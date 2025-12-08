Η Κέιτ Γουίνσλετ αρνείται ότι έχει κάνει μπότοξ και αισθητικές επεμβάσεις: Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια
GALA
Κέιτ Γουίνσλετ πλαστικές επεμβάσεις Πρόσωπο

Η Κέιτ Γουίνσλετ αρνείται ότι έχει κάνει μπότοξ και αισθητικές επεμβάσεις: Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια

Έχουν γίνει εμμονικοί κυνηγώντας μια ιδέα τελειότητας για να πάρουν περισσότερα likes στο Instagram, δήλωσε η ηθοποιός

Η Κέιτ Γουίνσλετ αρνείται ότι έχει κάνει μπότοξ και αισθητικές επεμβάσεις: Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Κατά των αισθητικών επεμβάσεων δηλώνει η Κέιτ Γουίνσλετ, εξηγώντας ότι δεν έχει κάνει μπότοξ, ενώ τόνισε ότι δεν την ενοχλεί η εικόνα μίας γερασμένης όψης, αφού «το καλύτερό της είναι όταν βλέπει γερασμένα χέρια».

Η 50χρονη ηθοποιός τοποθετήθηκε σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι «δεν έχει κάνει τίποτα» ούτε έχει προχωρήσει σε ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπό της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Times » το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, άσκησε κριτική σε όλους όσοι  «έχουν γίνει εμμονικοί κυνηγώντας μια ιδέα τελειότητας για να πάρουν περισσότερα likes στο Instagram. Με στεναχωρεί τόσο πολύ».

Η Γουίνσλετ τόνισε ότι ενοχλείται με «τους ανθρώπους που αποταμιεύουν χρήματα για botox ή για τις βλακείες που βάζουν στα χείλη τους». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια», και έδειξε στη δημοσιογράφο τις γραμμές στο πρόσωπό της για να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει botox. «Η ζωή φαίνεται στα χέρια μου» δήλωσε.

Η Κέιτ  Γουίνσλετ χαρακτήρισε «τρομακτικό» το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι και ειδικά γυναίκες στο Χόλιγουντ, κάνουν αισθητικές επεμβάσεις και χρησιμοποιούν φάρμακα απώλειας βάρους. «Αν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι τόσο δεμένη με την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό. Υπάρχουν όμως στιγμές που νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται, όταν βλέπω ηθοποιούς σε εκδηλώσεις να ντύνονται όπως θέλουν, μετά όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για απώλεια βάρους. Είναι τόσο διαφορετικό το τοπίο».

«Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν τα πάντα για να μην είναι ο εαυτός τους», συνέχισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πρόσθεσε: «Και ξέρουν τι βάζουν μέσα τους; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική. Με ενοχλεί τώρα περισσότερο από ποτέ. Είναι ένα γ@@@μένο χάος εκεί έξω».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης