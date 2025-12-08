Η Κέιτ Γουίνσλετ αρνείται ότι έχει κάνει μπότοξ και αισθητικές επεμβάσεις: Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια
Η Κέιτ Γουίνσλετ αρνείται ότι έχει κάνει μπότοξ και αισθητικές επεμβάσεις: Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια
Έχουν γίνει εμμονικοί κυνηγώντας μια ιδέα τελειότητας για να πάρουν περισσότερα likes στο Instagram, δήλωσε η ηθοποιός
Κατά των αισθητικών επεμβάσεων δηλώνει η Κέιτ Γουίνσλετ, εξηγώντας ότι δεν έχει κάνει μπότοξ, ενώ τόνισε ότι δεν την ενοχλεί η εικόνα μίας γερασμένης όψης, αφού «το καλύτερό της είναι όταν βλέπει γερασμένα χέρια».
Η 50χρονη ηθοποιός τοποθετήθηκε σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι «δεν έχει κάνει τίποτα» ούτε έχει προχωρήσει σε ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπό της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Times » το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, άσκησε κριτική σε όλους όσοι «έχουν γίνει εμμονικοί κυνηγώντας μια ιδέα τελειότητας για να πάρουν περισσότερα likes στο Instagram. Με στεναχωρεί τόσο πολύ».
Η Γουίνσλετ τόνισε ότι ενοχλείται με «τους ανθρώπους που αποταμιεύουν χρήματα για botox ή για τις βλακείες που βάζουν στα χείλη τους». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια», και έδειξε στη δημοσιογράφο τις γραμμές στο πρόσωπό της για να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει botox. «Η ζωή φαίνεται στα χέρια μου» δήλωσε.
Η Κέιτ Γουίνσλετ χαρακτήρισε «τρομακτικό» το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι και ειδικά γυναίκες στο Χόλιγουντ, κάνουν αισθητικές επεμβάσεις και χρησιμοποιούν φάρμακα απώλειας βάρους. «Αν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι τόσο δεμένη με την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό. Υπάρχουν όμως στιγμές που νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται, όταν βλέπω ηθοποιούς σε εκδηλώσεις να ντύνονται όπως θέλουν, μετά όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για απώλεια βάρους. Είναι τόσο διαφορετικό το τοπίο».
«Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν τα πάντα για να μην είναι ο εαυτός τους», συνέχισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πρόσθεσε: «Και ξέρουν τι βάζουν μέσα τους; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική. Με ενοχλεί τώρα περισσότερο από ποτέ. Είναι ένα γ@@@μένο χάος εκεί έξω».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 50χρονη ηθοποιός τοποθετήθηκε σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι «δεν έχει κάνει τίποτα» ούτε έχει προχωρήσει σε ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπό της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Times » το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, άσκησε κριτική σε όλους όσοι «έχουν γίνει εμμονικοί κυνηγώντας μια ιδέα τελειότητας για να πάρουν περισσότερα likes στο Instagram. Με στεναχωρεί τόσο πολύ».
Η Γουίνσλετ τόνισε ότι ενοχλείται με «τους ανθρώπους που αποταμιεύουν χρήματα για botox ή για τις βλακείες που βάζουν στα χείλη τους». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια», και έδειξε στη δημοσιογράφο τις γραμμές στο πρόσωπό της για να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει botox. «Η ζωή φαίνεται στα χέρια μου» δήλωσε.
Kate Winslet, 50, reveals why she ‘hasn’t got anything’ done to her face as she slams plastic surgery https://t.co/0yYZuCAqQy pic.twitter.com/jYQ5VDl0fg— New York Post (@nypost) December 7, 2025
«Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν τα πάντα για να μην είναι ο εαυτός τους», συνέχισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πρόσθεσε: «Και ξέρουν τι βάζουν μέσα τους; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική. Με ενοχλεί τώρα περισσότερο από ποτέ. Είναι ένα γ@@@μένο χάος εκεί έξω».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα