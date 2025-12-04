Ρίτσαρντ Γκιρ για την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση των Όσκαρ: Δεν το πήρα προσωπικά
Ρίτσαρντ Γκιρ για την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση των Όσκαρ: Δεν το πήρα προσωπικά
Από το 1993, ο ηθοποιός δεν παρουσίασε ξανά την τελετή μέχρι το 2013, μετά την αντιπαράθεση που προέκυψε όταν έκανε δημόσιες δηλώσεις κατά της Κίνας για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ
Την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ σχολίασε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, τονίζοντας ότι δεν πήρε προσωπικά την απομάκρυνσή του.
Μετά την παρουσίαση των Όσκαρ το 1993, ο ηθοποιός δεν ξαναπαρουσίασε την τελετή για πολλά χρόνια. Η αποχή του από τα Όσκαρ σχετίζεται με την 20ετή αποχή του από την Ακαδημία, μετά την αντιπαράθεση που προέκυψε όταν έκανε δημόσιες δηλώσεις κατά της Κίνας για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ.
Σε συνέντευξή του στο «Variety», που δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ μίλησε για τα συναισθήματά του σχετικά με την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση των Όσκαρ. «Δεν το πήρα προσωπικά», δήλωσε ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι υπήρχαν κακοί στην κατάσταση αυτή. Κάνω αυτό που κάνω και σίγουρα δεν θέλω να βλάψω κανέναν. Δεν θέλω να υπάρχει θυμός. Θέλω να σταθώ απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά προσπαθώ να παραμένω όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που πρεσβεύει η αγιότητά του», είπε αναφερόμενος στον Δαλάι Λάμα.
Ο Γκιρ εξήγησε ότι προσπαθεί να υιοθετήσει τις πεποιθήσεις του Δαλάι Λάμα, «ότι όλοι είναι αναγκαίο να εξιλεωθούν και στο τέλος, όλοι πρέπει να εξιλεωθούν ή κανένας από εμάς δεν θα το κάνει. Έτσι, με αυτή την έννοια, δεν το παίρνω προσωπικά».
Η αποχή του Ρίτσαρντ Γκιρ από τα Όσκαρ ξεκίνησε το 1993, όταν παρουσίαζε την τελετή και έκανε σχόλια εκτός σεναρίου για να καταδικάσει το «τρομακτικό, τρομακτικό ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Θιβέτ. Εκείνη τη χρονιά, επρόκειτο να ανακοινώσει τους υποψηφίους για το Βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είχε πει: «Αν κάτι θαυμαστό μπορούσε να συμβεί εδώ, είναι ότι όλοι μπορούμε να στείλουμε αγάπη και μια λογική στον Ντενγκ Σιαοπίνγκ τώρα στο Πεκίνο, για να πάρει τα στρατεύματά του και να απομακρύνει τους Κινέζους από το Θιβέτ και να επιτρέψει στους ανθρώπους να ζήσουν ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι άνθρωποι ξανά». Έκτοτε, ο ηθοποιός δεν παρουσίασε τα Όσκαρ μέχρι το 2013.
Σημειώνεται επίσης, ότι ο ηθοποιός παρά την επιτυχημένη καριέρα του και τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς ταινίες όπως τα «Pretty Woman», «An Officer and a Gentleman» και «Chicago», δεν έχει λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ οι συμπρωταγωνίστριές του στις ταινίες αυτές έχουν προταθεί για Όσκαρ.
Μετά την παρουσίαση των Όσκαρ το 1993, ο ηθοποιός δεν ξαναπαρουσίασε την τελετή για πολλά χρόνια. Η αποχή του από τα Όσκαρ σχετίζεται με την 20ετή αποχή του από την Ακαδημία, μετά την αντιπαράθεση που προέκυψε όταν έκανε δημόσιες δηλώσεις κατά της Κίνας για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ.
Σε συνέντευξή του στο «Variety», που δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ μίλησε για τα συναισθήματά του σχετικά με την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση των Όσκαρ. «Δεν το πήρα προσωπικά», δήλωσε ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι υπήρχαν κακοί στην κατάσταση αυτή. Κάνω αυτό που κάνω και σίγουρα δεν θέλω να βλάψω κανέναν. Δεν θέλω να υπάρχει θυμός. Θέλω να σταθώ απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά προσπαθώ να παραμένω όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που πρεσβεύει η αγιότητά του», είπε αναφερόμενος στον Δαλάι Λάμα.
Ο Γκιρ εξήγησε ότι προσπαθεί να υιοθετήσει τις πεποιθήσεις του Δαλάι Λάμα, «ότι όλοι είναι αναγκαίο να εξιλεωθούν και στο τέλος, όλοι πρέπει να εξιλεωθούν ή κανένας από εμάς δεν θα το κάνει. Έτσι, με αυτή την έννοια, δεν το παίρνω προσωπικά».
Richard Gere makes rare comment about being banned from the Oscars for 20 years https://t.co/PIyaDUCBCo pic.twitter.com/VLb3JKJAbp— New York Post (@nypost) December 3, 2025
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είχε πει: «Αν κάτι θαυμαστό μπορούσε να συμβεί εδώ, είναι ότι όλοι μπορούμε να στείλουμε αγάπη και μια λογική στον Ντενγκ Σιαοπίνγκ τώρα στο Πεκίνο, για να πάρει τα στρατεύματά του και να απομακρύνει τους Κινέζους από το Θιβέτ και να επιτρέψει στους ανθρώπους να ζήσουν ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι άνθρωποι ξανά». Έκτοτε, ο ηθοποιός δεν παρουσίασε τα Όσκαρ μέχρι το 2013.
Σημειώνεται επίσης, ότι ο ηθοποιός παρά την επιτυχημένη καριέρα του και τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς ταινίες όπως τα «Pretty Woman», «An Officer and a Gentleman» και «Chicago», δεν έχει λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ οι συμπρωταγωνίστριές του στις ταινίες αυτές έχουν προταθεί για Όσκαρ.
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα