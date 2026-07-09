Ραγδαίες εξελίξεις: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού» δηλώνει
Ραγδαίες εξελίξεις: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού» δηλώνει
Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωσή του - Η πικρία για την άρνηση Τσίπρα να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα καρφιά σε Πολάκη, Παππά, Δούρου - Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δευκρινίζει
Την παραίτηση του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελλος με τηλεοπτικό του μήνυμα. Είναι ο τρίτος πρόεδρος του κόμματος που φεύγει, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα το 2023 και την εκπαραθύρωση του Στέφανου Κασσελάκη το 2024.
Ο Σωκράτης Φάμελλος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή, βλέποντας να ναυαγεί το σχέδιό του για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα αλλά και υπό την πίεση των εσωκομματικών του αντιπάλων. Διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Π.Σ. για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγη στις 24 Νοεμβρίου 2024, ενώ εκλέγεται βουλευτής από το 2015.
Κατόπιν αυτού, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έλαβαν ειδοποίηση ότι αναβάλλεται η έκτακτη σύγκληση της Kεντρικής Eπιτροπής του ΣYPIZA-ΠΣ που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου, λόγω της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του αντέδρασε έντονα γράφοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής!». «Τώρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος, οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!! Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ. Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη!!» αναφέρει ο Πολάκης.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νίκος Παππάς: «Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».
Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχει την άλλη εβδομάδα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κομματικά στελέχη σημειώνουν ότι θα υπάρξει συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής της.
Δείτε το βίντεο Φάμελλου με την παραίτησή του:
Ο Σωκράτης Φάμελλος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή, βλέποντας να ναυαγεί το σχέδιό του για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα αλλά και υπό την πίεση των εσωκομματικών του αντιπάλων. Διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Π.Σ. για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγη στις 24 Νοεμβρίου 2024, ενώ εκλέγεται βουλευτής από το 2015.
Κατόπιν αυτού, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έλαβαν ειδοποίηση ότι αναβάλλεται η έκτακτη σύγκληση της Kεντρικής Eπιτροπής του ΣYPIZA-ΠΣ που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου, λόγω της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του αντέδρασε έντονα γράφοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής!». «Τώρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος, οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!! Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ. Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη!!» αναφέρει ο Πολάκης.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νίκος Παππάς: «Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».
Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχει την άλλη εβδομάδα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κομματικά στελέχη σημειώνουν ότι θα υπάρξει συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής της.
Η πικρία για την άρνηση συνεργασίας από ΤσίπραΟ κ. Φάμελλος στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγωνίστηκε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αλλά «συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακερματισμό». Παραδέχεται ότι «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο». Υπενθυμίζει ότι ο ίδιος απέκλεισε κάθε αντιπαράθεση με το κόμμα Τσίπρα, ωστόσο διαπιστώνει πως «παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα» ενώ μιλά με πικρία για «απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων».
Αιχμές κατά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης: Προσέβαλαν τις συλλογικές διαδικασίεςΟ κ. Φάμελλος αφήνει αιχμές κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τους οποίους κατηγορεί ότι «ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου» και τονίζει πως «αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023».
Δεν μπορώ να υποστηρίξω άλλο πολιτικό σχέδιοΓια να καταλήξει: «Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας».
Δείτε το βίντεο Φάμελλου με την παραίτησή του:
«Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους:
Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό, αριστερό κόμμα, που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη.
Και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό, προοδευτικό σχήμα με καταλύτη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της Δεξιάς.
Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα:
Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση.
Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας, που είχαμε χάσει.
Με ένα επιτυχημένο Συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς».
Εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, Δημόσιο και προμηθευτές.
Δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο.
Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας, και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό.
Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου. Και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής.
Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία.
Γιατί πιστεύω στις αξίες της Αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο «εμείς» και όχι σε προσωπικές διαδρομές.
Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκλιση και σύνθεση, διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα.
Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακερματισμό.
Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο.
Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλισης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης.
Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαρραλέο βήμα, που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση, ώστε να πέσει η Δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς.
Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα.
Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.
Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες.
Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου.
Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023.
Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου.
Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή.
Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση.
Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού.
Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους».
Η πρώτη αντίδραση του Νίκου Παππά στην παραίτηση Φάμελλου ήταν «ουδέν σχόλιο». Ο Χρήστος Γιαννούλης σχολίασε ότι «ο Σωκράτης Φάμελλος έδωσε περισσότερα από όσα μπορούσε. Και υπάρχουν πολλά περισσότερα που θα γίνουν γνωστά σύντομα»,
Οι αιτίεςΣύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου επέδρασε καταλυτικά στην σημερινή απόφαση του μέχρι πρότινος Προέδρου του κόμματος.
Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε αφενός να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο της υλοποίησης της απόφασης που έλαβε μετά από εισήγηση του η Κεντρική Επιτροπή για στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφού η Κουμουνδούρου είδε τον πρώην Πρωθυπουργό να περιγράφει δις ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Την ίδια ώρα, μέλη, κομματικά στελέχη και βουλευτές φυλλορροούν καθημερινά προς την ΕΛΑΣ, ενώ κρίσιμη ήταν η απόφαση πολλών εν ενέργεια βουλευτών του κόμματος να μην παρευρεθούν στην συνεδρίαση του Σαββάτου, αφήνοντας τον κ. Φάμελλο να βιώνει την μοναξιά της υποστήριξης της γραμμής του .
Την ίδια στιγμή το «σφυροκόπημα» του Παύλου Πολάκη που ζήτησε προχθές την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και το μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας» που προκρίνει το δίδυμο του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου έκαναν ακόμη πιο δραματικό το αδιέξοδο του κ. Φάμελλου, ανοίγοντας το δρόμο για νέες πυκνές διεργασίες στο κόμμα.
Το κλίμαΠάντως, το κλίμα μεταξύ των συνεργατών του στον 7ο όροφο ήταν πολύ βαρύ σήμερα από το πρωί, όταν οι πρώτες φήμες περί παραίτησης του Προέδρου του κόμματος άρχισαν να μεταδίδονται προς τα έξω, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος παρέμενε από πολύ νωρίς σήμερα στο γραφειο του, στην Κουμουνδούρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα