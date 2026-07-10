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ΣΥΡΙΖΑ: Στην Κουμουνδούρου Παππάς, Δούρου και Πολάκης για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς Ρένα Δούρου Παύλος Πολάκης

ΣΥΡΙΖΑ: Στην Κουμουνδούρου Παππάς, Δούρου και Πολάκης για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας

Κανονικά θα συνεδριάσει το πρωί του Σαββάτου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανέφερε ο  πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, Φώτης Κουβέλης

ΣΥΡΙΖΑ: Στην Κουμουνδούρου Παππάς, Δούρου και Πολάκης για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
Γεωργία Σαδανά
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Στην Κουμουνδούρου βρέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι Παύλος Πολακης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, οι οποίοι προσήλθαν για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, την οποία επιχειρούν να προκαλέσουν με δική τους πρωτοβουλία, επιμένοντας στο αίτημα για την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Σημειωτέον ότι η Αναπληρώτρια Γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά είναι παρούσα από νωρίς σήμερα στην Κουμουνδούρου, ενώ απαιτούνται 17 άτομα για την απαρτία της Πολιτικής Γραμματείας, αφού το κομματικό όργανο περιλαμβάνει συνολικά 30 άτομα. Παρόντες ακόμη στην Κουμουνδούρου είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης.

Ωστόσο, μετά το γραπτό μήνυμα που απέστειλε χθες η Αναπληρώτρια Γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζητώντας αναβολή της αυριανής της συνεδρίασης, ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα της νομιμοποίησης της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας με δεδομένο ότι η πλευρά της πλειοψηφίας δεν αποδέχεται αυτό τον οδικό χάρτη, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της κινητοποίησης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής από όλη τη χώρα, ώστε να καταφέρουν να προσέλθουν εγκαίρως αύριο.


Κουβέλης: Κανονικά το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, Φώτη Κουβέλη.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».

Γεωργία Σαδανά
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