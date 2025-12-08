Σίντνεϊ Σουίνι: Δεν έχω κάνει καμία αισθητική επέμβαση
Η ηθοποιός διέψευσε ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική ή fillers - Εξήγησε τη διαφορά στην όψη των ματιών της λόγω παλαιού τραυματισμού
Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει κάνει οποιαδήποτε αισθητική επέμβαση η Σίντνεϊ Σουίνι, με την ηθοποιό να δηλώνει στο Allure ότι οι αλλαγές στην εμφάνισή της οφείλονται στην ηλικία, στο μακιγιάζ και στον φωτισμό.
«Δεν έχω κάνει καμία», είπε η 27χρονη ηθοποιός. «Φοβάμαι πολύ τις βελόνες. Δεν μπορείτε να συγκρίνετε φωτογραφία μου στα 12 με φωτογραφία μου στα 26 με επαγγελματικό μακιγιάζ και φωτισμό. Φυσικά θα δείχνω διαφορετική! Όλοι στα social media είναι τρελοί!». Πρόσθεσε ακόμη: «Επίσης, αν είχα κάνει κάτι, το πρόσωπό μου θα ήταν ίσιο».
Η Σουίνι εξήγησε ότι όταν ήταν μικρή είχε τραυματιστεί κοντά στο αριστερό της μάτι σε ατύχημα, γεγονός που την οδήγησε σε 19 ράμματα. «Το ένα βλέφαρο ανοίγει λίγο περισσότερο από το άλλο», είπε. «Νιώθω ότι αυτό τραβάει το μάτι μου ελαφρώς διαφορετικά από το άλλο».
Sydney Sweeney slams notion of getting cosmetic work done on her 'uneven' face https://t.co/FrRnzbmx32— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 8, 2025
