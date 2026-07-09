Pulse: Στο 30% ανέβηκε η ΝΔ, στο 17% η ΕΛΑΣ, ακούνητο στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ, αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45%

Στο 30% ο Μητσοτάκης για την πρωθυπουργία, με προβάδισμα 13 μονάδων από τον Τσίπρα - Εννιά κόμματα στη Βουλή - Το 46% θέλει εκλογές μέσα στο 2026, το 33% προτιμά το 2027 και 16% δηλώνει ότι «δεν έχει διαφορά»