Στουρνάρας: Η ΕΚΤ επέστρεψε στο «σημείο μηδέν» με την αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μετά την προσωρινή εκεχειρία, ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ, αναφορικά με τον πληθωρισμό