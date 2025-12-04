Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δείτε βίντεο
Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δείτε βίντεο
Οι τελευταίοι λαμπαδηδρόμοι, η Κλαυδία με την Αστερομάτα και 250 παιδιά από την Ιταλική σχολή Αθηνών στην τελετή για την παραλαβή της φλόγας στο Καλλιμάρμαρο από την Ιταλία που θα φιλοξενήσει του χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Σε κλίμα υπερηφάνειας παραδόθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης η Ολυμπιακή Φλόγα από την Ελλάδα στην ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακός Αγώνες Μilano Cortina 2026.
Όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.
Η Ολυμπιακή Φλόγα μπήκε στο Καλλιμάρμαρο στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε στον Ιταλό Ολυμπιονίκη Τζασμίν Παολίνι για να την πάρει μετά ο Φίλιππος Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με τη διοργανώτρια χώρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Τελευταία λαμπαδηδρόμος ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη η οποία μαζί με τις συμπαίκτριες της άναψαν τον βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Στην τελετή συμμετείχε η Κλαυδία η οποία τραγούδησε την Αστερομάτα αλλά και 250 παιδιά από την Ιταλική σχολή Αθηνών που παρουσίασαν ένα δρώμενο
Δείτε όλη την τελετή:
Δείτε εικόνες:
