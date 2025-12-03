Μαυρίκιος Μαυρικίου για σεξουαλική ταυτότητα: Δεν είμαι αυτό που νομίζετε, και οι άντρες κάνουν πεντικιούρ
Μαυρίκιος Μαυρικίου για σεξουαλική ταυτότητα: Δεν είμαι αυτό που νομίζετε, και οι άντρες κάνουν πεντικιούρ
Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο, δεν θα έκανα έναν εικονικό γάμο σε εκκλησία, πρόσθεσε
Σε φήμες που κατά καιρούς κυκλοφορούσαν για τη σεξουαλική του ταυτότητα αναφέρθηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είναι αυτό» που ορισμένοι πιστεύουν για εκείνον.
Ο μουσικός μίλησε για τη σχέση του με την Ιλάειρα Ζήση, η οποία μετράει τέσσερα χρόνια και πρόσθεσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα» ότι δεν θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία να πραγματοποιήσει έναν εικονικό γάμο στην εκκλησία για να διαψεύσει φήμες, που υπήρχαν για το πρόσωπό του.
Πιο αναλυτικά, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δήλωσε: «Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα εδώ και τέσσερα χρόνια και ακόμα κάποιοι δεν το πιστεύουν. Υπήρχαν αυτοί που πίστευαν ότι είμαι κάτι άλλο και κάποιοι το πιστεύουν ακόμα. Όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα. Οι άντρες δεν κάνουν πεντικιούρ και δεν βάζουν κρέμες;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο μουσικός πρόσθεσε ότι δεν θα εξαπατούσε τη σύζυγό του και τον κόσμο για να διαψεύσει φήμες σχετικά με τη σεξουαλικότητά του: «Αν ήμουν κάτι άλλο, δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα κανέναν άνθρωπο. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν εικονικό γάμο σε εκκλησία. Δεν θα κορόιδευα τον εαυτό μου. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο. Είναι υπέροχη. Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε πολύ καλά με την Ιλάειρα, είμαστε αγαπημένοι, παντρεμένοι, έχουμε ένα υπέροχο παιδί και σκοπεύουμε να κάνουμε και δεύτερο κάποια στιγμή».
Ο μουσικός μίλησε για τη σχέση του με την Ιλάειρα Ζήση, η οποία μετράει τέσσερα χρόνια και πρόσθεσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα» ότι δεν θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία να πραγματοποιήσει έναν εικονικό γάμο στην εκκλησία για να διαψεύσει φήμες, που υπήρχαν για το πρόσωπό του.
Πιο αναλυτικά, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δήλωσε: «Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα εδώ και τέσσερα χρόνια και ακόμα κάποιοι δεν το πιστεύουν. Υπήρχαν αυτοί που πίστευαν ότι είμαι κάτι άλλο και κάποιοι το πιστεύουν ακόμα. Όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα. Οι άντρες δεν κάνουν πεντικιούρ και δεν βάζουν κρέμες;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο μουσικός πρόσθεσε ότι δεν θα εξαπατούσε τη σύζυγό του και τον κόσμο για να διαψεύσει φήμες σχετικά με τη σεξουαλικότητά του: «Αν ήμουν κάτι άλλο, δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα κανέναν άνθρωπο. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν εικονικό γάμο σε εκκλησία. Δεν θα κορόιδευα τον εαυτό μου. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο. Είναι υπέροχη. Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε πολύ καλά με την Ιλάειρα, είμαστε αγαπημένοι, παντρεμένοι, έχουμε ένα υπέροχο παιδί και σκοπεύουμε να κάνουμε και δεύτερο κάποια στιγμή».
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα