Μαυρίκιος Μαυρικίου: Διαβάζω σχόλια τύπου «ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού», θα είμαι αμείλικτος σε αυτό το θέμα
Μαυρίκιος Μαυρικίου: Διαβάζω σχόλια τύπου «ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού», θα είμαι αμείλικτος σε αυτό το θέμα
Με το ζόρι θέλουν να μου βάλουν μια ταμπέλα, ενώ ο ίδιος την έχω απορρίψει δημόσια, σχολίασε
Την ενόχλησή του με σχόλια που αμφισβητούν εάν είναι εκείνος ο πατέρας της κόρης του, εξέφρασε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.
Ο μουσικός μίλησε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ξανά στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα» μετά την πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε και με την οποία αναφέρθηκε σε φήμες, που εδώ και χρόνια συνοδεύουν το όνομά του σχετικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα.
Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εξέφρασε τον θυμό του για τα σχόλια που έγιναν μετά την τελευταία συνέντευξή του, δηλώνοντας ότι αισθάνθηκε προσβεβλημένος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από εδώ και στο εξής θα προστατεύσει τη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση, καθώς και το παιδί τους από κακεντρεχείς αναφορές για την οικογένειά τους.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Όταν μετά από τέσσερα χρόνια γάμου, συνεχίζουν και με ρωτούν για τα προσωπικά μου, όπως δεν κρύφτηκα τότε, δεν θα κρυφτώ και τώρα. Γιατί μετά από τέσσερα χρόνια, συνεχίζω και διαβάζω σχόλια τύπου “ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού”. Αισθάνομαι έντονα την ανάγκη να αμυνθώ και πίστεψέ με θα είμαι αμείλικτος σε αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να προσβάλει ξανά ό,τι έχει να κάνει με μένα. Τον εαυτό μου τον έχω αποδεχτεί, η σύζυγος μου με έχει αποδεχτεί, εγώ έχω αποδεχτεί εκείνη και είμαστε ο ένας για τον άλλον. Δεν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι, απλά από τη στιγμή που με ρωτάς είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, δεν ξέρω γιατί τους προβληματίζει τόσο πολύ, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να το δεχτούν και ζητάνε από εμένα να το δεχτώ. Να δεχτώ τι; Κάτι που δεν ισχύει; Με το ζόρι θέλει ο άλλος να βάλει μια ταμπέλα σε εμένα, ενώ ο ίδιος την έχω απορρίψει δημόσια. Βεβαίως και με ενοχλεί και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, έχω και μια οικογένεια».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, ο μουσικός παρότρυνε όλους όσοι τον επικρίνουν να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές ασχολίες: «Όση ώρα σου τρώει να με κρίνεις να πας να δουλέψεις, γιατί εγώ δουλεύω, Χριστιάνα στο ορκίζομαι 19 ώρες το 24ωρο, κοιμάμαι πέντε ώρες και τις υπόλοιπες δουλεύω και ακούω μία κριτική από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα sites και τα δημοσιεύματα, η οποία δεν μου αξίζει και δεν είναι απάντηση να λέτε “προκαλεί”. Όχι παιδιά δεν προκαλώ».
Ο μουσικός μίλησε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ξανά στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα» μετά την πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε και με την οποία αναφέρθηκε σε φήμες, που εδώ και χρόνια συνοδεύουν το όνομά του σχετικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα.
Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εξέφρασε τον θυμό του για τα σχόλια που έγιναν μετά την τελευταία συνέντευξή του, δηλώνοντας ότι αισθάνθηκε προσβεβλημένος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από εδώ και στο εξής θα προστατεύσει τη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση, καθώς και το παιδί τους από κακεντρεχείς αναφορές για την οικογένειά τους.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Όταν μετά από τέσσερα χρόνια γάμου, συνεχίζουν και με ρωτούν για τα προσωπικά μου, όπως δεν κρύφτηκα τότε, δεν θα κρυφτώ και τώρα. Γιατί μετά από τέσσερα χρόνια, συνεχίζω και διαβάζω σχόλια τύπου “ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού”. Αισθάνομαι έντονα την ανάγκη να αμυνθώ και πίστεψέ με θα είμαι αμείλικτος σε αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να προσβάλει ξανά ό,τι έχει να κάνει με μένα. Τον εαυτό μου τον έχω αποδεχτεί, η σύζυγος μου με έχει αποδεχτεί, εγώ έχω αποδεχτεί εκείνη και είμαστε ο ένας για τον άλλον. Δεν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι, απλά από τη στιγμή που με ρωτάς είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, δεν ξέρω γιατί τους προβληματίζει τόσο πολύ, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να το δεχτούν και ζητάνε από εμένα να το δεχτώ. Να δεχτώ τι; Κάτι που δεν ισχύει; Με το ζόρι θέλει ο άλλος να βάλει μια ταμπέλα σε εμένα, ενώ ο ίδιος την έχω απορρίψει δημόσια. Βεβαίως και με ενοχλεί και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, έχω και μια οικογένεια».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, ο μουσικός παρότρυνε όλους όσοι τον επικρίνουν να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές ασχολίες: «Όση ώρα σου τρώει να με κρίνεις να πας να δουλέψεις, γιατί εγώ δουλεύω, Χριστιάνα στο ορκίζομαι 19 ώρες το 24ωρο, κοιμάμαι πέντε ώρες και τις υπόλοιπες δουλεύω και ακούω μία κριτική από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα sites και τα δημοσιεύματα, η οποία δεν μου αξίζει και δεν είναι απάντηση να λέτε “προκαλεί”. Όχι παιδιά δεν προκαλώ».
Ειδήσεις σήμερα
Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα