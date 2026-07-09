Η Λιζ Μεριγουέδερ θα είναι η σεναριογράφος της βιογραφικής ταινίας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Η Λιζ Μεριγουέδερ θα είναι η σεναριογράφος της βιογραφικής ταινίας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Το έργο θα βασίζεται στα απομημονεύματα της ποπ σταρ «The Woman In Me» - Ο σκηνοθέτης έχει ήδη επιβεβαιωθεί
Το σενάριο για την επερχόμενη βιογραφική ταινία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρόκειται να γράψει η Λιζ Μεριγουέδερ.
Ο σκηνοθέτης του μιούζικαλ «Wicked», Τζον Μ. Τσου, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα σκηνοθετήσει την ταινία που βασίζεται στα πρόσφατα απομημονεύματα της ποπ σταρ, The Woman In Me.
Η δημιουργός της κωμικής σειράς New Girl, Λιζ Μεριγουέδερ έχει αναλάβει να γράψει το σενάριο, σύμφωνα με το THR.
Το βιβλίο The Woman In Me σημείωσε τεράστια επιτυχία με πωλήσεις πάνω από 2,5 εκατομμυρίων αντίτυπων μόνο στις ΗΠΑ και ενός εκατομμυρίου παγκοσμίως την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, τον Οκτώβριο του 2023.
Το ηχητικό βιβλίο -με αφήγηση από τη σταρ του Χόλιγουντ Μισέλ Ουίλιαμς με εισαγωγή από τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς- ήταν επίσης η κυκλοφορία με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster.
Το βιβλίο περιέχει μια σειρά από αξιοσημείωτες αποκαλύψεις για την καριέρα της, τις σχέσεις της, τα 13 χρόνια υπό επιμέλεια και τις προσωπικές της εμπειρίες.
«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Μπρίτνεϊ. Είμαι θαυμαστής από τότε που ήμουν μικρός και ήταν κι αυτή μικρή και ήταν μία από τους 12 καλλιτέχνες στο Shrine Auditorium. Θέλω λοιπόν να της αποδώσω δικαιοσύνη και να πω την ιστορία της σωστά. Αλλά θα δούμε. Το αναπτύσσουμε τώρα και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας», έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης Τζον Μ. Τσου.
Ο σκηνοθέτης του μιούζικαλ «Wicked», Τζον Μ. Τσου, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα σκηνοθετήσει την ταινία που βασίζεται στα πρόσφατα απομημονεύματα της ποπ σταρ, The Woman In Me.
Η δημιουργός της κωμικής σειράς New Girl, Λιζ Μεριγουέδερ έχει αναλάβει να γράψει το σενάριο, σύμφωνα με το THR.
Το βιβλίο The Woman In Me σημείωσε τεράστια επιτυχία με πωλήσεις πάνω από 2,5 εκατομμυρίων αντίτυπων μόνο στις ΗΠΑ και ενός εκατομμυρίου παγκοσμίως την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, τον Οκτώβριο του 2023.
The Britney Spears movie biopic from director Jon M. Chu is getting a script from “New Girl” creator and “Dying for Sex” co-creator Liz Meriwetherhttps://t.co/RJeF7AZhph pic.twitter.com/cz2Ghvo5dI— Variety (@Variety) July 7, 2026
Το βιβλίο περιέχει μια σειρά από αξιοσημείωτες αποκαλύψεις για την καριέρα της, τις σχέσεις της, τα 13 χρόνια υπό επιμέλεια και τις προσωπικές της εμπειρίες.
«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Μπρίτνεϊ. Είμαι θαυμαστής από τότε που ήμουν μικρός και ήταν κι αυτή μικρή και ήταν μία από τους 12 καλλιτέχνες στο Shrine Auditorium. Θέλω λοιπόν να της αποδώσω δικαιοσύνη και να πω την ιστορία της σωστά. Αλλά θα δούμε. Το αναπτύσσουμε τώρα και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας», έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης Τζον Μ. Τσου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα