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Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος
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Άργος Αστυνομικοί Καταδίωξη Πυροβολισμοί

Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος

Οι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος
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Στα δικαστήρια Ναυπλίου οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου, που καταδίωκαν, στην περιοχή του Άργους.

Οι δύο αστυνομικοί είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.


Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ ο τραυματίας φέρει δύο πλήγματα από σφαίρες στο κεφάλι. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», όπως ισχυρίζονται.

Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η μητέρα του δηλώνει πως «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».
«Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη» είπε στο MEGA η μητέρα του 20χρονου. Σε ερώτηση για το αν έχουν μείνει στο κεφάλι του τρεις σφαίρες, απάντησε θετικά, για να προσθέσει: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».
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