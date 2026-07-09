«Κάπνισα ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά», ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο
«Κάπνισα ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά», ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο
Ο ηλικιωμένος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο».
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί.
Ως υπαίτιος φέρεται ένας 74χρονος ο οποίος, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους ερευνητές της ΔΑΕΕ ανέφερε πως δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.
Στη συνέχεια, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κατά λάθος ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο. Από τη μεριά τους, οι ερευνητές δεν φέρονται να έχουν πεισθεί απόλυτα από το ισχυρισμό του και εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να μπήκε συνειδητά και όχι από λάθος.
Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 74χρονος δήλωσε μετανιωμένος.
Όπως είπε, οι ασθενείς άκουσαν μια νοσηλεύτρια να φωνάζει «φωτιά» και στη συνέχεια πήραν τους ορούς στα χέρια και έτρεχαν στο διάδρομο ο οποίος είχε καλυφθεί από πυκνό καπνό.
«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά". Αυτό συνέβη στη Α Παθολογική, στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει παρά πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κάνεις, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε 'φωτιά'. Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βρούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό», περιέγραψε.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί.
Ως υπαίτιος φέρεται ένας 74χρονος ο οποίος, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους ερευνητές της ΔΑΕΕ ανέφερε πως δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.
Στη συνέχεια, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κατά λάθος ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο. Από τη μεριά τους, οι ερευνητές δεν φέρονται να έχουν πεισθεί απόλυτα από το ισχυρισμό του και εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να μπήκε συνειδητά και όχι από λάθος.
Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 74χρονος δήλωσε μετανιωμένος.
«Ο όροφος γέμισε καπνούς»Ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν σε διπλανό δωμάτιο από αυτό όπου ξεκίνησε η φωτιά, περιέγραψε στο protothema.gr, τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά τις πρώτες φλόγες.
Όπως είπε, οι ασθενείς άκουσαν μια νοσηλεύτρια να φωνάζει «φωτιά» και στη συνέχεια πήραν τους ορούς στα χέρια και έτρεχαν στο διάδρομο ο οποίος είχε καλυφθεί από πυκνό καπνό.
«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά". Αυτό συνέβη στη Α Παθολογική, στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει παρά πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κάνεις, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε 'φωτιά'. Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βρούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό», περιέγραψε.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
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