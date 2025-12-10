Νίκος Οικονομόπουλος μετά τα σχόλια για το «είμαι παραδομένος στον Χριστό»: Αν φτάσουμε να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα
Δεν με στενοχωρεί τίποτα, είπε ο τραγουδιστής για εκείνους που σχολίασαν αρνητικά τις πρόσφατες δηλώσεις του για την πίστη του
Μετά τη δήλωση του Νίκου Οικονομόπουλου, πως είναι «παραδομένος στον Χριστό», ορισμένα τηλεοπτικά πρόσωπα σχολίασαν αρνητικά όσα είπε, με τον τραγουδιστή να τονίζει ότι «αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα».
Πριν από λίγες ημέρες, ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο «Πρωινό» και μεταξύ άλλων μίλησε για την πίστη του στον Θεό. Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκαν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με τα πρόσωπα, που σχολίασαν αρνητικά τις δηλώσεις του περί θρησκείας.
Από τη μεριά του ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε ότι δεν τον στενοχωρούν τα αρνητικά σχόλια, ωστόσο θεωρεί προβληματικό εάν κάποιος κρίνεται, επειδή εκφράζεται δημόσια σχετικά με την πίστη του: «Υπήρχαν ποικίλες αντιδράσεις; Και τι είναι οι ποικίλες αντιδράσεις δηλαδή; Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα. Τους εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Δεν με πειράζει, ό,τι και να πουν οι άνθρωποι, τους εύχομαι να είναι καλά. Τώρα εγώ να σχολιάσω τι είπε ο καθένας στην τηλεόραση; Εύχομαι καλές γιορτές. Δεν με στεναχωρεί τίποτα».
Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο τραγουδιστής τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στο «Πρωινό» μίλησε μεταξύ άλλων για την πίστη του και πρόσθεσε ότι δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν να πιστέψει, καθώς πρόκειται για κάτι που πηγάζει εσωτερικά: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα, αλλά να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορέσω να πάω εκεί που θέλω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Πιστεύω σε αυτό, ξέρω ότι υπάρχει μέσα μου, όπως το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια. Αγαπώ πολύ τον Χριστό, το λέω συνέχεια, είναι τρόπος ζωής για εμένα. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον ότι πρέπει να πιστέψει στο Χριστό γιατί… Δεν υπάρχει γιατί, αυτό θα το νιώσεις μόνος σου, εγώ το νιώθω και θέλω να το μεταδώσω. Ποτέ μην χάσεις την πίστη σου. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, το έχω πει τόσες φορές. Βρίστε όσο θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που τρελαίνομαι όταν μιλάω, έχω ένταση, θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου. Αγαπάω τον Χριστό».
