Ο Άντονι Χόπκινς υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο στα 88 του και κυκλοφορεί άλμπουμ με δικές του συνθέσεις
Ο Άντονι Χόπκινς υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο στα 88 του και κυκλοφορεί άλμπουμ με δικές του συνθέσεις
Η μουσική ήταν το πρώτο μου όνειρο, γράφω σε όλη μου τη ζωή, ανέφερε ο ηθοποιός
Στα 88 του χρόνια, ο Άντονι Χόπκινς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία, υπογράφοντας δισκογραφικό συμβόλαιο και παρουσιάζοντας το πρώτο του άλμπουμ με πρωτότυπες συνθέσεις.
Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός πραγματοποιεί ένα όνειρο ζωής, καθώς η μουσική υπήρξε διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δημιουργικές του ανησυχίες. Το άλμπουμ με τίτλο «Life Is a Dream» θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου από τη Decca Classics και περιλαμβάνει ορχηστρικές συνθέσεις που ο ίδιος ο Χόπκινς δημιούργησε σε διάστημα έξι δεκαετιών.
«Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία, το πρώτο μου όνειρο. Γράφω μουσική σε όλη μου τη ζωή. Κάποια από αυτά τα έργα με συντροφεύουν εδώ και δεκαετίες και εξακολουθώ να επιστρέφω σε αυτά. Όλη μου η ζωή είναι ένα όνειρο. Το να υπογράψω με την Decca είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο ηθοποιός.
Η πρώτη σύνθεση του άλμπουμ που παρουσιάζεται στο κοινό έχει τίτλο «Bracken Road» και αντλεί έμπνευση από τις παιδικές αναμνήσεις του Χόπκινς στο Μάργκαμ της νότιας Ουαλίας, αλλά και από τα τοπία, τα λιβάδια και τα βουνά γύρω από το πατρικό του σπίτι τη δεκαετία του 1940. Το έργο γράφτηκε αρχικά το 1963, όταν ο ίδιος βρισκόταν στα πρώτα χρόνια της θεατρικής του πορείας.
Η μουσική του άλμπουμ ερμηνεύεται από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του βραβευμένου με Grammy μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέ. Γεννημένος στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας, ο Άντονι Χόπκινς γράφει μουσική από μικρή ηλικία, έχοντας ξεκινήσει μαθήματα πιάνου όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών.
Μιλώντας για τη συνεργασία του με την ορχήστρα και τους μουσικούς που συμμετείχαν στο έργο, ανέφερε: «Ήταν πραγματικό προνόμιο να συνεργαστώ με τη σπουδαία Φιλαρμονική Ορχήστρα και τους εξαιρετικούς σολίστ, τον τσελίστα Gregorio Nieto και τον πιανίστα Sergio Tiempo. Η βαθύτατη ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός απευθύνονται στον μαέστρο Gustavo Dudamel, του οποίου η καλλιτεχνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του μουσικού ταξιδιού. Με τη χαριτωμένη ακρίβεια της μπαγκέτας του, μεταμόρφωσε κάθε νότα δίνοντάς της ένα βαθύ και ανεξίτηλο νόημα, δημιουργώντας ένα γραφικό τοπίο που προσκαλεί τον ακροατή να νιώσει και να φανταστεί κάτι μοναδικά προσωπικό».
Παράλληλα, ο Χόπκινς τιμά την πατρίδα του μέσα από τη σύνθεση «My Fatherland», την οποία, όπως έχει εξηγήσει, δημιούργησε για να αναδείξει τις ρίζες του και το ξεκίνημά του. «Είμαι ο γιος του πατέρα μου, του αρτοποιού», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός πραγματοποιεί ένα όνειρο ζωής, καθώς η μουσική υπήρξε διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δημιουργικές του ανησυχίες. Το άλμπουμ με τίτλο «Life Is a Dream» θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου από τη Decca Classics και περιλαμβάνει ορχηστρικές συνθέσεις που ο ίδιος ο Χόπκινς δημιούργησε σε διάστημα έξι δεκαετιών.
«Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία, το πρώτο μου όνειρο. Γράφω μουσική σε όλη μου τη ζωή. Κάποια από αυτά τα έργα με συντροφεύουν εδώ και δεκαετίες και εξακολουθώ να επιστρέφω σε αυτά. Όλη μου η ζωή είναι ένα όνειρο. Το να υπογράψω με την Decca είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο ηθοποιός.
It's never too late to chase your dream: 88-year-old actor Anthony Hopkins signed with Decca Records to release an album of original compositions.— Rolling Stone (@RollingStone) July 10, 2026
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Η μουσική του άλμπουμ ερμηνεύεται από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του βραβευμένου με Grammy μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέ. Γεννημένος στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας, ο Άντονι Χόπκινς γράφει μουσική από μικρή ηλικία, έχοντας ξεκινήσει μαθήματα πιάνου όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών.
Μιλώντας για τη συνεργασία του με την ορχήστρα και τους μουσικούς που συμμετείχαν στο έργο, ανέφερε: «Ήταν πραγματικό προνόμιο να συνεργαστώ με τη σπουδαία Φιλαρμονική Ορχήστρα και τους εξαιρετικούς σολίστ, τον τσελίστα Gregorio Nieto και τον πιανίστα Sergio Tiempo. Η βαθύτατη ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός απευθύνονται στον μαέστρο Gustavo Dudamel, του οποίου η καλλιτεχνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του μουσικού ταξιδιού. Με τη χαριτωμένη ακρίβεια της μπαγκέτας του, μεταμόρφωσε κάθε νότα δίνοντάς της ένα βαθύ και ανεξίτηλο νόημα, δημιουργώντας ένα γραφικό τοπίο που προσκαλεί τον ακροατή να νιώσει και να φανταστεί κάτι μοναδικά προσωπικό».
Παράλληλα, ο Χόπκινς τιμά την πατρίδα του μέσα από τη σύνθεση «My Fatherland», την οποία, όπως έχει εξηγήσει, δημιούργησε για να αναδείξει τις ρίζες του και το ξεκίνημά του. «Είμαι ο γιος του πατέρα μου, του αρτοποιού», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά.
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