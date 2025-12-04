Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας: Η Κλαυδία ερμήνευσε την Αστερομάτα στο Καλλιμάρμαρο
Κλαυδία Αστερομάτα Καλλιμάρμαρο Ολυμπιακή Φλόγα Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας: Η Κλαυδία ερμήνευσε την Αστερομάτα στο Καλλιμάρμαρο

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι παραδόθηκε η Ολυμπιακή Φλόγα από την Ελλάδα στην ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026

Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας: Η Κλαυδία ερμήνευσε την Αστερομάτα στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την Αστερομάτα ερμήνευσε η Κλαυδία στην τελετή για την παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο από την Ιταλία, όπου θα φιλοξενήσει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια ερμήνευσε ζωντανά το κομμάτι, με το  οποίο εκπροσώπησε τη χώρα στη Eurovision 2024.

Σημειώνεται ότι με ιδιαίτερο αίσθημα υπερηφάνειας παραδόθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι η Ολυμπιακή Φλόγα από την Ελλάδα στην ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Δείτε το βίντεο



Όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για κακές καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.

Η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο Καλλιμάρμαρο στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης, Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε στον Ιταλό Ολυμπιονίκη Τζασμίν Παολίνι, για να την παραλάβει στη συνέχεια ο Φίλιππος Γκάνα, συμβολίζοντας έτσι τη σύνδεση της Ελλάδας με τη χώρα, που θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τελευταία λαμπαδηδρόμος ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο, Ελένη Ξενάκη, η οποία, μαζί με τις συμπαίκτριές της, άναψαν τον βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκτός από την Κλαυδία, στην τελετή συμμετείχαν και 250 παιδιά από την Ιταλική Σχολή Αθηνών, που παρουσίασαν ένα δρώμενο.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

