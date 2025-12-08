Ελένη Καρακάση: Με τον σύζυγό μου είμαστε κοντά στην αναδοχή παιδιού, είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από της υιοθεσίας
Ξεκίνησα ψυχανάλυση και ένας βασικός λόγος ήταν επειδή ήμασταν σε διαδικασία υιοθεσίας και αναδοχής, ανέφερε η ηθοποιός
Στην πορεία προς την αναδοχή παιδιού με τον σύζυγό της αναφέρθηκε η Ελένη Καρακάση, τονίζοντας ότι βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία όπως εξήγησε είναι τελείως διαφορετική από την υιοθεσία.
Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για την επιθυμία της να γίνει μητέρα και μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» αναφέρθηκε στις διαφορές της υιοθεσίας και της αναδοχής. Πιο συγκεκριμένα, σχολίασε: «Είμαστε κοντά στην αναδοχή. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από την υιοθεσία. Έχουν τον ίδιο δρόμο, έρχεσαι πιο κοντά με το παιδί γιατί τα παιδιά που είναι για αναδοχή είναι πιο πολλά. Είναι τα παιδιά που δεν έχουν λυθεί τα δικαστικά ζητήματα και δεν έχει περάσει η επιμέλειά τους στο κράτος».
Στη συνέχεια, η Ελένη Καρακάση στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της εμμηνόπαυσης, σημειώνοντας ότι οι ορμονικές αλλαγές της προκάλεσαν έντονη συναισθηματική αναταραχή. Τότε, πήρε την απόφαση να ξεκινήσει ψυχανάλυση: «Με την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση, όλο αυτό το ορμονολογικό που συμβαίνει μέσα μας, σου φέρνει μια μεγάλη αναταραχή. Πράγματα που υπήρχαν, σου φαίνονται πολύ πιο έντονα. Ένιωσα ότι έχανα τον έλεγχο. Μπορεί να είχα δίκιο και να το έχανα με τη συμπεριφορά μου. Ξεκίνησα ψυχανάλυση και ένας βασικός λόγος που ξεκίνησα ήταν επειδή με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία υιοθεσίας και αναδοχής, θεώρησα ότι έπρεπε να έχω λύσει δικά μου θέματα, τα οποία θα τα έβρισκα μπροστά μου. Ξεκίνησα να τα συζητάω κυρίως για το παιδί, αλλά κατάλαβα ότι κι εγώ έχω πολλά θέματα που πρέπει να βρω τον τρόπο να τα διευκολύνω».
