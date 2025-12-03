Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Το όχημά της ήταν σταθμευμένο χωρίς πινακίδες
GALA
Βάνα Μπάρμπα Αυτοκίνητο Καλλιμάρμαρο

Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Το όχημά της ήταν σταθμευμένο χωρίς πινακίδες

Το όχημα της ηθοποιού εντοπίστηκε χωρίς πινακίδες έξω από το Καλλιμάρμαρο

Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Το όχημά της ήταν σταθμευμένο χωρίς πινακίδες
Ελένη Μήτση
78 ΣΧΟΛΙΑ
Κλήση βεβαιώθηκε στη Βάνα Μπάρμπα, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το λευκό όχημά της παράνομα παρκαρισμένο έξω από το Καλλιμάρμαρο, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Από τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, ότι το όχημα ανήκε στην ηθοποιό και αμέσως την κάλεσαν για να την ενημερώσουν για την παράβαση.

Οι Αρχές προχώρησαν στην έκδοση της προβλεπόμενης κλήσης για το παράνομο παρκάρισμα του οχήματος πάνω σε πεζοδρόμιο, το οποίο δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας. Στις φωτογραφίες από το σημείο διακρίνεται η Βάνα Μπάρμπα να συνομιλεί με τους αστυνομικούς δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της.

Δείτε τις φωτογραφίες
Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Το όχημά της ήταν σταθμευμένο χωρίς πινακίδες
Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Το όχημά της ήταν σταθμευμένο χωρίς πινακίδες
Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Το όχημά της ήταν σταθμευμένο χωρίς πινακίδες


Ειδήσεις σήμερα

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι

Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα 
Ελένη Μήτση
78 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης