Χάρης Ρώμας για την πιθανή επιστροφή της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης»: Δεν θέλουμε να το κάνουμε

Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον παλιό μας εαυτό , συμπλήρωσε ο ηθοποιός και σεναριογράφος

Αρνητικός στο ενδεχόμενο της επιστροφής της επιτυχημένης σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης» δήλωσε ο Χάρης Ρώμας, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου. Όπως είπε, εκείνος και οι υπόλοιποι συντελεστές δεν θέλουν να ανταγωνιστούν τους ίδιους τους εαυτούς τους.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξήγησε ότι οι φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο διαδίκτυο και απεικόνιζαν τον ίδιο και την Ελένη Ράντου στο σκηνικό που είχε χρησιμοποιηθεί ως σπίτι στο Μαρούσι, και οι οποίες ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, έκαναν πολλούς να πιστέψουν ότι θα αναβιώσει η σειρά. Το αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα.

«Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, πρέπει να με πήραν πάνω από 300 τηλέφωνα για να με ρωτήσουν αν ξαναρχίζουμε. Το ενδιαφέρον του Τύπου ήταν τεράστιο, αλλά και του κόσμο», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια, εστίασε στον λόγο που δεν είναι θετικός στην επιστροφή της σειράς. «Από τον ΑΝΤ1 μου είπαν ότι είχαν χιλιάδες μηνύματα. Είναι πράγματι διαχρονικό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον παλιό μας εαυτό και είμαστε μια χαρά με αυτά που κάνουμε τώρα», ανέφερε.

