Η ανάρτηση της Άννας Φλωρινιώτη για την ημέρα γενεθλίων του αδερφού της: Να ήσουν εδώ, να έβλεπες πόσο μου λείπεις
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Άννα Φλωρινιώτη Νίκος Φλωρινιώτης

Η ανάρτηση της Άννας Φλωρινιώτη για την ημέρα γενεθλίων του αδερφού της: Να ήσουν εδώ, να έβλεπες πόσο μου λείπεις

Σ' αγαπώ πιο πολύ από ποτέ, έγραψε για τον Νίκο Φλωρινιώτη που πέθανε στα 39 του  πριν από δυόμιση χρόνια

Η ανάρτηση της Άννας Φλωρινιώτη για την ημέρα γενεθλίων του αδερφού της: Να ήσουν εδώ, να έβλεπες πόσο μου λείπεις
Τα γενέθλια του θα γιόρταζε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο Νίκος Φλωρινιώτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών τον Δεκέμβριο του 2023.

Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα, η αδερφή του, Άννα Φλωρινιώτη, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Αφού δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από έξοδό τους, αφιέρωσε μερικά λόγια σε εκείνον. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι η απουσία του είναι έντονη και ότι σήμερα τον αγαπά πιο πολύ από τοτέ. «Λατρεία μου, να ήσουν εδώ, να έβλεπες σήμερα στα γενέθλιά σου πόσο μου λείπεις. Σ' αγαπώ πιο πολύ από τοτέ», έγραψε.

Δείτε την ανάρτησή της

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