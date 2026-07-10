Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος
Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος
Οι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Στα δικαστήρια Ναυπλίου οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου, που καταδίωκαν, στην περιοχή του Άργους.
Οι δύο αστυνομικοί είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ ο τραυματίας φέρει δύο πλήγματα από σφαίρες στο κεφάλι. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», όπως ισχυρίζονται.
Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η μητέρα του δηλώνει πως «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».
«Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη» είπε στο MEGA η μητέρα του 20χρονου. Σε ερώτηση για το αν έχουν μείνει στο κεφάλι του τρεις σφαίρες, απάντησε θετικά, για να προσθέσει: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».
Οι δύο αστυνομικοί είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ ο τραυματίας φέρει δύο πλήγματα από σφαίρες στο κεφάλι. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», όπως ισχυρίζονται.
Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η μητέρα του δηλώνει πως «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».
«Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη» είπε στο MEGA η μητέρα του 20χρονου. Σε ερώτηση για το αν έχουν μείνει στο κεφάλι του τρεις σφαίρες, απάντησε θετικά, για να προσθέσει: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα