Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με αστραφτερή τουαλέτα και βαθύ ντεκολτέ

πρεμιέρα του «The Housemaid» στην οποία πρωταγωνιστεί, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.



Η Σουίνι τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν πόζαρε στον φακό με ένα λαμπερό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο ολοκληρωνόταν με διακριτική ουρά.

Σουίνι πρόσθεσε μια λευκή εσάρπα από φτερά, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κυματιστά.



Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η συμπρωταγωνίστριά της από το «The Housemaid», Αμάντα Σέιφριντ.

