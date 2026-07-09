ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Χάρης Βαρθακούρης: Η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης δείχνει σαν τοπ μόντελ και εγώ σαν ελαιοχρωματιστής
GALA
Χάρης Βαρθακούρης Αντελίνα Βαρθακούρη Πισίνα Αιδηψός

Χάρης Βαρθακούρης: Η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης δείχνει σαν τοπ μόντελ και εγώ σαν ελαιοχρωματιστής

Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους, έγραψε ο τραγουδιστής

Χάρης Βαρθακούρης: Η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης δείχνει σαν τοπ μόντελ και εγώ σαν ελαιοχρωματιστής
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τη φωτογραφία του με την Αντελίνα στην οποία εμφανίζονται με σκουφάκια μια χρήσης, έκανε ο Χάρης Βαρθακούρης, σημειώνοντας πως εκείνη μοιάζει με τοπ μόντελ, ενώ εκείνος με ελαιοχρωματιστή.

Ο τραγουδιστής και η οικογένειά του έκαναν μία απόδραση στα Λουτρά Αιδηψού και σε ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 8 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με την Αντελίνα Βαρθακούρη μέσα σε μία πισίνα.

Όπως έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης, ήταν αναγκαστικό να φορέσουν τα συγκεκριμένα προστατευτικά σκουφάκια στο κεφάλι τους. Σε κάθε περίπτωση δεν έκρυψε την αυτοσαρκαστική του διάθεση, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Την πρώτη εβδομάδα που δεν είχα μεσοβδόμαδο λάιβ είπαμε να αποδράσουμε οικογενειακώς. Παρατηρώντας τη φωτογραφία που μας έβγαλε η μικρή μας κόρη στην (ιαματική) πισίνα (εξού και τα σκουφάκια), συνειδητοποιώ ότι η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης (που είναι υποχρεωτικός) δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα. Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους».

Δείτε την ανάρτησή του

Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης