν εκεί μέχρι και την επόμενη το βράδυ. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στα Χανιά, ενώ ο άνδρας συνέχισε να κρύβεται στο σπίτι.
Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές, οι δύο φερόμενοι ως δράστες είχαν σχεδιάσει λεπτομερώς τις κινήσεις τους καθώς, τις προηγούμενες μέρες, είχαν πάει στο σημείο και είχαν κάνει κατόπτευση.
Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη τους έπαιξε η έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σε μία «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και η ανάλυση των εικόνων από κάμερες της περιοχής.
Οι αστυνομικοί «ξεδιάλεξαν» τους πιο πιθανούς υπόπτους και, σε συνδυασμό με τα βίντεο από την ημέρα της επίθεσης, κατάφεραν να φθάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει πως την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από τον άνδρα και τη γυναίκα που συνελήφθησαν, η δεύτερη από μέλη της ίδιας οργάνωσης που πραγματοποίησαν τα υπόλοιπα χτυπήματα.
Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.
Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.
Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη τους έπαιξε η έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σε μία «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και η ανάλυση των εικόνων από κάμερες της περιοχής.
Οι αστυνομικοί «ξεδιάλεξαν» τους πιο πιθανούς υπόπτους και, σε συνδυασμό με τα βίντεο από την ημέρα της επίθεσης, κατάφεραν να φθάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει πως την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από τον άνδρα και τη γυναίκα που συνελήφθησαν, η δεύτερη από μέλη της ίδιας οργάνωσης που πραγματοποίησαν τα υπόλοιπα χτυπήματα.
Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Γνωστοί του αναρχικού χώρου οι συλληφθέντεςΗ γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».
Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.
Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.
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