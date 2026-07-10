Η Κέλι Όσμπορν πόζαρε με λευκό ολόσωμο μαγιό πάνω σε σκάφος
Η Κέλι Όσμπορν πόζαρε με λευκό ολόσωμο μαγιό πάνω σε σκάφος
«Σερβίροντας θάλασσα, ήλιο και καμία απολύτως συγγνώμη», έγραψε στην ανάρτησή της η κόρη του μουσικού Όζι Όσμπορν
Με λευκό ολόσωμο μαγιό πόζαρε η Κέλι Όσμπορν πάνω σε σκάφος και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους followers της στα social media.
Η κόρη του Όζι Όσμπορν απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βρισκόταν στο κατάστρωμα, κάτω από τον ήλιο, φορώντας ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο και μαύρα γυαλιά ηλίου με ένα ιδιαίτερο σχέδιο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κέλι Όσμπορν έγραψε: «Σερβίροντας θάλασσα, ήλιο και καμία απολύτως συγγνώμη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Στο πόδι της φαίνεται και το τατουάζ που έκανε πριν από μερικές ημέρες για να τιμήσει τον πατέρα της, ο οποίος πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών. Η Όσμπορν επέλεξε να «ζωγραφίσει» στο σώμα της τα στρογγυλά γυαλιά που φορούσε πάντοτε στις εμφανίσεις του ο εμβληματικός μουσικός.
Η κόρη του Όζι Όσμπορν απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βρισκόταν στο κατάστρωμα, κάτω από τον ήλιο, φορώντας ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο και μαύρα γυαλιά ηλίου με ένα ιδιαίτερο σχέδιο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κέλι Όσμπορν έγραψε: «Σερβίροντας θάλασσα, ήλιο και καμία απολύτως συγγνώμη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο πόδι της φαίνεται και το τατουάζ που έκανε πριν από μερικές ημέρες για να τιμήσει τον πατέρα της, ο οποίος πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών. Η Όσμπορν επέλεξε να «ζωγραφίσει» στο σώμα της τα στρογγυλά γυαλιά που φορούσε πάντοτε στις εμφανίσεις του ο εμβληματικός μουσικός.
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