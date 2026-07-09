Αναγκαστική προσγείωση F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ζάκυνθο, καλά στην υγεία του ο πιλότος - Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης

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Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:



«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.





Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.



Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»