Η Κέιτ Γουίνσλετ αρνείται ότι έχει κάνει μπότοξ και αισθητικές επεμβάσεις: Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια

Κέιτ Γουίνσλετ , εξηγώντας ότι δεν έχει κάνει μπότοξ, ενώ τόνισε ότι δεν την ενοχλεί η εικόνα μίας γερασμένης όψης, αφού «το καλύτερό της είναι όταν βλέπει γερασμένα χέρια».

Times » το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, άσκησε κριτική σε όλους όσοι «έχουν γίνει εμμονικοί κυνηγώντας μια ιδέα τελειότητας για να πάρουν περισσότερα likes στο Instagram.

Η Γουίνσλετ τόνισε ότι ενοχλείται με «

». Στη συνέχεια, ανέφερε: «

», και έδειξε στη δημοσιογράφο τις γραμμές στο πρόσωπό της για να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει botox. «

» δήλωσε.

Η

Κέιτ

Γουίνσλετ χαρακτήρισε «

» το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι και ειδικά γυναίκες στο Χόλιγουντ, κάνουν αισθητικές επεμβάσεις και χρησιμοποιούν φάρμακα απώλειας βάρους. «

».

Κατά των αισθητικών επεμβάσεων δηλώνει ηΗ 50χρονη ηθοποιός τοποθετήθηκε σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι «δεν έχει κάνει τίποτα» ούτε έχει προχωρήσει σε ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπό της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Με στεναχωρεί τόσο πολύ».τους ανθρώπους που αποταμιεύουν χρήματα για botox ή για τις βλακείες που βάζουν στα χείλη τουςΤο καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέριατρομακτικόΑν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι τόσο δεμένη με την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό. Υπάρχουν όμως στιγμές που νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται, όταν βλέπω ηθοποιούς σε εκδηλώσεις να ντύνονται όπως θέλουν, μετά όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για απώλεια βάρους. Είναι τόσο διαφορετικό το τοπίο«Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν τα πάντα για να μην είναι ο εαυτός τους», συνέχισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πρόσθεσε: «Και ξέρουν τι βάζουν μέσα τους; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική. Με ενοχλεί τώρα περισσότερο από ποτέ. Είναι ένα γ@@@μένο χάος εκεί έξω».: Shutterstock