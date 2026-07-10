Όσα έλεγε ο Μιχάλης Ρακιντζής για την Μπόνι Τάιλερ: Τη συνεργασία μας την επιδίωξα με τσαμπουκά

στις 11 Μαΐου

Στη συνέχεια είχε περιγράψει πώς προέκυψε η ιδέα να προτείνει το τραγούδι στη διάσημη ερμηνεύτρια: «

”».

Ο ίδιος είχε αναφέρει πως η συνεργασία τελικά πραγματοποιήθηκε, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις: «

».

Αναφερόμενος στη γνωριμία του με την Μπόνι Τάιλερ, ο Μιχάλης Ρακιντζής είχε τονίσει ότι η επαφή τους περιορίστηκε κυρίως στη διαδικασία της ηχογράφησης, ενώ είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την ερμηνεία της: «

».

Εγώ τη φωνή της Μπόνι Τάιλερ την ήξερα, γιατί έζησε μία χρυσή εποχή και εκείνη και ήταν σαν να ακούω μες στο κομμάτι τη φωνή της και είχα πει στην εταιρεία που ήταν τότε η Σοφία ότι θέλω την Μπόνι Τάιλερ. Μου είπαν ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τους είπα ότι γίνονται. Πήγα την κασέτα και είπα “στείλτε τη κι άμα δεν γίνει, δεν έγινεΠροφανώς με περνούσαν για πολύ αλλού. Ενθουσιώδη τουλάχιστον. Κι όμως έγινε, να μην τα πολυλέω, έγινεΌσο τη γνώρισα, τη γνώρισα μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω κάτι άλλο για αυτήν. Το είπε εξαιρετικά το τραγούδι