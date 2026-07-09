Η Κωνσταντοπούλου έκανε χαμό στην επιτροπή Δεοντολογίας, τσακώθηκε με όλους, πήρε το 100, έβαλε τα κλάματα η Λυτρίβη

Πρωτοφανείς λεκτικοί διαπληκτισμοί και σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Κοινοβουλίου

Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία, εν τέλει και μετά από πεντάωρη συνεδρίαση, αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της, λόγω των αναφορών που είχαν καταθέσει οι Ανδρέας Νικολακόπουλος και ΟΠΕΚΕΠΕ.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει στις δύο αναφορές, η κ. Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για «απόπειρα εκβίασης», την οποία, όπως υποστηρίζει, διέπραξαν εις βάρος της.



σύμπραξη» στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κ. Συρεγγέλα, για σειρά δηλώσεων της κ. Κωνσταντοπούλου κατά της κ. Συρεγγέλα. Ανάμεσα σε αυτές και η φράση «Μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα» που της είχε απευθύνει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία η βουλευτής της ΝΔ ήταν αντιπρόεδρος.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ.



Ανάλογη ένταση επικράτησε και βγαίνοντας από την αίθουσα 223, όπου η κ. Κωνσταντοπούλου είχε φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο:







«Κάνε μας τη χάρη. Έλα μπράβο! Άντε μπράβο!» απάντησε ο κ. Καραθανασόπουλος.



«Σεξιστές!» αντέτεινε η κ. Κωνσταντοπούλου.

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Οι αναφορές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου Οι δύο αναφορές που πυροδότησαν τη σημερινή συνεδρίαση κατηγορούν την κ. Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι κ.κ. Νικολακόπουλος και Συρεγγέλα είχαν αναλάβει τη θέση του προέδρου και της αντιπροέδρου αντίστοιχα.



Η σημερινή συνεδρίαση, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, χαρακτηρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από υψηλούς τόνους, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένταση να φέρεται να έχει η ίδια η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία απηύθυνε προσωπικές επιθέσεις σε βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην επιτροπή.



Η επιτροπή αποφάσισε, με τις ψήφους της πλειοψηφίας, να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής μομφή κατά της κ. Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο κ. Κακλαμάνης μπορεί πλέον είτε να αποφασίσει ο ίδιος την επιβολή του μέτρου, είτε να το προτείνει προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα έχει τον τελικό λόγο.



Μιλώντας στη συνέχεια σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «αντισυνταγματική» και «πρωτοφανή» διαδικασία εις βάρος της,«Ούτε για τον Φλώρο που έστειλε τον Γραμμένο στο νοσοκομείο δεν έγινε αυτή η διαδικασία», είπε χαρακτηριστικά.



Σε καβγάδες και φραστικές επιθέσεις επιδόθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη σημερινή συνεδρίαση της, η οποία, εν τέλει και μετά από, αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής , μομφή εναντίον της, λόγω των αναφορών που είχαν καταθέσει οικαι Μαρία Συρεγγέλα για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην εξεταστική επιτροπή για τονΚατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει στις δύο αναφορές, η κ. Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με την, καταγγέλλοντας τους βουλευτέςγια «», την οποία, όπως υποστηρίζει, διέπραξαν εις βάρος της.Σύμφωνα με την ίδια, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην επιτροπή ισοδυναμεί, όπως υποστηρίζει, με «» στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κ. Συρεγγέλα, για σειρά δηλώσεων της κ. Κωνσταντοπούλου κατά της κ. Συρεγγέλα. Ανάμεσα σε αυτές και η φράση «» που της είχε απευθύνει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία η βουλευτής της ΝΔ ήταν αντιπρόεδρος.Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κωνσταντοπούλου έθεσε στο στόχαστρό της και τη βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη , την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως είπε, είναι φίλη της κ. Συρεγγέλα. Η κ. Λυτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα εντός της αίθουσας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες την είδαν στη συνέχεια στον διάδρομο φανερά αναστατωμένη.Ανάλογη ένταση επικράτησε και βγαίνοντας από την αίθουσα 223, όπου η κ. Κωνσταντοπούλου είχε φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο:«Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;» τον ρώτησε.«Κάνε μας τη χάρη. Έλα μπράβο! Άντε μπράβο!» απάντησε ο κ. Καραθανασόπουλος.«Σεξιστές!» αντέτεινε η κ. Κωνσταντοπούλου.Οι δύο αναφορές που πυροδότησαν τη σημερινή συνεδρίαση κατηγορούν την κ. Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τον, όπου οι κ.κ. Νικολακόπουλος και Συρεγγέλα είχαν αναλάβει τη θέση του προέδρου και της αντιπροέδρου αντίστοιχα.Η σημερινή συνεδρίαση, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, χαρακτηρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από υψηλούς τόνους, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένταση να φέρεται να έχει η ίδια η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία απηύθυνε προσωπικές επιθέσεις σε βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην επιτροπή.Η επιτροπή αποφάσισε, με τις ψήφους της πλειοψηφίας, να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής μομφή κατά της κ. Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο κ. Κακλαμάνης μπορεί πλέον είτε να αποφασίσει ο ίδιος την επιβολή του μέτρου, είτε να το προτείνει προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα έχει τον τελικό λόγο.Μιλώντας στη συνέχεια σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «» και «» διαδικασία εις βάρος της,«», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Επιτροπή Δεοντολογίας διέκοψε τις εργασίες της, χωρίς να προχωρήσει στη συζήτηση της άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ζητήθηκε μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη εις βάρος της, για συκοφαντική δυσφήμιση. Η συζήτηση του αιτήματος προσδιορίστηκε για την Τρίτη το πρωί.

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 09.07.2026, 21:17