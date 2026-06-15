Wall Street: Ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Άλμα 3% για τον Nasdaq

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν πυροδότησε ράλι ανακούφισης στη Wall Street, με την αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών να περιορίζουν το πληθωριστικό ρίσκο και άρα την προοπτική αύξησης επιτοκίων από τη Fed - Στο +40% τα κέρδη της SpaceX σε δύο συνεδριάσεις