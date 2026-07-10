Έσπασε παράθυρο σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, ο αέρας ρούφηξε επιβάτη, τον κράτησε από τα πόδια η σύζυγός του

Προκλήθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας και έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου - Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία





Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή από καταγγελία επιβάτιδας στο















Σύμφωνα με την καταγγελία προκλήθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν έναν 61χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τραβούσε ο αέρας ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες. Κατά την καταγγελία ο πιλότος άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».



Κλείσιμο



Γιαννάκος: Βγήκε από το αεροπλάνο, τον συγκράτησε η γυναίκα του O πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του για το περιστατικό με τον τραυματισμό του 61χρονου επιβάτη σε πτήση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως εξήγησε, ήταν μια παραλίγο τραγωδία καθώς το σώμα του άνδρα βγήκε στον αέρα και τον συγκράτησε η γυναίκα του.



Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, περιγράφει ο Μιχάλης Γιαννάκος: «Παρά λίγο τραγωδία σε πτήση αεροπλάνου. Έσπασε παράθυρο και και επιβάτης βγήκε το σώμα του στον αέρα. Τον συγκράτησε η γυναίκα του και διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.



Αυτη τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σερβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.



Δραματικές στιγμές έζησαν στον αέρα το πρωί της Παρασκευής οι επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο καθώς έσπασε παράθυρο και ο αέρας ρούφηξε επιβάτη, ο οποίος σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του που καθόταν δίπλα.Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή από καταγγελία επιβάτιδας στο rthess.gr , που περιέγραψε ότι στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου.Δείτε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο με το σπασμένο παράθυρο:Σύμφωνα με την καταγγελία προκλήθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν έναν 61χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τραβούσε ο αέρας ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες. Κατά την καταγγελία ο πιλότος άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».Σύμφωνα με πληροφορίες ο αλλοδαπός επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ίδια πτήση μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και μια έγκυος στην οποία έγινε υπέρηχος και αποχώρησε καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό.O πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του για το περιστατικό με τον τραυματισμό του 61χρονου επιβάτη σε πτήση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως εξήγησε, ήταν μια παραλίγο τραγωδία καθώς το σώμα του άνδρα βγήκε στον αέρα και τον συγκράτησε η γυναίκα του.Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, περιγράφει ο Μιχάλης Γιαννάκος: «Παρά λίγο τραγωδία σε πτήση αεροπλάνου. Έσπασε παράθυρο και και επιβάτης βγήκε το σώμα του στον αέρα. Τον συγκράτησε η γυναίκα του και διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.Αυτη τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σερβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.

Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής. Τώρα γίνονται εξετάσεις».



Μαρτυρία μέσα από το αεροπλάνο: «Επικράτησε πανικός» Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 μίλησε μια γυναίκα που βρισκόταν στην πτήση θρίλερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας.



Όπως περιέγραψε: «Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Επικράτησε πανικός με ουρλιαχτά, τσιρίδες και φωνές επειδή χάσαμε αμέσως και ύψος από την αποσυμπίεση. Προς στιγμήν νόμιζα ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα κινδύνου. Τα έχασαν οι αεροσυνοδοί. Αμέσως φορέσαμε τις μάσκες όλοι. Μας φάνηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν».



Σχετικά με τον 61χρονο Σέρβο είπε: «Τον αρπάξανε και τον συγκράτησαν, ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Πήγαν και κάποιοι γιατροί να τον βοηθήσουν».