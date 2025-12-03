Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με αστραφτερή τουαλέτα και βαθύ ντεκολτέ
Η ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα του «The Housemaid» στη Νέα Υόρκη
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας μία αστραφτερή τουαλέτα.
Η ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα του «The Housemaid» στην οποία πρωταγωνιστεί, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.
Η Σουίνι τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν πόζαρε στον φακό με ένα λαμπερό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο ολοκληρωνόταν με διακριτική ουρά. Η Σουίνι πρόσθεσε μια λευκή εσάρπα από φτερά, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κυματιστά.
Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η συμπρωταγωνίστριά της από το «The Housemaid», Αμάντα Σέιφριντ.
Φωτογραφίες: AP
