Ρίτσαρντ Γκιρ για το ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness» αφιερωμένο στον Δαλάι Λάμα: Ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά
Ο ηθοποιός αναλογίστηκε τη φιλία του με τον Δαλάι Λάμα και τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ μίλησε για τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness», το οποίο είναι αφιερωμένο στον Δαλάι Λάμα, εκφράζοντας τη μεγάλη του αφοσίωση στο έργο. Όπως είπε, ποτέ δεν έχει δουλέψει τόσο σκληρά για μια ταινία με την οποία έχει συνδεθεί προσωπικά.
Ο Γκιρ είναι κάτι περισσότερο από εκτελεστικός παραγωγός στο ντοκιμαντέρ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στο «Variety» αναφερόμενος στο έργο που καταγράφει τη ζωή του Δαλάι Λάμα, κατά κόσμον Τενζίν Γκιάτσο, είπε: «Ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να προβληθεί στον κόσμο μια ταινία με την οποία έχω συνδεθεί».
Ο Γκιρ, ο οποίος γνώρισε τον Δαλάι Λάμα πριν από περίπου 45 χρόνια, επεσήμανε ότι η συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ είναι εξαιρετικά σημαντική γι' αυτόν και πως είναι αποφασισμένος να προσφέρει την τελευταία δόση της ενέργειάς του για να το προωθήσει.
Η ταινία δείχνει τον Δαλάι Λάμα, βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης, να μιλάει απευθείας στην κάμερα, σαν να έχει μια προσωπική συζήτηση με τον θεατή, ενώ αναφέρεται στην αναζήτηση της ευτυχίας και τη σημασία της συμπόνιας και της προσφοράς.
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ εντάχθηκε στο ντοκιμαντέρ ως εκτελεστικός παραγωγός αφού οι σκηνοθέτες του έδειξαν μια πρώιμη εκδοχή και μαζί με τον συνεργάτη του, σεναριογράφο - σκηνοθέτη Όρεν Μόβερμαν, βοήθησαν στην επανεπεξεργασία της ταινίας και προσθέτοντας νέα μουσική επένδυση.
Ο Γκιρ μίλησε για τη σημασία της ταινίας και τη «θεραπευτική ποιότητα» που αυτή προσφέρει, σε μια εποχή όπου η «κοινωνία νοσεί». Όπως εξηγεί ο ηθοποιός: «Ο Δαλάι Λάμα ζητά από το κοινό να πάρει μια βαθιά ανάσα και να αναρωτηθεί. Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια. Λείπει η βασική καλοσύνη στις σχέσεις μας. Αυτό προέρχεται από τους ηγέτες μας, ειδικά από τον τρέχοντα. Πώς συνέβη αυτό; Είμαστε όλοι υπεύθυνοι».
Ο Γκιρ, που είναι ακτιβιστής για την ανεξαρτησία του Θιβέτ, θυμήθηκε ότι του απαγορεύτηκε η συμμετοχή στα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω της καταγγελίας του κατά της πολιτικής της Κίνας στο Θιβέτ το 1993. Αν και δεν το πήρε προσωπικά, ο ηθοποιός δήλωσε ότι συνεχίζει να μάχεται κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Richard Gere on Dalai Lama Documentary ‘Wisdom of Happiness,’ His 20-Year Oscar Ban and Donald Trump: ‘I Don’t Know How You Explain What He Has Done to This Country’ https://t.co/onJiKFUwaV— Variety (@Variety) December 3, 2025
