Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με αστραφτερή τουαλέτα και βαθύ ντεκολτέ
Σίντνεϊ Σουίνι εμφάνιση

Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με αστραφτερή τουαλέτα και βαθύ ντεκολτέ

Η ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα του «The Housemaid» στη Νέα Υόρκη

Ιωάννα Μαρίνου
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας μία αστραφτερή τουαλέτα.

Η ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα του «The Housemaid» στην οποία πρωταγωνιστεί, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη. 

Η Σουίνι τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν πόζαρε στον φακό με ένα λαμπερό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο ολοκληρωνόταν με διακριτική ουρά. Η Σουίνι πρόσθεσε μια λευκή εσάρπα από φτερά, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κυματιστά.

Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η συμπρωταγωνίστριά της από το «The Housemaid», Αμάντα Σέιφριντ.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία

@rottentomatoes

Sydney Sweeney arrives at #TheHousemaid premiere. #sydneysweeney #booktok #book #redcarpet

♬ von dutch - cordeliav.mp3

Sydney Sweeney Reveals How Amanda Seyfried Has 'Been There' For Her This Year



Φωτογραφίες: AP

