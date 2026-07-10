Με jet ski στο Πράσινο Ακρωτήρι χαλαρώνει ο Βοζίνια μετά το Μουντιάλ: Εθνικοί ήρωες ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, δείτε βίντεο
Με jet ski στο Πράσινο Ακρωτήρι χαλαρώνει ο Βοζίνια μετά το Μουντιάλ: Εθνικοί ήρωες ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, δείτε βίντεο
Πλησιάζοντας τους 30 εκατ. ακολούθους πλέον, ο 40χρονος τερματοφύλακας που ξεχώρισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει διακοπές ως εθνικός ήρωας
Υπάρχουν οι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου που αστράφτουν στα Μουντιάλ , αλλά ξεχωριστές είναι και οι περιπτώσεις του παικτών που μπαίνουν στη διοργάνωση ως άσημοι και αποχωρούν... εθνικοί ήρωες. Κλασικό παράδειγμα της δεύτερης κατηγορίας είναι αυτό του Βοζίνια. Ο λόγος για τον 40χρονος τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακρωτήρι που μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να τον γνωρίσει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης.
Η ηλικία, η προσωπικότητα, αλλά και η απίθανη απόδοσή του σε αυτή τη φοβερή πορεία που έκανε το αφρικανικό κράτος, ήταν στοιχεία που έκαναν όλο τον κόσμο να τον λατρέψει. Περίπου 45.000 ακολούθους είχε πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον πλησιάζει τους 30 εκατ. followers μόνο στο Instagram, δείχνοντας πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα.
Μετά τον αποκλεισμό στη φάση των «32» του Μουντιάλ από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στην παράταση με 3-2, ο Βοζίνια και οι συμπαίκτες του αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τώρα ο ίδιος μαζί με οικογένεια, φίλους και συμπαίκτες κάνει διακοπές στο Πράσινο Ακρωτήρι με τον κόσμο φυσικά να τον αποθεώνει παντού ως εθνικό ήρωα.
Ο ίδιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές χαλάρωσης που περνάει, όντας χαμογελαστός και δείχνει πως απολαμβάνει κάθε λεπτό.
Ανάρτησαν βίντεο μαζί με συμπαίκτες του να περπατούν στο χωριό ανάμεσα σε απλά σπίτια και άδειους χώρους, παρατηρώντας την ακτογραμμή του νησιού. Μόλις βγαίνουν για βόλτα, αρκετά παιδιά που ζουν στην περιοχή ακολουθούν τους παίκτες με χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Σε μια άλλη εικόνα, πηδούν και γιορτάζουν μαζί με τα μικρά παιδιά, ενώ τους υπογράφουν και αυτόγραφα.
Η ηλικία, η προσωπικότητα, αλλά και η απίθανη απόδοσή του σε αυτή τη φοβερή πορεία που έκανε το αφρικανικό κράτος, ήταν στοιχεία που έκαναν όλο τον κόσμο να τον λατρέψει. Περίπου 45.000 ακολούθους είχε πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον πλησιάζει τους 30 εκατ. followers μόνο στο Instagram, δείχνοντας πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα.
Μετά τον αποκλεισμό στη φάση των «32» του Μουντιάλ από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στην παράταση με 3-2, ο Βοζίνια και οι συμπαίκτες του αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τώρα ο ίδιος μαζί με οικογένεια, φίλους και συμπαίκτες κάνει διακοπές στο Πράσινο Ακρωτήρι με τον κόσμο φυσικά να τον αποθεώνει παντού ως εθνικό ήρωα.
🇨🇻 Seeing Vozinha back home hits different ❤️— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 9, 2026
No spotlight, no pressure… simply a legend enjoying life.
Football gave him the world, but home is where the heart is.
Writer: Valpic.twitter.com/HSHriDdNEx
Ο ίδιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές χαλάρωσης που περνάει, όντας χαμογελαστός και δείχνει πως απολαμβάνει κάθε λεπτό.
Ανάρτησαν βίντεο μαζί με συμπαίκτες του να περπατούν στο χωριό ανάμεσα σε απλά σπίτια και άδειους χώρους, παρατηρώντας την ακτογραμμή του νησιού. Μόλις βγαίνουν για βόλτα, αρκετά παιδιά που ζουν στην περιοχή ακολουθούν τους παίκτες με χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Σε μια άλλη εικόνα, πηδούν και γιορτάζουν μαζί με τα μικρά παιδιά, ενώ τους υπογράφουν και αυτόγραφα.
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