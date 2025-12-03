Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Το όχημά της ήταν σταθμευμένο χωρίς πινακίδες

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Το όχημα της ηθοποιού εντοπίστηκε χωρίς πινακίδες έξω από το Καλλιμάρμαρο
Κλήση βεβαιώθηκε στη Βάνα Μπάρμπα, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το λευκό όχημά της παράνομα παρκαρισμένο έξω από το Καλλιμάρμαρο, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.
Από τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, ότι το όχημα ανήκε στην ηθοποιό και αμέσως την κάλεσαν για να την ενημερώσουν για την παράβαση.
Οι Αρχές προχώρησαν στην έκδοση της προβλεπόμενης κλήσης για το παράνομο παρκάρισμα του οχήματος πάνω σε πεζοδρόμιο, το οποίο δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας. Στις φωτογραφίες από το σημείο διακρίνεται η Βάνα Μπάρμπα να συνομιλεί με τους αστυνομικούς δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της.
