Ρίτσαρντ Γκιρ για την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση των Όσκαρ: Δεν το πήρα προσωπικά
Ρίτσαρντ Γκιρ για την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση των Όσκαρ: Δεν το πήρα προσωπικά

Από το 1993, ο ηθοποιός δεν παρουσίασε ξανά την τελετή μέχρι το 2013, μετά την αντιπαράθεση που προέκυψε όταν έκανε δημόσιες δηλώσεις κατά της Κίνας για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ

Ιωάννα Μαρίνου
Την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ σχολίασε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, τονίζοντας ότι δεν πήρε προσωπικά την απομάκρυνσή του.

Μετά την παρουσίαση των Όσκαρ το 1993, ο ηθοποιός δεν ξαναπαρουσίασε την τελετή για πολλά χρόνια. Η αποχή του από τα Όσκαρ σχετίζεται με την 20ετή αποχή του από την Ακαδημία, μετά την αντιπαράθεση που προέκυψε όταν έκανε δημόσιες δηλώσεις κατά της Κίνας για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ.

Σε συνέντευξή του στο «Variety», που δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ μίλησε για τα συναισθήματά του σχετικά με την 20ετή αποχή του από την παρουσίαση των Όσκαρ. «Δεν το πήρα προσωπικά», δήλωσε ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι υπήρχαν κακοί στην κατάσταση αυτή. Κάνω αυτό που κάνω και σίγουρα δεν θέλω να βλάψω κανέναν. Δεν θέλω να υπάρχει θυμός. Θέλω να σταθώ απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά προσπαθώ να παραμένω όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που πρεσβεύει η αγιότητά του», είπε αναφερόμενος στον Δαλάι Λάμα.

Ο Γκιρ εξήγησε ότι προσπαθεί να υιοθετήσει τις πεποιθήσεις του Δαλάι Λάμα, «ότι όλοι είναι αναγκαίο να εξιλεωθούν και στο τέλος, όλοι πρέπει να εξιλεωθούν ή κανένας από εμάς δεν θα το κάνει. Έτσι, με αυτή την έννοια, δεν το παίρνω προσωπικά».

Η αποχή του Ρίτσαρντ Γκιρ από τα Όσκαρ ξεκίνησε το 1993, όταν παρουσίαζε την τελετή και έκανε σχόλια εκτός σεναρίου για να καταδικάσει το «τρομακτικό, τρομακτικό ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Θιβέτ. Εκείνη τη χρονιά, επρόκειτο να ανακοινώσει τους υποψηφίους για το Βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είχε πει: «Αν κάτι θαυμαστό μπορούσε να συμβεί εδώ, είναι ότι όλοι μπορούμε να στείλουμε αγάπη και μια λογική στον Ντενγκ Σιαοπίνγκ τώρα στο Πεκίνο, για να πάρει τα στρατεύματά του και να απομακρύνει τους Κινέζους από το Θιβέτ και να επιτρέψει στους ανθρώπους να ζήσουν ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι άνθρωποι ξανά». Έκτοτε, ο ηθοποιός δεν παρουσίασε τα Όσκαρ μέχρι το 2013.

Σημειώνεται επίσης, ότι ο ηθοποιός παρά την επιτυχημένη καριέρα του και τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς ταινίες όπως τα «Pretty Woman», «An Officer and a Gentleman» και «Chicago», δεν έχει λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ οι συμπρωταγωνίστριές του στις ταινίες αυτές έχουν προταθεί για Όσκαρ.

