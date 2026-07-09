Δίκη Λιγνάδη: «Ήρθε στο δωμάτιο και με κακοποίησε, πλενόμουν και έκλαιγα, πώς τα κάνεις αυτά σε έναν 17χρονο;» - Η κατάθεση του άνδρα που κατήγγειλε βιασμό
Δίκη Λιγνάδη: «Ήρθε στο δωμάτιο και με κακοποίησε, πλενόμουν και έκλαιγα, πώς τα κάνεις αυτά σε έναν 17χρονο;» - Η κατάθεση του άνδρα που κατήγγειλε βιασμό
Ο 29χρονος άνδρας περιέγραψε σκηνές άγριας σεξουαλικής κακοποίησής του από τον κατηγορούμενο, στο σπίτι του οποίου - όπως είπε - έμενε από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2015 - «Θέλω να δικαιωθώ»
Με την κατάθεση του 29χρονου, ο οποίος είχε καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό του το 2015 άνοιξε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η αυλαία της δευτεροβάθμιας δίκης του γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κάθεται στο σκαμνί και δικάζεται από την αρχή για τρεις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών.
Ο 29χρονος σήμερα άνδρας ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα και κατέθεσε για όλα όσα καταγγέλλει ότι έζησε δίπλα στον άλλοτε ισχυρό άνδρα του Κρατικού Θεάτρου, το 2015, όταν, όπως είπε, ήταν 17 ετών.
Με ψυχραιμία ο μάρτυρας περιέγραψε στο ακροατήριο σκηνές άγριας σεξουαλικής κακοποίησής του από τον κατηγορούμενο, στο σπίτι του οποίου - όπως είπε - έμενε από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2015, μη έχοντας πού αλλού να πάει, καθώς προέρχονταν από μια οικογένεια «διαλυμένη με γονείς αλκοολικούς».
Αρχικά, ο 29χρονος σημείωσε ότι είχε δει τον Δημήτρη Λιγνάδη τον Ιανουάριο του 2015 στη πλατεία της γειτονιάς του στο κέντρο της Αθήνας, και μετά, όπως είπε, ο σκηνοθέτης τον πλησίασε στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2015 και του έστειλε αίτημα φιλίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν ξέρω πώς βρήκε το προφίλ μου και από εκεί και πέρα μου έστελνε μηνύματα λέγοντας μου ότι θα ήθελε να βρεθούμε και να πάω να δω δουλειές του», είπε ο μάρτυρας για να συνεχίσει: «Διαβάζοντας το προφίλ του κατάλαβα ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός. Έκανα δεκτό το αίτημα, είδα ότι τότε εκείνος ήταν στα 50. Έγραφε στο προφίλ του "ηθοποιός, σκηνοθέτης"».
Πρόεδρος: Γιατί κάνατε δεκτό αυτό το αίτημα;
Καταγγέλλων: Φαντάστηκα ότι θα μπορούσα να πάρω μια ιδέα για το τι συμβαίνει στον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν ήθελα να κάνω κάτι με το κομμάτι της ηθοποιίας απλά ήθελα να δω κάτι πιο καλλιτεχνικό. Στην αρχή απέφευγα να πάω σε κάποιες παραστάσεις.
Πρόεδρος: Τι σας έπεισε να κάνετε παρέα με έναν άνθρωπο με τόση μεγάλη διαφορά ηλικίας;
Καταγγέλλων: Έχω πίσω μου ένα κακό οικογενειακό ιστορικό. Πήγα ως ένα 17χρονο παιδί να δω τι γίνεται στο θέατρο. Πριν το θέατρο είχα πάει και στο σπίτι του, με είχε καλέσει εκείνος. Μου είπε "έλα να με γνωρίσεις να δεις τις δουλειές μου". Ήταν δυο στενά πιο πάνω από το σπίτι του. Εκείνη η χρονιά ήταν δύσκολη για εμένα δεν είχα φίλους, είχα βιώσει μπόουλινγκ στο σχολείο. Πήγα στο σπίτι του με σκοπό να μου δείξε τη δουλειά του.
Πρόεδρος: Θεωρήσατε τιμή ότι ένας τέτοιος άνθρωπος σας προσκάλεσε στο σπίτι του;
Καταγγέλλων: Ναι το βρήκα πολύ ευγενικό. Ένιωσα ότι ξαφνικά θα έβλεπε κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούσα.
Πρόεδρος: Ποιες ήταν οι συνθήκες στο σπίτι σας;
Καταγγέλλων: Δυστυχώς και οι δυο γονείς μου ήταν αλκοολικοί. Ο πατέρας μου δεν με έχει αναγνωρίσει. Με χτυπούσε, μου έλεγε για τα πάντα "εσύ φταις". Δεν ασχολούνταν οι γονείς μου με εμένα. Και οι δύο ήταν άνεργοι. Εγώ ζούσα σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Διαβίωνα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Η μάνα μου ήταν παράνομη στη χώρα και παράνομος ήμουν και εγώ μαζί της. Σε ένα γκαζάκι βράζαμε μακαρόνια φιδέ με νερό, αυτό έτρωγα. Μέσα σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, να μη μπορώ να διαβάσω, να προσπαθώ να πω στη μητέρα μου το πρόβλημα της και εκείνη να μη το δέχεται καν.
Συνεχίζοντας ο 29χρονος νέος, ουκρανικής καταγωγής, είπε στη κατάθεσή του: «Μέσα σε αυτή τη συνθήκη ο κατηγορούμενος μου ζήτησε να βρεθούμε. Πήγα στο διαμέρισμά του, βγήκε και μου συστήθηκε. Κάτσε στο καναπέ μου είπε. Μου πρότεινε να πάμε στα γενέθλια ενός φίλου του. Δέχθηκα να πάμε. Πήγαμε με το αμάξι του στο κέντρο της Αθήνας και εκεί σε ένα μαγαζί στο ισόγειο είδα ένα παιδί Αφρικανάκι, 16 ετών. Φαίνονταν ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Είχαν οικειότητα ήταν σαν σχέση γιου -πατέρα. Ένιωσα πιο άνετα γιατί αυτό το παιδί ήταν συνομήλικος μου. Κάτσαμε εκεί στο μαγαζί, εγώ κάπνιζα και έπινα. Ήμασταν εμείς οι τρεις. Φύγαμε και ο κατηγορούμενος με άφησε έξω από το σπίτι μου και εκεί τελείωσε αυτή η πρώτη συνάντηση. Αισθάνθηκα άνετα μαζί του. Μετά από 2, 3 ημέρες μου πρότεινε να πάω να δω μια δουλειά του. Με πήγε στην Κυψέλη και μου είπε θα δούμε το έργο "Κρίμα που είναι πόρνη". Πήγαμε στον εξώστη. Ήμασταν μόνοι και ο κατηγορούμενος μου εξηγούσε την ιστορία. Φύγαμε και στο δρόμο με ρώτησε πώς είμαι. Εκείνη τη στιγμή με ρώταγε για το οικογενειακό μου περιβάλλον και του μίλησα για όσα ζούσα. Σταμάτησε λίγο και μου είπε "θα μπορούσες να έρθεις να μείνεις σε εμένα αν χρειάζεσαι βοήθεια". Μου είπε πως και εκείνος είχε ζήσει μια κακοποιητική πλευρά του πατέρα του με γυναίκες και ποτό. Έτσι ένιωσα ότι με κατανοεί. Έπειτα από μερικές ημέρες μου πρότεινε να πάμε και σε κάποιες άλλες παραστάσεις».
Πρόεδρος: Τι έγινε μετά;
Καταγγέλλων: Μου πρότεινε να μείνω μαζί του. Ήταν χειμώνας, κρύο δύσκολες οι συνθήκες στο σπίτι μου. Πήγα.
Πρόεδρος: Τι είπατε στη μητέρα σας;
Καταγγέλλων: Ήταν εξαφανισμένη από το σπίτι, δεν χρειάστηκε να πω κάτι. Τότε είχε βρει ένα σύντροφο και γυρνοβουλούσε. Έλειπε από το σπίτι αλλά κι όταν ήταν πάντα ήταν μεθυσμένη και σε μια κατάσταση άθλια. Πήγα στο διαμέρισμα του. Ο κατηγορούμενος μου έδωσε ένα μαξιλάρι και ένα πάπλωμα και μου είπε: "μπορείς να κοιμηθείς στον καναπέ".
Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;
Καταγγέλλων: Μου έδωσε και τα κλειδιά του σπιτιού. Πήγαινα στο σπίτι του να κοιμηθώ, να κάνω μπάνιο, να διαβάσω. Μου είπε ότι τα κλειδιά τα είχε και ένα άλλο παιδί που πρόσεχε τη γάτα του. Άρχισα να πηγαίνω σε αυτό το σπίτι πιο συχνά και να μένω εκεί. Έχω μνήμες με τον κατηγορούμενο να με προσκαλεί σε παραστάσεις, στον "Ηρακλή" και εκεί γνώρισα τον "Σεφ".
Συνεχίζοντας ο μάρτυρας περιέγραψε: «Έμενα στο σπίτι του κατηγορούμενου από τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου του 2015. Εγώ μόνο και μόνο που μου προσέφερε μια στέγη έκανα ό,τι μπορούσα να τον βοηθήσω να του το ανταποδώσω. Μαγείρευα και έβαζα πλυντήριο. Ο κατηγορούμενος μου γνώρισε την καθαρίστρια, η οποία με είχε δει στο σπίτι, με έχει γνωρίσει. Μου πρότεινε τις επόμενες ημέρες να πιούμε, να μου πει πόσο καλός είναι στη δουλειά του. Εγώ δεν είχα ιδέα για όλα αυτά απλώς τον άκουγα».
Πρόεδρος: Τον θαυμάζατε;
Καταγγέλλων: Δεν ξέρω, έβλεπα κάτι καινούργιο...
Πρόεδρος: Τον νιώθατε σαν ευεργέτη;
Καταγγέλλων: Ένιωθα ότι με βοηθούσε.
Ακολούθως, ο 29χρονος περιέγραψε στο ακροατήριο τη σεξουαλική κακοποίηση που καταγγέλλει ότι υπέστη. Είπε μεταξύ άλλων στη κατάθεση του: «Ο κατηγορούμενος άρχισε τότε μια διαφορετική προσέγγιση. Με ρώταγε αν έχω κάνει σεξ και ποια είναι η σεξουαλική μου ταυτότητα. Του είπα ότι δεν ήμουν ενεργός σεξουαλικά, δεν είχα εμπειρία και ότι δεν έχω ιδέα. Τότε ήρθε από πίσω μου με πήγε στο δωμάτιο με εγκλώβισε και με βίασε. Πάγωσα. Ήξερα πως αν σε κάτι βίαιο αντιδράσεις μπορεί να γίνει χειρότερο. Μου έλεγε "ηρέμησε". Μετά έφυγε (...). Δεν είχα ιδέα τι ήταν όλο αυτό, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Η επόμενη κίνησή μου ήταν να πάω στον καναπέ να ξαπλώσω. Σκεφτόμουν αν έκανα κάτι εγώ και αν το προκάλεσα. Παγωμένος έπεσα για ύπνο. Σηκώθηκα το πρωί και έφυγα από το σπίτι. Έλεγα ότι εγώ έκανα το λάθος. Οπότε είπα ότι δεν θα του ξαναμιλήσω για να μην δημιουργηθεί ξανά τέτοιο ζήτημα, τέτοια επίθεση. Μένοντας στο σπίτι του σκέφτηκα πως αν το συζητήσω θα βρεθώ στο δρόμο. Σκέφτηκα πως αν του το πω μπορεί να παρεξηγηθεί και να με διώξει. Το έκλεισα μέσα μου και συνέχισα να μένω στο σπίτι του εκείνο το διάστημα. Το άφησα και πέρασαν οι ημέρες. Εκείνος μου πρότεινε κάποιες εξόδους και εγώ για να αποκλείσω ότι θα με πλησίαζε ξανά με αυτόν το τρόπο του είπα ότι μου άρεσε κάποιο άλλο παιδί, ένα χρόνο μεγαλύτερος από εμένα, ο Τ. Το έκανα για να λάβει το μήνυμα ότι "δεν σε θέλει αυτό το παιδί". Ο κατηγορούμενος άρχισε να μου λέει τότε "μην κάνεις παρέα μαζί του, είναι παιδί της πλατείας". Και κάπως έτσι άρχισε να μου κάνει μια πλύση εγκεφάλου. Άρχισα να μαζεύομαι και σκέφτηκα ότι ίσως ξέρει, ως μεγαλύτερος. Τότε ξαφνικά εκείνος μου είπε πως "εφόσον σου αρέσει φέρτον να βγούμε όλοι μαζί". Ο κατηγορούμενος πρότεινε κοινή έξοδο. Μου είπε συγκεκριμένα να φωνάξω τον Τ. να έρθει στο σπίτι του και μου είπε πως θα έρθουν και άλλα δυο παιδιά. Στο σπίτι εγώ φλέρταρα με τον Τ. Ενώ ήμασταν στον καναπέ έφτασαν και τα άλλα δύο παιδιά. Πήγα με τον Τ. στο δωμάτιο όχι για σεξουαλική πράξη, εκείνος τότε τα είχε με μια κοπέλα αλλά για να συζητήσουμε. Άνοιξε η πόρτα μπήκε ξαφνικά ο κατηγορούμενος, ήρθε πάνω μου με εγκλώβισε και με κακοποίησε. Ο Τ. έφυγε από το κρεβάτι. Δεν αντέδρασε. Ήμουν παραδομένος σε αυτή τη συνθήκη. Έφυγα από το δωμάτιο και πήγα στο μπάνιο. Πλενόμουν και έκλαιγα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί. Βγαίνοντας είδα στο άλλο δωμάτιο τον κατηγορούμενο να λέει αστεία στα παιδιά και να γελάνε.
Μετά από λίγα λεπτά ο Τ. σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω οι άλλοι τι ένιωσαν και τι κατάλαβαν. Δεν ξέρω αν άκουσαν κάτι σε όλο αυτό. Έπαιζε μουσική στο άλλο δωμάτιο. Σε όλα αυτά ο κατηγορούμενος μας προσέφερε τζιν, ήταν το αγαπημένο του ποτό. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να απομονωθώ, δεν μίλησα. Σκέφτηκα ότι όλο αυτό έγινε αποδεκτό αφού δεν μίλησε κανείς τους».
Πρόεδρος: Μετά από αυτό μείνατε και άλλο στο σπίτι;
Καταγγέλλων: Έμεινα εκεί δεν είχα πού να πάω. Μέχρι τον Οκτώβριο έμεινα εκεί. Κάποια σκηνικά συνέβησαν και μετά. Είδα πολλά και με άλλα παιδιά (...). Έφυγα όταν ήρθε η μητέρα μου και μου είπε "έχω καλυτερέψει, έχω βρει μια δουλειά, τα έχω βρει με τον πατέρα σου"».
Ακόμη, ο 29χρονος απαντώντας σε ερώτηση της έδρας είπε ότι δεν είχε ποτέ κάποια αισθήματα για τον κατηγορούμενο και πως έμενε στο σπίτι του μόνο και μόνο από ανάγκη.
Πρόεδρος: Στεφτήκατε να το καταγγείλετε τότε;
Καταγγέλλων: Όχι ήμουν ανήλικος αλλά ήμουν και παράνομος στη χώρα δεν είχα χαρτιά.
Πρόεδρος: Πιστεύετε ότι ο κατηγορούμενος ένιωθε ότι δεν έκανε κάτι καλό στη ζωή σας;
Καταγγέλλων: Το 2020 ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου. Μου έστειλε μήνυμα πού είμαι και τι κάνω. Του απάντησα. Καταλαβαίνω ότι το έκανε γιατί είχε τον φόβο να μη μιλήσω. Ακόμη τον Μάρτιο του 2015 με είχε βγάλει για φαγητό και μου αγόρασε καινούργια ρούχα. Κατάλαβα ότι πήγαινε να εξαγοράσει τη σιωπή μου, όμως τώρα το βλέπω αυτό. (...).
Πρόεδρος: Για τον κατηγορούμενο πώς νιώθετε; Θέλετε να τιμωρηθεί;
Καταγγέλλων: Όλο αυτό που έζησα ήταν βάρβαρο, εύχομαι να δικαιωθώ για το δικό μου κομμάτι. Αυτό θέλω, ήταν άδικο. Παίρνεις ένας 17χρονο που έχει όλα τα κακά του κόσμου και του κάνεις αυτό; Μου έχει στερήσει πολλά κομμάτια όλος αυτός ο φόβος. Δεν μπορώ να κάνω μια σχέση, να επικοινωνήσω, όλα αυτά τα παλεύω τώρα να τα λύσω με τον ψυχολόγο. Πηγαίνω από τα τέλη Μαρτίου του 2026 τώρα το ξεκίνησα και προσπαθώ.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.
Ο 29χρονος σήμερα άνδρας ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα και κατέθεσε για όλα όσα καταγγέλλει ότι έζησε δίπλα στον άλλοτε ισχυρό άνδρα του Κρατικού Θεάτρου, το 2015, όταν, όπως είπε, ήταν 17 ετών.
Με ψυχραιμία ο μάρτυρας περιέγραψε στο ακροατήριο σκηνές άγριας σεξουαλικής κακοποίησής του από τον κατηγορούμενο, στο σπίτι του οποίου - όπως είπε - έμενε από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2015, μη έχοντας πού αλλού να πάει, καθώς προέρχονταν από μια οικογένεια «διαλυμένη με γονείς αλκοολικούς».
Αρχικά, ο 29χρονος σημείωσε ότι είχε δει τον Δημήτρη Λιγνάδη τον Ιανουάριο του 2015 στη πλατεία της γειτονιάς του στο κέντρο της Αθήνας, και μετά, όπως είπε, ο σκηνοθέτης τον πλησίασε στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2015 και του έστειλε αίτημα φιλίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν ξέρω πώς βρήκε το προφίλ μου και από εκεί και πέρα μου έστελνε μηνύματα λέγοντας μου ότι θα ήθελε να βρεθούμε και να πάω να δω δουλειές του», είπε ο μάρτυρας για να συνεχίσει: «Διαβάζοντας το προφίλ του κατάλαβα ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός. Έκανα δεκτό το αίτημα, είδα ότι τότε εκείνος ήταν στα 50. Έγραφε στο προφίλ του "ηθοποιός, σκηνοθέτης"».
Πρόεδρος: Γιατί κάνατε δεκτό αυτό το αίτημα;
Καταγγέλλων: Φαντάστηκα ότι θα μπορούσα να πάρω μια ιδέα για το τι συμβαίνει στον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν ήθελα να κάνω κάτι με το κομμάτι της ηθοποιίας απλά ήθελα να δω κάτι πιο καλλιτεχνικό. Στην αρχή απέφευγα να πάω σε κάποιες παραστάσεις.
Πρόεδρος: Τι σας έπεισε να κάνετε παρέα με έναν άνθρωπο με τόση μεγάλη διαφορά ηλικίας;
Καταγγέλλων: Έχω πίσω μου ένα κακό οικογενειακό ιστορικό. Πήγα ως ένα 17χρονο παιδί να δω τι γίνεται στο θέατρο. Πριν το θέατρο είχα πάει και στο σπίτι του, με είχε καλέσει εκείνος. Μου είπε "έλα να με γνωρίσεις να δεις τις δουλειές μου". Ήταν δυο στενά πιο πάνω από το σπίτι του. Εκείνη η χρονιά ήταν δύσκολη για εμένα δεν είχα φίλους, είχα βιώσει μπόουλινγκ στο σχολείο. Πήγα στο σπίτι του με σκοπό να μου δείξε τη δουλειά του.
Πρόεδρος: Θεωρήσατε τιμή ότι ένας τέτοιος άνθρωπος σας προσκάλεσε στο σπίτι του;
Καταγγέλλων: Ναι το βρήκα πολύ ευγενικό. Ένιωσα ότι ξαφνικά θα έβλεπε κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούσα.
Πρόεδρος: Ποιες ήταν οι συνθήκες στο σπίτι σας;
Καταγγέλλων: Δυστυχώς και οι δυο γονείς μου ήταν αλκοολικοί. Ο πατέρας μου δεν με έχει αναγνωρίσει. Με χτυπούσε, μου έλεγε για τα πάντα "εσύ φταις". Δεν ασχολούνταν οι γονείς μου με εμένα. Και οι δύο ήταν άνεργοι. Εγώ ζούσα σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Διαβίωνα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Η μάνα μου ήταν παράνομη στη χώρα και παράνομος ήμουν και εγώ μαζί της. Σε ένα γκαζάκι βράζαμε μακαρόνια φιδέ με νερό, αυτό έτρωγα. Μέσα σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, να μη μπορώ να διαβάσω, να προσπαθώ να πω στη μητέρα μου το πρόβλημα της και εκείνη να μη το δέχεται καν.
Συνεχίζοντας ο 29χρονος νέος, ουκρανικής καταγωγής, είπε στη κατάθεσή του: «Μέσα σε αυτή τη συνθήκη ο κατηγορούμενος μου ζήτησε να βρεθούμε. Πήγα στο διαμέρισμά του, βγήκε και μου συστήθηκε. Κάτσε στο καναπέ μου είπε. Μου πρότεινε να πάμε στα γενέθλια ενός φίλου του. Δέχθηκα να πάμε. Πήγαμε με το αμάξι του στο κέντρο της Αθήνας και εκεί σε ένα μαγαζί στο ισόγειο είδα ένα παιδί Αφρικανάκι, 16 ετών. Φαίνονταν ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Είχαν οικειότητα ήταν σαν σχέση γιου -πατέρα. Ένιωσα πιο άνετα γιατί αυτό το παιδί ήταν συνομήλικος μου. Κάτσαμε εκεί στο μαγαζί, εγώ κάπνιζα και έπινα. Ήμασταν εμείς οι τρεις. Φύγαμε και ο κατηγορούμενος με άφησε έξω από το σπίτι μου και εκεί τελείωσε αυτή η πρώτη συνάντηση. Αισθάνθηκα άνετα μαζί του. Μετά από 2, 3 ημέρες μου πρότεινε να πάω να δω μια δουλειά του. Με πήγε στην Κυψέλη και μου είπε θα δούμε το έργο "Κρίμα που είναι πόρνη". Πήγαμε στον εξώστη. Ήμασταν μόνοι και ο κατηγορούμενος μου εξηγούσε την ιστορία. Φύγαμε και στο δρόμο με ρώτησε πώς είμαι. Εκείνη τη στιγμή με ρώταγε για το οικογενειακό μου περιβάλλον και του μίλησα για όσα ζούσα. Σταμάτησε λίγο και μου είπε "θα μπορούσες να έρθεις να μείνεις σε εμένα αν χρειάζεσαι βοήθεια". Μου είπε πως και εκείνος είχε ζήσει μια κακοποιητική πλευρά του πατέρα του με γυναίκες και ποτό. Έτσι ένιωσα ότι με κατανοεί. Έπειτα από μερικές ημέρες μου πρότεινε να πάμε και σε κάποιες άλλες παραστάσεις».
Πρόεδρος: Τι έγινε μετά;
Καταγγέλλων: Μου πρότεινε να μείνω μαζί του. Ήταν χειμώνας, κρύο δύσκολες οι συνθήκες στο σπίτι μου. Πήγα.
Πρόεδρος: Τι είπατε στη μητέρα σας;
Καταγγέλλων: Ήταν εξαφανισμένη από το σπίτι, δεν χρειάστηκε να πω κάτι. Τότε είχε βρει ένα σύντροφο και γυρνοβουλούσε. Έλειπε από το σπίτι αλλά κι όταν ήταν πάντα ήταν μεθυσμένη και σε μια κατάσταση άθλια. Πήγα στο διαμέρισμα του. Ο κατηγορούμενος μου έδωσε ένα μαξιλάρι και ένα πάπλωμα και μου είπε: "μπορείς να κοιμηθείς στον καναπέ".
Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;
Καταγγέλλων: Μου έδωσε και τα κλειδιά του σπιτιού. Πήγαινα στο σπίτι του να κοιμηθώ, να κάνω μπάνιο, να διαβάσω. Μου είπε ότι τα κλειδιά τα είχε και ένα άλλο παιδί που πρόσεχε τη γάτα του. Άρχισα να πηγαίνω σε αυτό το σπίτι πιο συχνά και να μένω εκεί. Έχω μνήμες με τον κατηγορούμενο να με προσκαλεί σε παραστάσεις, στον "Ηρακλή" και εκεί γνώρισα τον "Σεφ".
Συνεχίζοντας ο μάρτυρας περιέγραψε: «Έμενα στο σπίτι του κατηγορούμενου από τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου του 2015. Εγώ μόνο και μόνο που μου προσέφερε μια στέγη έκανα ό,τι μπορούσα να τον βοηθήσω να του το ανταποδώσω. Μαγείρευα και έβαζα πλυντήριο. Ο κατηγορούμενος μου γνώρισε την καθαρίστρια, η οποία με είχε δει στο σπίτι, με έχει γνωρίσει. Μου πρότεινε τις επόμενες ημέρες να πιούμε, να μου πει πόσο καλός είναι στη δουλειά του. Εγώ δεν είχα ιδέα για όλα αυτά απλώς τον άκουγα».
Πρόεδρος: Τον θαυμάζατε;
Καταγγέλλων: Δεν ξέρω, έβλεπα κάτι καινούργιο...
Πρόεδρος: Τον νιώθατε σαν ευεργέτη;
Καταγγέλλων: Ένιωθα ότι με βοηθούσε.
Ακολούθως, ο 29χρονος περιέγραψε στο ακροατήριο τη σεξουαλική κακοποίηση που καταγγέλλει ότι υπέστη. Είπε μεταξύ άλλων στη κατάθεση του: «Ο κατηγορούμενος άρχισε τότε μια διαφορετική προσέγγιση. Με ρώταγε αν έχω κάνει σεξ και ποια είναι η σεξουαλική μου ταυτότητα. Του είπα ότι δεν ήμουν ενεργός σεξουαλικά, δεν είχα εμπειρία και ότι δεν έχω ιδέα. Τότε ήρθε από πίσω μου με πήγε στο δωμάτιο με εγκλώβισε και με βίασε. Πάγωσα. Ήξερα πως αν σε κάτι βίαιο αντιδράσεις μπορεί να γίνει χειρότερο. Μου έλεγε "ηρέμησε". Μετά έφυγε (...). Δεν είχα ιδέα τι ήταν όλο αυτό, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Η επόμενη κίνησή μου ήταν να πάω στον καναπέ να ξαπλώσω. Σκεφτόμουν αν έκανα κάτι εγώ και αν το προκάλεσα. Παγωμένος έπεσα για ύπνο. Σηκώθηκα το πρωί και έφυγα από το σπίτι. Έλεγα ότι εγώ έκανα το λάθος. Οπότε είπα ότι δεν θα του ξαναμιλήσω για να μην δημιουργηθεί ξανά τέτοιο ζήτημα, τέτοια επίθεση. Μένοντας στο σπίτι του σκέφτηκα πως αν το συζητήσω θα βρεθώ στο δρόμο. Σκέφτηκα πως αν του το πω μπορεί να παρεξηγηθεί και να με διώξει. Το έκλεισα μέσα μου και συνέχισα να μένω στο σπίτι του εκείνο το διάστημα. Το άφησα και πέρασαν οι ημέρες. Εκείνος μου πρότεινε κάποιες εξόδους και εγώ για να αποκλείσω ότι θα με πλησίαζε ξανά με αυτόν το τρόπο του είπα ότι μου άρεσε κάποιο άλλο παιδί, ένα χρόνο μεγαλύτερος από εμένα, ο Τ. Το έκανα για να λάβει το μήνυμα ότι "δεν σε θέλει αυτό το παιδί". Ο κατηγορούμενος άρχισε να μου λέει τότε "μην κάνεις παρέα μαζί του, είναι παιδί της πλατείας". Και κάπως έτσι άρχισε να μου κάνει μια πλύση εγκεφάλου. Άρχισα να μαζεύομαι και σκέφτηκα ότι ίσως ξέρει, ως μεγαλύτερος. Τότε ξαφνικά εκείνος μου είπε πως "εφόσον σου αρέσει φέρτον να βγούμε όλοι μαζί". Ο κατηγορούμενος πρότεινε κοινή έξοδο. Μου είπε συγκεκριμένα να φωνάξω τον Τ. να έρθει στο σπίτι του και μου είπε πως θα έρθουν και άλλα δυο παιδιά. Στο σπίτι εγώ φλέρταρα με τον Τ. Ενώ ήμασταν στον καναπέ έφτασαν και τα άλλα δύο παιδιά. Πήγα με τον Τ. στο δωμάτιο όχι για σεξουαλική πράξη, εκείνος τότε τα είχε με μια κοπέλα αλλά για να συζητήσουμε. Άνοιξε η πόρτα μπήκε ξαφνικά ο κατηγορούμενος, ήρθε πάνω μου με εγκλώβισε και με κακοποίησε. Ο Τ. έφυγε από το κρεβάτι. Δεν αντέδρασε. Ήμουν παραδομένος σε αυτή τη συνθήκη. Έφυγα από το δωμάτιο και πήγα στο μπάνιο. Πλενόμουν και έκλαιγα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί. Βγαίνοντας είδα στο άλλο δωμάτιο τον κατηγορούμενο να λέει αστεία στα παιδιά και να γελάνε.
Οι βιασμοί
Μετά από λίγα λεπτά ο Τ. σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω οι άλλοι τι ένιωσαν και τι κατάλαβαν. Δεν ξέρω αν άκουσαν κάτι σε όλο αυτό. Έπαιζε μουσική στο άλλο δωμάτιο. Σε όλα αυτά ο κατηγορούμενος μας προσέφερε τζιν, ήταν το αγαπημένο του ποτό. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να απομονωθώ, δεν μίλησα. Σκέφτηκα ότι όλο αυτό έγινε αποδεκτό αφού δεν μίλησε κανείς τους».
Πρόεδρος: Μετά από αυτό μείνατε και άλλο στο σπίτι;
Καταγγέλλων: Έμεινα εκεί δεν είχα πού να πάω. Μέχρι τον Οκτώβριο έμεινα εκεί. Κάποια σκηνικά συνέβησαν και μετά. Είδα πολλά και με άλλα παιδιά (...). Έφυγα όταν ήρθε η μητέρα μου και μου είπε "έχω καλυτερέψει, έχω βρει μια δουλειά, τα έχω βρει με τον πατέρα σου"».
Ακόμη, ο 29χρονος απαντώντας σε ερώτηση της έδρας είπε ότι δεν είχε ποτέ κάποια αισθήματα για τον κατηγορούμενο και πως έμενε στο σπίτι του μόνο και μόνο από ανάγκη.
Πρόεδρος: Στεφτήκατε να το καταγγείλετε τότε;
Καταγγέλλων: Όχι ήμουν ανήλικος αλλά ήμουν και παράνομος στη χώρα δεν είχα χαρτιά.
Πρόεδρος: Πιστεύετε ότι ο κατηγορούμενος ένιωθε ότι δεν έκανε κάτι καλό στη ζωή σας;
Καταγγέλλων: Το 2020 ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου. Μου έστειλε μήνυμα πού είμαι και τι κάνω. Του απάντησα. Καταλαβαίνω ότι το έκανε γιατί είχε τον φόβο να μη μιλήσω. Ακόμη τον Μάρτιο του 2015 με είχε βγάλει για φαγητό και μου αγόρασε καινούργια ρούχα. Κατάλαβα ότι πήγαινε να εξαγοράσει τη σιωπή μου, όμως τώρα το βλέπω αυτό. (...).
Πρόεδρος: Για τον κατηγορούμενο πώς νιώθετε; Θέλετε να τιμωρηθεί;
Καταγγέλλων: Όλο αυτό που έζησα ήταν βάρβαρο, εύχομαι να δικαιωθώ για το δικό μου κομμάτι. Αυτό θέλω, ήταν άδικο. Παίρνεις ένας 17χρονο που έχει όλα τα κακά του κόσμου και του κάνεις αυτό; Μου έχει στερήσει πολλά κομμάτια όλος αυτός ο φόβος. Δεν μπορώ να κάνω μια σχέση, να επικοινωνήσω, όλα αυτά τα παλεύω τώρα να τα λύσω με τον ψυχολόγο. Πηγαίνω από τα τέλη Μαρτίου του 2026 τώρα το ξεκίνησα και προσπαθώ.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.
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