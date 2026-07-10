Στουρνάρας: Η ΕΚΤ επέστρεψε στο «σημείο μηδέν» με την αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Στουρνάρας: Η ΕΚΤ επέστρεψε στο «σημείο μηδέν» με την αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μετά την προσωρινή εκεχειρία, ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ, αναφορικά με τον πληθωρισμό
Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην αφετηρία της μάχης κατά του πληθωρισμού, καθώς η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μετά την προσωρινή εκεχειρία.
Αυτό δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και δυσχεραίνει σημαντικά τις εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού.
«Οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν ξανά. Επομένως επιστρέψαμε στο σημείο μηδέν. Αυτό δείχνει πόσο εύθραυστη και ασταθής είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και, κατά συνέπεια, πόσο μεγάλη είναι η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η νομισματική πολιτική», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.
Η ΕΚΤ προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 10ης-11ης Ιουνίου, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν ακόμη δύο αυξήσεις μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τον κίνδυνο παρατεταμένων ανατιμήσεων στην ενέργεια και στα καύσιμα.
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Αυτό δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και δυσχεραίνει σημαντικά τις εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού.
«Οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν ξανά. Επομένως επιστρέψαμε στο σημείο μηδέν. Αυτό δείχνει πόσο εύθραυστη και ασταθής είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και, κατά συνέπεια, πόσο μεγάλη είναι η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η νομισματική πολιτική», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.
Η ΕΚΤ προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 10ης-11ης Ιουνίου, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν ακόμη δύο αυξήσεις μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τον κίνδυνο παρατεταμένων ανατιμήσεων στην ενέργεια και στα καύσιμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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