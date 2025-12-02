Ο Χάρης Ρώμας ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει ριμέικ του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.