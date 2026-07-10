Γάμος Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Ήταν μια υπέροχη βραδιά, το ζευγάρι ήταν χαλαρό, λέει καλεσμένος τους
Γάμος Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Ήταν μια υπέροχη βραδιά, το ζευγάρι ήταν χαλαρό, λέει καλεσμένος τους
Ο πρώην σταρ του NFL, Άντριου Γουίτγουορθ μίλησε για την εμπειρία του από την τελετή στο Madison Square Garden
Το κλίμα που επικρατούσε στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι περιέγραψε καλεσμένος του ζευγαριού, σχολιάζοντας ότι οι δύο τους ήταν χαλαροί, ενώ χαρακτήρισε τη βραδιά ως μία υπέροχη στιγμή.
Ο πρώην σταρ του NFL και νυν αναλυτής του «Thursday Night Football» Άντριου Γουίτγουορθ μίλησε για την εμπειρία του από την τελετή, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λίγες ημέρες αργότερα, μοιράστηκε τις εντυπώσεις του, αναφέροντας πως αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο η τραγουδίστρια και ο αθλητής έδειξαν τον πραγματικό τους εαυτό.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Ήταν υπέροχα. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ήταν ωραίο να βρίσκομαι εκεί και να τους βλέπω να μοιράζονται την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον μπροστά σε τόσο κόσμο. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά και ήταν ωραίο που αποτελούσα μέρος της».
Ο Γουίτγουορθ αποκάλυψε επίσης πως πέρασε μεγάλο μέρος της βραδιάς στην πίστα, ενώ τόνισε πως η αγαπημένη του στιγμή ήταν να βλέπει το ζευγάρι. «Υπάρχουν πολλές ξεχωριστές στιγμές σε κάθε γάμο, αλλά βλέποντας ανθρώπους εκεί πάνω, πάντα προσπαθείς να καταλάβεις τι βλέπεις στην αγάπη τους ο ένας για τον άλλον. Και βλέποντάς τους, η εκτίμηση και ο σεβασμός που έχουν ο ένας για τον άλλον, αλλά και το πόσο πολύ ήταν ακριβώς ο εαυτός τους», είπε και πρόσθεσε: «Δεν προσπαθούν να είναι κάτι άλλο και είναι ερωτευμένοι με τον άνθρωπο που βρίσκεται πραγματικά απέναντί τους. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο ωραίο πράγμα, το πόσο αυθεντικά ήταν ο εαυτός τους, χαλαροί και ειλικρινείς σε όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό έκανε τη βραδιά πολύ διασκεδαστική».
Στον ίδιο γάμο βρέθηκε και ο πρώην παίκτης του NFL Ράιαν Φιτζπάτρικ, ο οποίος μίλησε επίσης για τη βραδιά, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε χρόνο για να ξεκουραστεί από τον χορό που κράτησε περισσότερες από έξι ώρες.
Ο Φιτζπάτρικ χαρακτήρισε την εκδήλωση «απίστευτη» και αποκάλυψε ότι μία από τις στιγμές που εντυπωσίασαν τους καλεσμένους ήταν όταν ο Άνταμ Σάντλερ ανέλαβε χρέη κουμπάρου στην τελετή. «Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Η τελετή ήταν όμορφη», είπε, ενώ συμπλήρωσε: «Υπήρχε πολύς χορός για ώρες. Ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε από το γεγονός ότι βρισκόμασταν στην πίστα για περισσότερες από έξι ώρες». Ο ίδιος σημείωσε πως η αγαπημένη του στιγμή ήταν ότι μπόρεσε να περάσει τη βραδιά μαζί με τη σύζυγό του, Λίζα, χορεύοντας και απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του γάμου.
Ο πρώην σταρ του NFL και νυν αναλυτής του «Thursday Night Football» Άντριου Γουίτγουορθ μίλησε για την εμπειρία του από την τελετή, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λίγες ημέρες αργότερα, μοιράστηκε τις εντυπώσεις του, αναφέροντας πως αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο η τραγουδίστρια και ο αθλητής έδειξαν τον πραγματικό τους εαυτό.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Ήταν υπέροχα. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ήταν ωραίο να βρίσκομαι εκεί και να τους βλέπω να μοιράζονται την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον μπροστά σε τόσο κόσμο. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά και ήταν ωραίο που αποτελούσα μέρος της».
It's official! 🤍💍🥂 Taylor Swift and Travis Kelce are in their newlyweds era. MSG confirmed the news with a massive sign that read, “JUST&T MARRIED!”— New York Post (@nypost) July 3, 2026
🎥: Christopher Sadowski / New York Post pic.twitter.com/gcHFYYOsFB
Στον ίδιο γάμο βρέθηκε και ο πρώην παίκτης του NFL Ράιαν Φιτζπάτρικ, ο οποίος μίλησε επίσης για τη βραδιά, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε χρόνο για να ξεκουραστεί από τον χορό που κράτησε περισσότερες από έξι ώρες.
Ο Φιτζπάτρικ χαρακτήρισε την εκδήλωση «απίστευτη» και αποκάλυψε ότι μία από τις στιγμές που εντυπωσίασαν τους καλεσμένους ήταν όταν ο Άνταμ Σάντλερ ανέλαβε χρέη κουμπάρου στην τελετή. «Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Η τελετή ήταν όμορφη», είπε, ενώ συμπλήρωσε: «Υπήρχε πολύς χορός για ώρες. Ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε από το γεγονός ότι βρισκόμασταν στην πίστα για περισσότερες από έξι ώρες». Ο ίδιος σημείωσε πως η αγαπημένη του στιγμή ήταν ότι μπόρεσε να περάσει τη βραδιά μαζί με τη σύζυγό του, Λίζα, χορεύοντας και απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του γάμου.
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