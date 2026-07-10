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Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Ηράκλειο Κρήτης

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν στο μέτωπο στην περιοχή Ίνι

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχείρησαν 42 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχε επίσης ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση, επεκτεινόμενη στη συνέχεια σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Το πύρινο μέτωπο εξελίχθηκε μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, χωρίς να απειλούνται οικίες.

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