Νίνο: Όπου κι αν πάω μου ζητούν να βγούμε φωτογραφίες, δεν θυμάμαι πώς ήταν η ζωή μου πριν από τη δημοσιότητα
Νίνο: Όπου κι αν πάω μου ζητούν να βγούμε φωτογραφίες, δεν θυμάμαι πώς ήταν η ζωή μου πριν από τη δημοσιότητα
Είμαι πολύ ευλογημένος γι’ αυτό και ευγνώμων, σχολίασε ο τραγουδιστής
Την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο εξέφρασε ο Νίνο, σημειώνοντας ότι όπου κι αν βρεθεί, πολλοί του ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως έχει περάσει περισσότερο από τη μισή ζωή του στα φώτα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα να μην θυμάται πώς ήταν η καθημερινότητά του πριν γίνει γνωστός.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο την Πέμπτη 9 Ιουλίου στα social media, δηλώνοντας μεταξύ άλλων, ότι η θερμή ανταπόκριση του κοινού σε κάθε του εμφάνιση είναι κάτι που δεν θεωρεί δεδομένο, ωστόσο εξήγησε ότι απολαμβάνει την αγάπη και το ενδιαφέρον που δέχεται.
Πιο αναλυτικά, ο καλλιτέχνης είπε: «Περισσότερο από τη μισή μου ζωή την περνάω μέσα στα φώτα της δημοσιότητας. Ταξιδεύω, πάω στο αεροδρόμιο, περνάω τα διόδια, πάω στο περίπτερο, όπου κι αν πάω μου ζητάνε να βγούμε φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αγαπάει ο κόσμος. Πάνω από τη μισή μου ζωή την έχω περάσει έτσι. Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν. Είμαι πολύ ευλογημένος γι’ αυτό και ευγνώμων. Έτσι μου ήρθε να πω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ όλους».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο την Πέμπτη 9 Ιουλίου στα social media, δηλώνοντας μεταξύ άλλων, ότι η θερμή ανταπόκριση του κοινού σε κάθε του εμφάνιση είναι κάτι που δεν θεωρεί δεδομένο, ωστόσο εξήγησε ότι απολαμβάνει την αγάπη και το ενδιαφέρον που δέχεται.
Πιο αναλυτικά, ο καλλιτέχνης είπε: «Περισσότερο από τη μισή μου ζωή την περνάω μέσα στα φώτα της δημοσιότητας. Ταξιδεύω, πάω στο αεροδρόμιο, περνάω τα διόδια, πάω στο περίπτερο, όπου κι αν πάω μου ζητάνε να βγούμε φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αγαπάει ο κόσμος. Πάνω από τη μισή μου ζωή την έχω περάσει έτσι. Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν. Είμαι πολύ ευλογημένος γι’ αυτό και ευγνώμων. Έτσι μου ήρθε να πω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ όλους».
Δείτε το βίντεο
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