Άγρια επεισόδια μεταξύ πολιτών και Ουκρανών στρατιωτικών στο Λβιβ, νεαρός σπάει με μανία το παρμπρίζ αυτοκινήτου, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Λβιβ Επεισόδια Στρατολόγηση Ρωσία Πόλεμος

Άγρια επεισόδια μεταξύ πολιτών και Ουκρανών στρατιωτικών στο Λβιβ, νεαρός σπάει με μανία το παρμπρίζ αυτοκινήτου, βίντεο

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν έρευνα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες με αφορμή τη στρατολόγηση ενός 20χρονου

Άγρια επεισόδια μεταξύ πολιτών και Ουκρανών στρατιωτικών στο Λβιβ, νεαρός σπάει με μανία το παρμπρίζ αυτοκινήτου, βίντεο
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Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν έρευνα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας με αφορμή τη στρατολόγηση ενός νεαρού από στρατιωτικούς, μια διαδικασία που προκαλεί εντάσεις στη χώρα.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανακοίνωσε την έναρξη δύο προκαταρκτικών ποινικών ερευνών σχετικά «με το περιστατικό που σημειώθηκε στο Λβιβ μεταξύ μελών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικών και περίπου 200 πολιτών», σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πλήθος δεκάδων ανθρώπων να περικυκλώνει ένα όχημα φωνάζοντας «ντροπή» και εκτοξεύοντας ύβρεις. Το πλήθος σπάει το παρμπρίζ του οχήματος και το ανατρέπει, ενώ ακούγονται χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο


Σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο στρατολόγησης, οι ταραχές ξεκίνησαν αφού επιστρατεύτηκε ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος ελέγχθηκε στον δρόμο και διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει τους κανονισμούς κατάταξης στον στρατό. Μια ομάδα ατόμων «περικύκλωσε το υπηρεσιακό όχημα των στρατιωτικών, συμπεριφέρθηκε επιθετικά, του προκάλεσε σοβαρές ζημιές και τελικά το ανέτρεψε», ανέφερε το κέντρο σε ανάρτηση το Facebook.

Η αστυνομία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι ερευνά μια «επίθεση σε έναν αστυνομικό», ο οποίος αναγνώρισε τον δράστη.

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«Αυτό που είδαμε χθες στο Λβιβ είναι αποτροπιαστικό», σχολίασε ο δήμαρχος της πόλης Αντρίι Σαντόβι, εκτιμώντας ότι «η παρεμπόδιση του στρατού στην άσκηση των καθηκόντων του, η καταστροφή περιουσίας ή η αυτοδικία είναι απαράδεκτες ενέργειες».

Η στρατολόγηση των νεαρών ανδρών είναι αντιδημοφιλής στην Ουκρανία και κάποιες φορές συνοδεύεται από βίαια επεισόδια, την ώρα που ο στρατός δυσκολεύεται να βρει νεοσύλλεκτους, τεσσεράμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή. Πολλοί άνδρες αποφεύγουν το κέντρο των πόλεων για να μην στρατολογηθούν δια της βίας. Άλλοι επιχειρούν να φύγουν παράνομα από τη χώρα.

Ο ουκρανικός στρατός αριθμεί περίπου 900.000 στρατιώτες και επιστρατεύει περίπου 30-35.000 άτομα σε μηνιαία βάση. Στους άνδρες ηλικίας από 25 έως 60 ετών απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, εκτός και αν διαθέτουν ειδική άδεια.
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