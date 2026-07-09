Χάρης Βαρθακούρης: Η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης δείχνει σαν τοπ μόντελ και εγώ σαν ελαιοχρωματιστής
Χάρης Βαρθακούρης: Η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης δείχνει σαν τοπ μόντελ και εγώ σαν ελαιοχρωματιστής
Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους, έγραψε ο τραγουδιστής
Ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τη φωτογραφία του με την Αντελίνα στην οποία εμφανίζονται με σκουφάκια μια χρήσης, έκανε ο Χάρης Βαρθακούρης, σημειώνοντας πως εκείνη μοιάζει με τοπ μόντελ, ενώ εκείνος με ελαιοχρωματιστή.
Ο τραγουδιστής και η οικογένειά του έκαναν μία απόδραση στα Λουτρά Αιδηψού και σε ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 8 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με την Αντελίνα Βαρθακούρη μέσα σε μία πισίνα.
Όπως έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης, ήταν αναγκαστικό να φορέσουν τα συγκεκριμένα προστατευτικά σκουφάκια στο κεφάλι τους. Σε κάθε περίπτωση δεν έκρυψε την αυτοσαρκαστική του διάθεση, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Την πρώτη εβδομάδα που δεν είχα μεσοβδόμαδο λάιβ είπαμε να αποδράσουμε οικογενειακώς. Παρατηρώντας τη φωτογραφία που μας έβγαλε η μικρή μας κόρη στην (ιαματική) πισίνα (εξού και τα σκουφάκια), συνειδητοποιώ ότι η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης (που είναι υποχρεωτικός) δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα. Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο τραγουδιστής και η οικογένειά του έκαναν μία απόδραση στα Λουτρά Αιδηψού και σε ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 8 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με την Αντελίνα Βαρθακούρη μέσα σε μία πισίνα.
Όπως έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης, ήταν αναγκαστικό να φορέσουν τα συγκεκριμένα προστατευτικά σκουφάκια στο κεφάλι τους. Σε κάθε περίπτωση δεν έκρυψε την αυτοσαρκαστική του διάθεση, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Την πρώτη εβδομάδα που δεν είχα μεσοβδόμαδο λάιβ είπαμε να αποδράσουμε οικογενειακώς. Παρατηρώντας τη φωτογραφία που μας έβγαλε η μικρή μας κόρη στην (ιαματική) πισίνα (εξού και τα σκουφάκια), συνειδητοποιώ ότι η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης (που είναι υποχρεωτικός) δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα. Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους».
Δείτε την ανάρτησή του
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