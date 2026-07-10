Όσα έλεγε ο Μιχάλης Ρακιντζής για την Μπόνι Τάιλερ: Τη συνεργασία μας την επιδίωξα με τσαμπουκά
Όσα έλεγε ο Μιχάλης Ρακιντζής για την Μπόνι Τάιλερ: Τη συνεργασία μας την επιδίωξα με τσαμπουκά
Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο ντουέτο της Ουαλής τραγουδίστριας με τη Σοφία Αρβανίτη με τίτλο «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart»
Η συνεργασία του Μιχάλη Ρακιντζή με τη Μπόνι Τάιλερ αποτέλεσε μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας του δημιουργού, με τον ίδιο να έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκαν μουσικά.
Η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών, απέκτησε διεθνή αναγνώριση μέσα από διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache». Η μακρά όμως μουσική διαδρομή της περιλάμβανε και μια ιδιαίτερη συνεργασία που συνδέθηκε με την ελληνική δισκογραφία, όταν έκανε ντουέτο με τη Σοφία Αρβανίτη το «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart» σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή.
Ο τραγουδιστής και συνθέτης, σε συνέντευξή που είχε παραχωρήσει στις 11 Μαΐου στην εκπομπή «Με τον Ρένο», είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων στο ντουέτο της Μπόνι Τάιλερ με τη Σοφία Αρβανίτη, εξηγώντας πως η συμμετοχή της διεθνούς σταρ ήταν κάτι που ο ίδιος προσπάθησε να πετύχει.
Μιλώντας για τη συνεργασία του με την Μπόνι Τάιλερ, ο Μιχάλης Ρακιντζής είχε πει: «Τη συνεργασία με την Μπόνι Τάιλερ την επιδίωξα, την επιδίωξα με τσαμπουκά. Έστω κι αν βγαίνουν κάποιοι και λένε τώρα ότι είχα φτιάξει ένα κομμάτι για τη Σοφία την Αρβανίτη, το “Desert In Your Heart”».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια είχε περιγράψει πώς προέκυψε η ιδέα να προτείνει το τραγούδι στη διάσημη ερμηνεύτρια: «Εγώ τη φωνή της Μπόνι Τάιλερ την ήξερα, γιατί έζησε μία χρυσή εποχή και εκείνη και ήταν σαν να ακούω μες στο κομμάτι τη φωνή της και είχα πει στην εταιρεία που ήταν τότε η Σοφία ότι θέλω την Μπόνι Τάιλερ. Μου είπαν ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τους είπα ότι γίνονται. Πήγα την κασέτα και είπα “στείλτε τη κι άμα δεν γίνει, δεν έγινε”».
Ακούστε το «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart»
Ο ίδιος είχε αναφέρει πως η συνεργασία τελικά πραγματοποιήθηκε, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις: «Προφανώς με περνούσαν για πολύ αλλού. Ενθουσιώδη τουλάχιστον. Κι όμως έγινε, να μην τα πολυλέω, έγινε». Αναφερόμενος στη γνωριμία του με την Μπόνι Τάιλερ, ο Μιχάλης Ρακιντζής είχε τονίσει ότι η επαφή τους περιορίστηκε κυρίως στη διαδικασία της ηχογράφησης, ενώ είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την ερμηνεία της: «Όσο τη γνώρισα, τη γνώρισα μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω κάτι άλλο για αυτήν. Το είπε εξαιρετικά το τραγούδι».
Η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών, απέκτησε διεθνή αναγνώριση μέσα από διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache». Η μακρά όμως μουσική διαδρομή της περιλάμβανε και μια ιδιαίτερη συνεργασία που συνδέθηκε με την ελληνική δισκογραφία, όταν έκανε ντουέτο με τη Σοφία Αρβανίτη το «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart» σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή.
Ο τραγουδιστής και συνθέτης, σε συνέντευξή που είχε παραχωρήσει στις 11 Μαΐου στην εκπομπή «Με τον Ρένο», είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων στο ντουέτο της Μπόνι Τάιλερ με τη Σοφία Αρβανίτη, εξηγώντας πως η συμμετοχή της διεθνούς σταρ ήταν κάτι που ο ίδιος προσπάθησε να πετύχει.
Μιλώντας για τη συνεργασία του με την Μπόνι Τάιλερ, ο Μιχάλης Ρακιντζής είχε πει: «Τη συνεργασία με την Μπόνι Τάιλερ την επιδίωξα, την επιδίωξα με τσαμπουκά. Έστω κι αν βγαίνουν κάποιοι και λένε τώρα ότι είχα φτιάξει ένα κομμάτι για τη Σοφία την Αρβανίτη, το “Desert In Your Heart”».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια είχε περιγράψει πώς προέκυψε η ιδέα να προτείνει το τραγούδι στη διάσημη ερμηνεύτρια: «Εγώ τη φωνή της Μπόνι Τάιλερ την ήξερα, γιατί έζησε μία χρυσή εποχή και εκείνη και ήταν σαν να ακούω μες στο κομμάτι τη φωνή της και είχα πει στην εταιρεία που ήταν τότε η Σοφία ότι θέλω την Μπόνι Τάιλερ. Μου είπαν ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τους είπα ότι γίνονται. Πήγα την κασέτα και είπα “στείλτε τη κι άμα δεν γίνει, δεν έγινε”».
Ακούστε το «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart»
Ο ίδιος είχε αναφέρει πως η συνεργασία τελικά πραγματοποιήθηκε, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις: «Προφανώς με περνούσαν για πολύ αλλού. Ενθουσιώδη τουλάχιστον. Κι όμως έγινε, να μην τα πολυλέω, έγινε». Αναφερόμενος στη γνωριμία του με την Μπόνι Τάιλερ, ο Μιχάλης Ρακιντζής είχε τονίσει ότι η επαφή τους περιορίστηκε κυρίως στη διαδικασία της ηχογράφησης, ενώ είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την ερμηνεία της: «Όσο τη γνώρισα, τη γνώρισα μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω κάτι άλλο για αυτήν. Το είπε εξαιρετικά το τραγούδι».
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