Ραγδαίες εξελίξεις: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού» δηλώνει

Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωσή του - Η πικρία για την άρνηση Τσίπρα να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα καρφιά σε Πολάκη, Παππά, Δούρου - Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δευκρινίζει