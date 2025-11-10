Σίντνεϊ Σουίνι: Ψυχρολουσία για την ηθοποιό - Η νέα της ταινία συμπεριλήφθηκε στις 12 χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών
Σίντνεϊ Σουίνι: Ψυχρολουσία για την ηθοποιό - Η νέα της ταινία συμπεριλήφθηκε στις 12 χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών
Το φιλμ «Christy» συγκέντρωσε μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας του
Απογοητευτικές ήταν οι εισπράξεις που σημείωσε η νέα ταινία της Σίντνεϊ Σουίνι, το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της, αφού συγκέντρωσε μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια.
Το φιλμ «Christy», με την 28χρονη ηθοποιό να υποδύεται την πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν, κυκλοφόρησε σε 2.011 αίθουσες, με μέσο όρο 649 δολάρια ανά αίθουσα, σύμφωνα με το The Wrap.
Η ταινία είχε βαθμολογία 67% στο Rotten Tomatoes και συμπεριλήφθηκε στις 12 χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών για ταινίες που προβάλλονται σε πάνω από 2.000 κινηματογραφικές αίθουσες, σύμφωνα με το Box Office Mojo.
Τρεις από τις ταινίες που κατατάσσονται χαμηλότερα κυκλοφόρησαν μέσα στους πρώτους 14 μήνες από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού τον Μάρτιο του 2020, περίοδο κατά την οποία οι κινηματογράφοι υπέστησαν τεράστιο πλήγμα λόγω των υγειονομικών περιορισμών.
Τα πενιχρά πρώτα έσοδα της νέας ταινίας της Σουίνι έρχονται περίπου τέσσερις μήνες αφότου εκείνη βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων λόγω διαφημιστικής καμπάνιας της American Eagle, με πολλούς να κάνουν λόγο για ναζιστική προπαγάνδα.
Το τρέιλερ της ταινίας «Christy»
Σε συνέντευξή της στην The Sun , η Σουίνι εξήγησε ότι βυθίστηκε τόσο πολύ στον ρόλο της ως Μάρτιν, ώστε υπέστη τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων ρινορραγία και διάσειση. «Όλοι οι αγώνες που βλέπετε είναι αληθινοί», τόνισε.
«Όταν βλέπετε όλους αυτούς τους αγώνες, στην πραγματικότητα χτυπιόμαστε. Ρίχναμε η μία την άλλη νοκ άουτ, είχαμε αιμορραγίες στη μύτη. Έπαθα διάσειση. Πραγματικά, παλεύαμε», πρόσθεσε.
Το φιλμ «Christy», με την 28χρονη ηθοποιό να υποδύεται την πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν, κυκλοφόρησε σε 2.011 αίθουσες, με μέσο όρο 649 δολάρια ανά αίθουσα, σύμφωνα με το The Wrap.
Η ταινία είχε βαθμολογία 67% στο Rotten Tomatoes και συμπεριλήφθηκε στις 12 χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών για ταινίες που προβάλλονται σε πάνω από 2.000 κινηματογραφικές αίθουσες, σύμφωνα με το Box Office Mojo.
Sydney Sweeney's movie Christy tanks at the box office after American Eagle controversy https://t.co/BB5bMSQPsW— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 10, 2025
Τα πενιχρά πρώτα έσοδα της νέας ταινίας της Σουίνι έρχονται περίπου τέσσερις μήνες αφότου εκείνη βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων λόγω διαφημιστικής καμπάνιας της American Eagle, με πολλούς να κάνουν λόγο για ναζιστική προπαγάνδα.
Το τρέιλερ της ταινίας «Christy»
«Όταν βλέπετε όλους αυτούς τους αγώνες, στην πραγματικότητα χτυπιόμαστε. Ρίχναμε η μία την άλλη νοκ άουτ, είχαμε αιμορραγίες στη μύτη. Έπαθα διάσειση. Πραγματικά, παλεύαμε», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
«Θέλω ένα πακέτο μακαρόνια»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους παλαιοημερολογίτες με την κοκαΐνη - Έκρυβαν ναρκωτικά σε γλάστρα εκκλησίας
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
«Είμαστε όλοι μαζί σου, για πάντα» - Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στηρίζει την Ιωάννα Τούνη στη δίκη για το revenge porn
«Θέλω ένα πακέτο μακαρόνια»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους παλαιοημερολογίτες με την κοκαΐνη - Έκρυβαν ναρκωτικά σε γλάστρα εκκλησίας
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
«Είμαστε όλοι μαζί σου, για πάντα» - Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στηρίζει την Ιωάννα Τούνη στη δίκη για το revenge porn
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα