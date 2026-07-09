Δίκη Λιγνάδη: «Ήρθε στο δωμάτιο και με κακοποίησε, πλενόμουν και έκλαιγα, πώς τα κάνεις αυτά σε έναν 17χρονο;» - Η κατάθεση του άνδρα που κατήγγειλε βιασμό