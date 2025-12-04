Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δείτε βίντεο
Οι τελευταίοι λαμπαδηδρόμοι, η Κλαυδία με την Αστερομάτα και 250 παιδιά από την Ιταλική σχολή Αθηνών στην τελετή για την παραλαβή της φλόγας στο Καλλιμάρμαρο από την Ιταλία που θα φιλοξενήσει του χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Σε κλίμα υπερηφάνειας παραδόθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης η Ολυμπιακή Φλόγα από την Ελλάδα στην ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακός Αγώνες Μilano Cortina 2026.

Όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.






Η Ολυμπιακή Φλόγα μπήκε στο Καλλιμάρμαρο στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε στον Ιταλό Ολυμπιονίκη Τζασμίν Παολίνι για να την πάρει μετά ο Φίλιππος Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με τη διοργανώτρια χώρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.



Τελευταία λαμπαδηδρόμος ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη η οποία μαζί με τις συμπαίκτριες της άναψαν τον βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στην τελετή συμμετείχε η Κλαυδία η οποία τραγούδησε την Αστερομάτα αλλά και 250 παιδιά από την Ιταλική σχολή Αθηνών που παρουσίασαν ένα δρώμενο





Δείτε όλη την τελετή: 

Olympic Flame Handover Ceremony | Milano Cortina 2026


Δείτε εικόνες:

Ο Σπύρος Καπράλος, μέλος της ΔΟΕ (Κ) και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò (Δ) παρευρίσκονται στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα

Στα αριστερά ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος
Χάρης Δούκας, Γιάννης Σγουρός, Στέλιος Αγγελούδης
Άννα-Μαρία, Παύλος ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ
Η Κλαυδία


