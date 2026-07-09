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Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Αναγκαστική προσγείωση F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ζάκυνθο, καλά στην υγεία του ο πιλότος - Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης
ΕΛΛΑΔΑ
F-16 Ζάκυνθος Άραξος Πολεμική Αεροπορία

Αναγκαστική προσγείωση F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ζάκυνθο, καλά στην υγεία του ο πιλότος - Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης

Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης και συμμετείχε σε άσκηση

Αναγκαστική προσγείωση F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ζάκυνθο, καλά στην υγεία του ο πιλότος - Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης
Γεωργία Σαδανά
Φρίξος Δρακοντίδης
395 ΣΧΟΛΙΑ
Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε και προκάλεσε φωτιά.

Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης:

Δείτε φωτογραφία:

Αναγκαστική προσγείωση F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ζάκυνθο, καλά στην υγεία του ο πιλότος - Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του.

Κλείσιμο
Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε.




Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»
Γεωργία Σαδανά
Φρίξος Δρακοντίδης
395 ΣΧΟΛΙΑ

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