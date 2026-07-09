Pulse: Στο 30% ανέβηκε η ΝΔ, στο 17% η ΕΛΑΣ, ακούνητο στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ, αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45%
Pulse: Στο 30% ανέβηκε η ΝΔ, στο 17% η ΕΛΑΣ, ακούνητο στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ, αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45%
Στο 30% ο Μητσοτάκης για την πρωθυπουργία, με προβάδισμα 13 μονάδων από τον Τσίπρα - Εννιά κόμματα στη Βουλή - Το 46% θέλει εκλογές μέσα στο 2026, το 33% προτιμά το 2027 και 16% δηλώνει ότι «δεν έχει διαφορά»
Την ανοδική τάση, τόσο της ΝΔ, όσο και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επιβεβαιώνει η μέτρηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι: Το κυβερνών κόμμα κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την μέτρηση των αρχών Ιουνίου και φτάνει στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού ανεβαίνει 1,5 μονάδα και μετριέται στο 17% στην εκτίμηση ψήφου, με εισροές 54% από τον ΣΥΡΙΖΑ, 12% από το ΠΑΣΟΚ και 5% από τη ΝΔ. «Παγωμένο» παραμένει το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% του περασμένου μήνα, τη στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού χάνει 2,5 μονάδες και πέφτει από το 11% στο 8,5%.
Αντίθετα, η Ελληνική Λύση «μαζεύει» τις διαρροές προς την «Ελπίδα» και ανεβαίνει από το 6,5% στο 8%, μόλις μισή μονάδα πίσω από το κόμμα Καρυστιανού. Σταθερό στο 7% παραμένει το ΚΚΕ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας που «γράφει» 5%, αλλά και η Φωνή Λογικής στο 3,5%, όπως και το ΜεΡΑ25 στο 3%: Η μέτρηση της Pulse βγάζει εννιακοματική Βουλή, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2% (από 2,5% τον Ιούνιο) και το κόμμα Κασσελάκη και τη Νίκη στο 1% στην εκτίμηση ψήφου.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 7% του Νίκου Ανδρουλάκη: Και οι τρεις «γράφουν» τα ίδια ποσοστά με τον περαμένο μήνα. Σημειώνεται ότι αυξάνεται οριακά (από 55% στο 56%) το ποσοστό των πολιτών που ανησυχούν «πολύ ή αρκετά» για τις σχέσεις με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά.
Αυτοδυναμία θέλει το 45%
Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θέλει κυβέρνηση αυτοδυναμίας: Πάνω από 9 στους 10 προτιθέμενους να ψηφίσουν ΝΔ θέλουν μονοκομματική κυβέρνηση - και έχει ενδιαφέρον ότι το ίδιο επιθυμεί ένας στους τρεις ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ, Λύσης, ΕΛΑΣ, Ελπίδας. Μάλιστα. αυτοδυναμία θέλει και το 30% της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης».
Για τους ψηφοφόρους της ΝΔ (με βάση την πορόθεση ψήφου) πρώτη και μόνη επιλογή κυβερνητικής συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 52%. Το ίδιο ισχύει ως πρώτη επιλογή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με 20%, αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διχάζεται μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ, καθώς η συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα γράφει» 18%.
Σημειώνεται ότι μόλις το 5% των ψηφοφόρων ΝΔ (πρόθεση ψήφου) προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά το σχετικό ποσοστό φτάνει στο 56% στο ΠΑΣΟΚ, στο 58% στην ΕΛΑΣ, το 51% στο κόμμα Καρυστιανού και το 44% στην «γκρίζα ζώνη».
Ο χρόνος των εκλογών
Οι ψηφοφόροι της ΝΔ σε ποσοστό 72% θέλουν εκλογές το 2027, όπως και το 39% του ΠΑΣΟΚ και το 25% της «γκρίζας ζώνης». Αντίθετα, το 78% των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα, όπως και 2 στους 3 ψηφοφόρους «της Ελπίδας». Υψηλά ποσοστά υπέρ των πρόωρων εκλογών - 60% και 64% - έχουν οι πρόωρες εκλογές και μεταξύ των ψηφοφόρων της Λύσης και της Πλεύσης αντιστοίχως, ενώ το ΠΑΣΟΚ διχάζεται και στο ζήτημα αυτό, καθώς το 48% θέλει εκλογές το φθινόπωρο, ενώ το 39% προτιμά το 2027.
Το κόμμα Σαμαρά
Ανοδο από το 11% στο 13% εμφανίζει η δυνητική ψήφος για ένα «κόμμα Σαμαρά» με την απάντηση «σίγουρα θα το ψήφιζα» να ανεβαίνει από το 3% στο 5% : η συνολική απήχησή (σίγουρα και μάλλον θα τον ψήφιζα) του μειώνεται στο 5% από 9% σε όσους προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ, αλλά ανεβαίνει 4 μονάδες και φτάνει στο 10% στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ενώ «λεηλατεί» με 27% (από 23%) το κόμμα Καρυστιανού και την «γκρίζα ζώνη» με 14% από 6%.
Δείτε την έρευνα:
Αντίθετα, η Ελληνική Λύση «μαζεύει» τις διαρροές προς την «Ελπίδα» και ανεβαίνει από το 6,5% στο 8%, μόλις μισή μονάδα πίσω από το κόμμα Καρυστιανού. Σταθερό στο 7% παραμένει το ΚΚΕ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας που «γράφει» 5%, αλλά και η Φωνή Λογικής στο 3,5%, όπως και το ΜεΡΑ25 στο 3%: Η μέτρηση της Pulse βγάζει εννιακοματική Βουλή, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2% (από 2,5% τον Ιούνιο) και το κόμμα Κασσελάκη και τη Νίκη στο 1% στην εκτίμηση ψήφου.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 7% του Νίκου Ανδρουλάκη: Και οι τρεις «γράφουν» τα ίδια ποσοστά με τον περαμένο μήνα. Σημειώνεται ότι αυξάνεται οριακά (από 55% στο 56%) το ποσοστό των πολιτών που ανησυχούν «πολύ ή αρκετά» για τις σχέσεις με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά.
Αυτοδυναμία θέλει το 45%
Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θέλει κυβέρνηση αυτοδυναμίας: Πάνω από 9 στους 10 προτιθέμενους να ψηφίσουν ΝΔ θέλουν μονοκομματική κυβέρνηση - και έχει ενδιαφέρον ότι το ίδιο επιθυμεί ένας στους τρεις ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ, Λύσης, ΕΛΑΣ, Ελπίδας. Μάλιστα. αυτοδυναμία θέλει και το 30% της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης».
Για τους ψηφοφόρους της ΝΔ (με βάση την πορόθεση ψήφου) πρώτη και μόνη επιλογή κυβερνητικής συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 52%. Το ίδιο ισχύει ως πρώτη επιλογή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με 20%, αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διχάζεται μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ, καθώς η συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα γράφει» 18%.
Σημειώνεται ότι μόλις το 5% των ψηφοφόρων ΝΔ (πρόθεση ψήφου) προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά το σχετικό ποσοστό φτάνει στο 56% στο ΠΑΣΟΚ, στο 58% στην ΕΛΑΣ, το 51% στο κόμμα Καρυστιανού και το 44% στην «γκρίζα ζώνη».
Ο χρόνος των εκλογών
Οι ψηφοφόροι της ΝΔ σε ποσοστό 72% θέλουν εκλογές το 2027, όπως και το 39% του ΠΑΣΟΚ και το 25% της «γκρίζας ζώνης». Αντίθετα, το 78% των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα, όπως και 2 στους 3 ψηφοφόρους «της Ελπίδας». Υψηλά ποσοστά υπέρ των πρόωρων εκλογών - 60% και 64% - έχουν οι πρόωρες εκλογές και μεταξύ των ψηφοφόρων της Λύσης και της Πλεύσης αντιστοίχως, ενώ το ΠΑΣΟΚ διχάζεται και στο ζήτημα αυτό, καθώς το 48% θέλει εκλογές το φθινόπωρο, ενώ το 39% προτιμά το 2027.
Το κόμμα Σαμαρά
Ανοδο από το 11% στο 13% εμφανίζει η δυνητική ψήφος για ένα «κόμμα Σαμαρά» με την απάντηση «σίγουρα θα το ψήφιζα» να ανεβαίνει από το 3% στο 5% : η συνολική απήχησή (σίγουρα και μάλλον θα τον ψήφιζα) του μειώνεται στο 5% από 9% σε όσους προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ, αλλά ανεβαίνει 4 μονάδες και φτάνει στο 10% στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ενώ «λεηλατεί» με 27% (από 23%) το κόμμα Καρυστιανού και την «γκρίζα ζώνη» με 14% από 6%.
Δείτε την έρευνα:
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