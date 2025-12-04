Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας: Η Κλαυδία ερμήνευσε την Αστερομάτα στο Καλλιμάρμαρο

οποίο εκπροσώπησε τη χώρα στη Eurovision 2024.

Όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για κακές καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.Η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο Καλλιμάρμαρο στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης, Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε στον Ιταλό Ολυμπιονίκη Τζασμίν Παολίνι, για να την παραλάβει στη συνέχεια ο Φίλιππος Γκάνα, συμβολίζοντας έτσι τη σύνδεση της Ελλάδας με τη χώρα, που θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.Τελευταία λαμπαδηδρόμος ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο, Ελένη Ξενάκη, η οποία, μαζί με τις συμπαίκτριές της, άναψαν τον βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκτός από την Κλαυδία, στην τελετή συμμετείχαν και 250 παιδιά από την Ιταλική Σχολή Αθηνών, που παρουσίασαν ένα δρώμενο.