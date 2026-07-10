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Biased Beast: Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; Επιλογή μου ήταν, το μεροκάματο είναι πολύ σημαντικό
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Biased Beast Επίδαυρος Πάολα

Biased Beast: Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; Επιλογή μου ήταν, το μεροκάματο είναι πολύ σημαντικό

Δεν θα μπορούσα να ζήσω αν δεν έκανα και αυτά, είναι ένας συμβιβασμός, είπε ο καλλιτέχνης για τις συνεργασίες του

Biased Beast: Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; Επιλογή μου ήταν, το μεροκάματο είναι πολύ σημαντικό
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη συνεργασία του με την Πάολα αναφέρθηκε ο Biased Beast, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή του να δουλέψει δίπλα της σε νυχτερινό κέντρο, ήταν αποκλειστικά δική του, ενώ τόνισε πως το μεροκάματο αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο καλλιτέχνης στην εκπομπή Καλύτερα Αργά που προβλήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου μίλησε για την περίοδο που συνεργάστηκε με τη λαϊκή τραγουδίστρια, τονίζοντας πως κατάφερε να παρουσιάσει ακόμη και στα μπουζούκια κομμάτια του εαυτού και της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Πιο συγκεκριμένα, σχολίασε: «Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; Επιλογή μου είναι μωρέ, και στο μαγαζί με την Πάολα αν το έβλεπες ζωντανά… Μην πω τώρα ότι σου φέρνει κάτι από Σαίξπηρ».

Στη συνέχεια, ο Biased Beast εξήγησε ότι δεν φοβάται να δοκιμαστεί σε διαφορετικά είδη, τονίζοντας ότι δεν θα δίσταζε να πάει όπως άλλοι ηθοποιοί για ακρόαση στην Επίδαυρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ορισμένες από τις μέχρι σήμερα επαγγελματικές του επιλογές έγιναν για βιοποριστικούς λόγους: «Στην Επίδαυρο άμα θέλω μπορώ να πάω και εγώ να κάνω ακρόαση κανονικά όπως όλοι οι άλλοι ηθοποιοί. Το μεροκάματο βιοποριστικά είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω αν δεν έκανα και αυτά. Είναι ένας συμβιβασμός, αλλά στην τέχνη μου εκεί πάνω στη σκηνή άμα το δεις, δεν πιστεύω ότι συμβιβάζομαι και πάρα πολύ. Πάλι ο εαυτός μου είμαι και κάνω κάτι θεατρικό. Οπότε αυτή τη θεατρικότητα τη φέρνω πάνω στη σκηνή».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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